Ξεκίνησαν τα Live στην Πλατεία της Πειραιώς 260 με ελεύθερη είσοδο

Μετά το θέατρο και το χορό, το Φεστιβάλ Αθηνών έχει συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στην Πειραιώς 260, για τέταρτη χρονιά. Ξεκινούν τα Live στην Πλατεία!

Μετά από τρεις επιτυχημένες χρονιές, τα Live στην Πλατεία, που έγιναν σημείο συνάντησης όλων των μουσικόφιλων της πόλης, συνεχίζονται με νέα, διευρυμένη μορφή και –όπως κάθε χρόνο– με ελεύθερη είσοδο.

Η Πλατεία της Πειραιώς 260, από τις 30 Μαΐου έως τις 24 Ιουλίου, μετά το τέλος των παραστάσεων, θα φιλοξενήσει φέτος ακόμη περισσότερα μουσικά σχήματα, προτείνοντας μια ποικιλία μουσικών στιλ, από τζαζ, ντίσκο, φανκ και σόουλ μέχρι χιπ χοπ, RnB και μουσικές της βαλκανικής παράδοσης.

Τα Live στην Πλατεία, που επιμελείται ο σαξοφωνίστας Δημήτρης Τσάκας, άνοιξε φέτος δυναμικά η Κουβανή Rosanna Mailan με την ορχήστρα της. Θα ακολουθήσουν: το acid jazz και disco σεξτέτο του Βαγγέλη Στεφανόπουλου, το νέο σχήμα του σαξοφωνίστα Γιάννη Κασέτα, o τρομπετίστας Γιάννης Οικονομίδης με το σχήμα του, η Idra Kayne με την τετραμελή μπάντα της, το jazz funk τρίο Los Tre (με guest τη ράπερ Vikkie), οι Gadjo Dilo και ο MC YINKA, ενώ τα live θα ολοκληρωθούν εντυπωσιακά με την παραδοσιακή μπάντα δρόμου Banda Entopica.

Τα live θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος της Πειραιώς 260.

Live στην Πλατεία – Αναλυτικά το πρόγραμμα

31 Μαΐου, 1, 3 & 4 Ιουνίου

Vagelis Stefanopoulos Sextet

70s & 80s Acid Jaxx and Disco to make you move your feet

Κανέλλη Σκαλκογιάννη φωνητικά • Βαγγέλης Στεφανόπουλος πλήκτρα • Adedeji Adetayo κιθάρα και φωνητικά • Yoel Soto μπάσο • Ιάσονας Γουάστωρ τύμπανα • David Lynch σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος

5 – 8 Ιουνίου

Yiannis Kassetas J-Funk Project

Το νέο σχήμα του σαξοφωνίστα Γιάννη Κασέτα παίζει συνθέσεις του βασισμένες στη χορευτική jazz funk αλλά και κομμάτια των Beatles, του Stevie Wonder και του Jimi Hendrix ενορχηστρωμένα από τον ίδιο με soul-funk προσέγγιση.

Απόστολος Λεβεντόπουλος ηλεκτρική κιθάρα • Μάνος Λούτας ηλεκτρικό μπάσο • Γιώργος Μανιάτης ντραμς • Γιάννης Κασέτας τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος.

12 – 16 Ιουνίου

Yiannis Oikonomidis Group

Κλασικές μελωδίες της αφροκουβανέζικης και βραζιλιάνικης τζαζ που άφησαν ιστορία στην παγκόσμια μουσική παράδοση, αλλά και συνθέσεις του τρομπετίστα και leader του σχήματος Γιάννη Οικονομίδη.

Γιάννης Οικονομίδης τρομπέτα, φλικόρνο, κρουστά, ενορχήστρωση • Φίλιππος Κωσταβελης πιάνο • Σεραφείμ Μπέλλος τύμπανα • Δημήτρης Χριστόνης μπάσο • Μιχάλης Τσιφτσής κιθάρα • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος.

19 – 22 Ιουνίου

Idra Kayne Quintet

Η Idra Kayne και η τετραμελής μπάντα της μας υπόσχονται ένα χορευτικό πάρτι με βασικό συστατικό τις hip hop και RnB επιτυχίες της δεκαετίας του ’90, καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις. Με την εκρηκτική ενέργειά της η Idra Kayne θα μας παρασύρει σε ένα μουσικό throwback με πολύ κέφι και χορό!

Idra Kayne τραγούδι • Δημήτρης Σχίζας κιθάρα • Μάριος Καραμπότης πλήκτρα • Μάρκο Γκρινόβερ μπάσο • Χρήστος Χλιούρας ντραμς • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος.

26 & 27 Ιουνίου, 21 – 23 Ιουλίου

LOS TRE

Οι Los Tre ξεκίνησαν το 2012 ως ένα funk σχήμα το οποίο εξελίχθηκε και πήρε άλλη μορφή με την πάροδο του χρόνου! Τώρα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν πολύ χαρακτηριστικό ήχο, βαθιά επηρεασμένο από τις παραδόσεις της δυτικοαφρικανικής μουσικής και της Μέσης Ανατολής σε συνδυασμό με την αυτοσχεδιαστική ελευθερία της τζαζ καθώς και την τρέλα της ψυχεδέλειας των 70s.

Άγγελος Αγγελίδης κιθάρα • Βασίλης Παπασταμόπουλος μπάσο • Λέανδρος Φράτνικ τύμπανα • Άγγελος Πολυχρόνου κρουστά. • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος.

23 Ιουλίου: Guest η ράπερ Vikkie

5 – 8 Ιουλίου

Gadjo Dilo

Gypsy jazz με άρωμα ελληνικό

Οι Gadjo Dilo σχηματίστηκαν το 2009 και έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική γλώσσα, συνδυάζοντας τη δεξιοτεχνία και την αυτοσχεδιαστική διάθεση της τζαζ με τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού.

Ηλιάνα Τσαπατσάρη τραγούδι • Σέργιος Χρυσοβιτσάνος βιολί • Σωτήρης Πομόνης κιθάρα • Κωνσταντίνος Μητρόπουλος κιθάρα • Γιώργος Ρούλος κοντραμπάσο • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος.

13 – 16 Ιουλίου

Μανώλης Αφολάνιο (MC YINKA)

Ο Μανώλης Αφολάνιο, γνωστός και ως MC Yinka, παρέα με εξαιρετικούς μουσικούς παρουσιάζει κομμάτια από τη δισκογραφία του σε μια παράσταση όπου δεσπόζουν το hip hop, η reggae και το funk.

Yinka φωνητικά • Αλέξανδρος Δερμάνης κιθάρα • Gregory τύμπανα • Αριάδνη Σταμάτουζα μπάσο • Αλεξάνδρα Βλάχου φωνητικά

Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος.

24 Ιουλίου – Πάρτι λήξης

Banda Entopica

Η Banda Entopica, η παραδοσιακή μπάντα δρόμου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώνει κλαρίνο, τρομπέτα, ακορντεόν και νταούλι σε ένα σύμπλεγμα παραδοσιακής και μοντέρνας βαλκανικής μουσικής. Έχοντας ως βάση τους ήχους της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου αλλά και όλης της βαλκανικής χερσονήσου, κινούνται σε ρυθμούς χορευτικούς και πολλές φορές εκστατικούς με τραγούδια παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις.

Κωνσταντίνα Κιούλου τραγούδι • Χρήστος Κυριαζής κλαρίνο, σαξόφωνο • Αργύρης Καραγκούνης τρομπέτα • Νίκος Φουτάκης ακορντεόν • Μπίλης Μαλεγκάνος κρουστά • Γιάννης Γκουντάνος, Γιάννης Δαμιανός ηχοληψία

Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: ARTος & Θέαμα / Αναστασία Ταμουρίδου.