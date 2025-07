Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 31 Ιουλίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα την Πέμπτη 31 Ιουλίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 31 Ιουλίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Χορός στον ήχο της φύσης στο Κολωνάκι

Μια σειρά νέων έργων που εμπνέονται από τη ζωογόνο φύση και ολοκληρώθηκε τον τελευταίο χρόνο, παρουσιάζεται στη νέα ατομική έκθεση της Ελληνοαμερικανίδας καλλιτέχνιδας Μάχης Πολυμεροπούλου/Mahy Polymeropoulos, η οποία ζει μόνιμα στην Ουάσιγκτον. Τα εγκαίνια της έκθεσης, με τίτλο “Χορός στον ήχο της φύσης/Dance in the Sound of Nature“, την επιμέλεια της οποίας έχει η ιστορικός τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη, μέλος της AICA (Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης), θα πραγματοποιηθούν στις 16 Ιουλίου 2025 στην γκαλερί Contemporary Athens στο Κολωνάκι, παρουσία της καλλιτέχνιδας, που ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

Σύμφωνα με τη Λουίζα Καραπιδάκη, η αγάπη για τη φύση οδηγεί τη Μάχη Πολυμεροπούλου να δημιουργήσει τη δική της ανθοφόρα φύση, παρουσιάζοντάς την ως πηγή ζωής και ομορφιάς. Στα έργα της κυριαρχεί η χρωματική πανδαισία και η ευδαιμονία που μόνο η φύση μπορεί να προσφέρει.

Η καλλιτέχνιδα αναφέρει ότι η έμπνευσή της προέρχεται από τους κήπους της, το ποτάμι στην πίσω αυλή του σπιτιού της, τις θάλασσες του ωκεανού, αλλά και από τη νοσταλγία για το τοπίο της Θεσσαλίας.

Η ζωγράφος εκφράζεται μέσα από ένα ανεικονικό παιχνίδι σχημάτων και χρωμάτων, με έντονο εξπρεσιονιστικό ύφος, μεταφέροντας την αύρα της φύσης. Τα έργα της αποδίδουν το μεγαλείο της φύσης και με αλληλεπιδραστική δύναμη δελεάζουν τον θεατή. Αναπαριστά μορφικές εναλλαγές από τις κινήσεις της χλωρίδας, των ποτάμιων υδάτων και της θάλασσας, περιγράφοντας τα θροΐσματα και τους ήχους της φύσης.

“Από τα ράφια… στις προθήκες: ματιές στην Ελλάδα των…” στην ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) παρουσιάζει τεκμήρια από τις συλλογές της με εμβληματικά έργα Δυτικοευρωπαίων περιηγητών του 17ου και 18ου αιώνα, στο αίθριο του 4ου ορόφου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι περιηγητές κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους από τα μέρη που επισκέφθηκαν, διασώζοντας πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής. Παρόλο που πολλοί από αυτούς δεν άφησαν γραπτές μαρτυρίες, η παρουσία τους επιβεβαιώνεται από αναφορές άλλων περιηγητών. Τα κίνητρα των ταξιδιών τους ποικίλλουν, όπως και οι τύποι των περιηγητών. Ο θαυμασμός για την αρχαία Ελλάδα, η επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης και το ρεύμα του Φιλελληνισμού επηρεάζουν τον τρόπο που αποτύπωναν στα έργα τους τα τοπία, τα μνημεία και τους ανθρώπους.

Στα περιηγητικά κείμενα που φυλάσσονται στις Ειδικές Συλλογές της ΕΒΕ, μπορεί να ανιχνευθεί η μετάβαση από τον ερασιτεχνικό περιηγητισμό στη συστηματική έρευνα της μελέτης των νεοελληνικών πραγμάτων.

Bricks and Stones στο Μετς

Η ομαδική έκθεση «Bricks and Stones» παρουσιάζεται στο Κέντρο Τεχνών Μετς ως συνέχεια της παρουσίασής της στην Ολλανδία. Συμμετέχουν Έλληνες και Ολλανδοί καλλιτέχνες, αποτελώντας το δεύτερο μέρος μιας εικαστικής ανταλλαγής και δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Η έκθεση διερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ δομημένων μορφών και συναισθηματικών τοπίων, γεφυρώνοντας το υλικό με το άυλο.

Τα “τούβλα και οι πέτρες” λειτουργούν ως θεμέλια και μεταφορές της μνήμης, της ταυτότητας και της ψυχικής αρχιτεκτονικής. Στα εγκαίνια, ο Ολλανδός εικαστικός Mark van Praagh παρουσιάζει τη δράση «Abstract Architecture», με έργα εμπνευσμένα από το θέμα της έκθεσης, όπως αψίδες, σκάλες και ρυθμοί, δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ του ουρανού και της γης, του πνευματικού και του υλικού. Η έκθεση διαρκεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2025.