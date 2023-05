Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 15 Μαΐου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν τη Δευτέρα 15 Μαΐου.

Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου - Raed Yassin

Μετά το καινοτόμο ροκ μιούζικαλ με ταριχευμένα ζώα "The Sea Between My Soul" στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ο Λιβανέζος καλλιτέχνης Raed Yassin επιστρέφει στην Αθήνα με μια ακόμη πρωτοποριακή ατομική έκθεση, με τίτλο ‘Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου’, στις Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα).

Raed Yassin KALFAYAN GALLERIES/PHOTO J J KUCEK

Καθρεφτίζοντας το γνωστό καυστικό χιούμορ του καλλιτέχνη, η έκθεση "Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου" εγείρει καίρια ερωτήματα για τον πόλεμο και τη θλίψη, για τη δοκιμή και την αποτυχία, το ρόλο της τέχνης σε περιόδους αναταραχών, τον προσωπικό και κοινωνικοπολιτικό αντίκτυπο της καλλιτεχνικής λογοκρισίας. Σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής και κοινωνικοπολιτικής αναταραχής, η έκθεση του Yassin είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ορισμένες φορές, μια συλλογική πράξη που λαμβάνει χώρα μόνο μία φορά έχει την ικανότητα να μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων για πολλές δεκαετίες. Το 1984, στις πιο σκοτεινές μέρες του εμφυλίου πολέμου στη Βηρυτό, μια σουρεαλιστική θεατρική πομπή κατάφερε να σταματήσει τον πόλεμο για λίγες ώρες ενώ βάδιζε από την πόλη προς τη θάλασσα. Ο Raif Karam, καθηγητής του καλλιτέχνη, διοργάνωσε την πομπή-περφόρμανς ως διαμαρτυρία κατά του πολέμου, αλλά και ως διαμαρτυρία κατά των περιορισμών που βίωνε ο χώρος του θεάτρου.

Περισσότερα εδώ...

Πώς 3 άτομα με διαφορετικό επίπεδο όρασης αντιλαμβάνονται τα χρώματα;

Δημήτρης Καπετάνου – Braille: Έκθεση στο ΙΜΚ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Δημήτρη Καπετάνου. Εκτίθεται το εικαστικό έργο που φέρει τον τίτλο "braille".

Πρόκειται για μια πρωτότυπη εγκατάσταση – installation χώρου, η οποία δημιουργήθηκε από συνεντεύξεις που έλαβε ο καλλιτέχνης από τρία άτομα με διαφορετικό επίπεδο όρασης. Το περιεχόμενο των συνεντεύξεων αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα τρία αυτά άτομα αντιλαμβάνονται τα χρώματα. Το πρώτο άτομο είναι μια γυναίκα 53 ετών με μειωμένη όραση, το δεύτερο ένας νέος άνδρας 25 ετών που αναγνωρίζει μόνο τονικά το φως και τη σκιά, ενώ το τρίτο άτομο είναι έφηβος 15 ετών και είναι εκ γενετής τυφλός, συνεπώς δεν είδε ποτέ του τα χρώματα.

Ο λόγος των ανθρώπων απομαγνητοφωνήθηκε και τα κείμενα που προέκυψαν κωδικοποιήθηκαν στο σύστημα braille. Έτσι προέκυψαν 12 πινακίδες αλουμινίου, διάστασης 52 x 52 cm εκάστη, όπου η κάθε μία συγκεντρώνει τις απαντήσεις αυτών των τριών ατόμων για ένα χρώμα. Στην ουσία, μέλημα του καλλιτέχνη ήταν να δημιουργηθούν επιτοίχια έργα που να αναφέρονται στο χρώμα, και το περιεχόμενό τους να αποτελείται από κείμενα γραμμένα στον κώδικα braille, ώστε να μην διαβάζονται από κανέναν άλλον παρά μόνο από γνώστες του ομώνυμου κώδικα.

Με αυτόν τον τρόπο κατορθώνεται να χρησιμοποιείται συμβολικά το braille και να προκαλεί αμηχανία στους βλέποντες όταν το αντικρίζουν. Μέσα από την άβολη θέση που έρχονται, μπορούν να αντιληφθούν ένα πλήθος ζητημάτων που εγείρονται για τα άτομα με ζητήματα οπτικής αναπηρίας.

Το εικαστικό έργο "braille" έλαβε το 1ο Βραβείο "Mataroa" στο πλαίσιο της 6ης Art Thessaloniki τον Νοέμβριο του 2022 και αναμένεται να εκτεθεί στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, ενώ παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2022 στο Κέντρο Τεχνών του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 18.00 – 22.00. Περισσότερα εδώ...

"Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία" στο Λουτρό των Αέρηδων

Ο κυρ Βοριάς / Η έκθεση «Βρυσάκι. Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία» της Άρτεμης Χατζηγιανννάκη στο Λουτρό των Αέρηδων ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στο Λουτρό των Αέρηδων, μνημείο οθωμανικών χρόνων που περικλείει εικόνες και αισθήσεις αιώνων, σε ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, η εικαστικός Άρτεμις Χατζηγιαννάκη και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος παρουσιάζουν την έκθεση με τίτλο «Βρυσάκι. Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία».

Η έκθεση αναδεικνύει την ανθρωπογεωγραφία της παλαιάς χαμένης συνοικίας των Αθηνών, η οποία βρισκόταν στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Αγοράς. Το Βρυσάκι απαλλοτριώθηκε και κατεδαφίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για τις ανάγκες των ανασκαφών, που διηύθυνε η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών.

Αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου συνδιαλέγονται με τις υδατογραφίες της εικαστικού Άρτεμης Χατζηγιαννάκη, με σκοπό να ζωντανέψουν πτυχές από την καθημερινότητα στο Βρυσάκι και την ευρύτερη περιοχή του, στα όρια της οποίας βρίσκονται τόσο το Λουτρό των Αέρηδων όσο και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.

Η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη από την πλευρά της αποσκοπεί να συνεγείρει ένα κοινό αίσθημα με άξονα τη μνήμη και την απώλεια.

Λουτρό των Αέρηδων, Κυρρήστου 8, Πλάκα. Ώρες λειτουργίας: 8:30-16:00, καθημερινά εκτός Τρίτης.

Surroundings από τη Μυρτώ Καλλιγά Γαβρίλη

Surroundings από τη Μυρτώ Καλλιγά Γαβρίλη MACART

H Μυρτώ Καλλιγά Γαβρίλη (Kalli), συγκεντρώνοντας πρόσφατα έργα της, πραγματοποιεί την πρώτη της ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο “Surroundings”.

Με αφετηρία τις εικόνες του κόσμου που μας περιβάλλει και βασικό της μέλημα τη μεταγραφή αυτών στην εικαστική γλώσσα, μας επανασυστήνει την ομορφιά που συναντάμε στην καθημερινή ζωή και συχνά προσπερνάμε. Χρησιμοποιεί κάθε είδους ελαφριά υλικά, παστέλ, ακουαρέλες, μελάνια, χρωματιστά μολύβια και πειραματίζεται με μονοτυπίες και τεχνικές χάραξης, αναζητώντας την αμεσότητα, την οικονομία και την καθαρότητα της έκφρασης.

Η Kalli γεννήθηκε στην Αθήνα το 1998 και σπούδασε ζωγραφική, με καθηγητή τον Δημήτρη Ζουρούδη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ασχολήθηκε με graphic design projects, σκηνογραφία, καλλιτεχνική φωτογραφία και video art. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και projects, ενώ πολλά από τα έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές.

Πολιτιστικός Χώρος Macart (Λένορμαν 244, Αθήνα) / Μέχρι τις 3 Ιουνίου. Στο πλαίσιο του Athens City Festival.

41 σύγχρονοι εικαστικοί εμπνέονται από το πράσινο χρώμα

έργο Κέλλυ Κοντζαμάνη RAINBOW PROJECT

Το Rainbow project Ουράνιο Τόξο συνεχίζεται στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου και η Τέχνη αποκτά Πράσινο χρώμα, συνεχίζοντας τις 6 + 1 ομαδικές εκθέσεις που πλαισιώνουν το project έως το καλοκαίρι του 2023.

Η έκτη έκθεση του project με θέμα το Πράσινο - Green χρώμα παρουσιάζεται στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου από τη Δευτέρα, 8 Μαΐου έως το Σάββατο, 20 Μαΐου.

Αριστέα Παναγιωτακοπούλου, Βουκαμβίλια, 60x80cm, φωτογραφία, επεξεργασία με υγρό γυαλί RAINBOW PROJECT ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ

Το πράσινο είναι το χρώμα της φύσης. Συμβολίζει την ανάπτυξη, την αρμονία, τη φρεσκάδα και τη γονιμότητα. Είναι χρώμα ιδιαίτερα συναισθηματικά δεμένο με την ασφάλεια. Το βαθύ πράσινο συνδέεται με το χρήμα. Το πράσινο έχει εξαιρετική επουλωτική δύναμη. Είναι το πιο γαλήνιο χρώμα για το ανθρώπινο μάτι. Υπονοεί σταθερότητα και υπομονή. Στην εραλδική, το πράσινο υποδηλώνει την ανάπτυξη και την ελπίδα. Το πράσινο αντίθετα με το κόκκινο, δείχνει ασφάλεια. Είναι το χρώμα της ελεύθερης διόδου στον δρόμο.

Το concept, η οργάνωση και η επικοινωνία της έκθεσης ανήκει στον εκπαιδευτικό και διοργανωτή εικαστικών εκθέσεων Δημήτρη Λαζάρου. Η έκθεση παρουσιάζεται σε συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Πολιτιστική. www.arthubathens.org.

Πλατεία Κολωνακίου 2, 4 ος όροφος, Κολωνάκι (Είσοδος δίπλα στην τράπεζα Πειραιώς) / Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης): 5 - 9 μ.μ., Σάββατο: 12 - 4 μ.μ.

