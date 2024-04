Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 3 Απριλίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Τετάρτη 3 Απριλίου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τετάρτη 3 Απριλίου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην Αθήνα από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Προτάσεις που σου… “ανοίγουν την όρεξη” και δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό, να ψυχαγωγηθεί με δωρεάν είσοδο.

Δωρεάν προβολή ταινίας Paul Henreid “Το έγκλημα της 9ης Λεωφόρου”

Το HAU Movie Club της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε συνεργασία με τη Mooviereel αποτίει φόρο τιμής στην Bette Davis με την ειδική προβολή της ταινίας του Paul Henreid, “Το Έγκλημα της 9ης Λεωφόρου” (Dead Ringer). Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 19:15 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα) με ελεύθερη είσοδο.

Στην ταινία η Bette Davis υποδύεται τις δίδυμες αδερφές Edith και Margaret, οι οποίες δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Η Edith είναι ιδιοκτήτρια ενός μπαρ στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ενώ η Margaret είναι πλέον πλούσια. Μετά από έναν καυγά η Edith θα δολοφονήσει την αδερφή της και θα πάρει τη θέση της στην υψηλή κοινωνία.

Η ταινία ανήκει στα θρίλερ του είδους γκραν γκινιόλ, με την Bette Davis να αποτελεί την βασιλισσα του είδους, ειδικά μετά την επιτυχία της ταινίας του 1962, “Τι Απέγινε η Μπέιμπι Τζέιν;” (What Ever Happened to Baby Jane). Είναι βασισμένη στο διήγημα του Ριάν Τζέιμς με τίτλο “La Otra” και διασκευάστηκε για τη μεγάλη οθόνη από τους Άλμπερτ Μπάιχ και Όσκαρ Μιλάρντ.

Στην ταινία “Το Έγκλημα της 9ης Λεωφόρου” είναι η δεύτερη φορά που θα δούμε την μεγάλη ηθοποιό σε διπλό ρόλο, μετά την ταινία παραγωγής 1946, “Κλεμμένη Ευτυχία” (A Stolen Life).

Πληροφορίες προβολής:

“Το Έγκλημα της 9ης Λεωφόρου” (Dead Ringer)

Σκηνοθεσία: Paul Henreid, ΗΠΑ, 1964, 115’

Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη 3 Απριλίου στις 19:15

Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Η ταινία προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους.

Δωρεάν εκδήλωση για την παρουσίαση δίσκου “Vakia”

Η Βάκια Σταύρου θα παρουσιάζει ζωντανά το νέο της άλμπουμ “Vakia” στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Μαρία Κάλλας, την Τετάρτη 3 Απριλίου. Μαζί της θα βρίσκεται ο Σωκράτης Λεπτός στην κιθάρα για να παρουσιάσουν τα τραγούδια του δίσκου έτσι ακριβώς όπως ηχογραφήθηκαν.

“Vakia : Μια φωνή κρυστάλλινη, εκλεπτυσμένη, καθόλα σαγηνευτική που αιχμαλωτίζει τον ακροατή κατευθείαν.” Βertrand Dicale, Radio France. Η Βάκια Σταύρου (VAKIA), η δημιουργός και ερμηνεύτρια του πορτογαλικού “Sozinha” που αγάπησε πολύ το ελληνικό κοινό και για χρόνια τώρα χαράζει τη δική του πετυχημένη πορεία στα ραδιόφωνα, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και φέρνει μαζί της το νέο της άλμπουμ με τίτλο “VAKIA ” που περιέχει νέα τραγούδια, δικά της αλλά και ορισμένες διασκευές που αγαπά πολύ.

Έντεκα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν μέσα σε μια μέρα στο στούντιο, με μια φωνή και μια κλασική κιθάρα. Αυτή ήταν η βασική ιδέα και η επιθυμία της ίδια της Vakia που όπως είπε, θέλησε να μεταφέρει την αίσθηση του Live αποτυπωμένη σε ένα δίσκο. Γι’ αυτό και τα τραγούδια είναι όλα one single take και όχι φορτωμένα με επαναλήψεις και διορθώσεις.

Δωρεάν εικαστική έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας

Η Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας “Σοφία Λασκαρίδου” παρουσιάζει την ατομική έκθεση της ζωγράφου Αγγελικής Κώσταλου “Το δάκρυ της Μαστίχας” σε επιμέλεια του Ιστορικού και Κριτικού Τέχνης Λεόντιου Πετμεζά. Εγκαίνια: Τετάρτη, 3 Απριλίου και ώρα 7μ.μ. Η έκθεση έχει την αιγίδα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Ο Ιστορικός και Κριτικός Τέχνης Λεόντιος Πετμεζάς στο κείμενο του “Το εικαστικό δάκρυ της μαστίχας στην τέχνη της Αγγελικής Κώσταλου” σημειώνει, μεταξύ άλλων: “Οι μορφολογικές διεργασίες της μαστίχας στην τέχνη της Αγγελικής Κώσταλου συγκροτούν τοπία απεικόνισης και μελέτης με εμφανή στοιχεία απόδοσης από την ιστορία του εξαιρετικού, ευλογημένου, ωφέλιμου και καρποφόρου φυτού.

Παρακολουθούμε, μαθαίνουμε και βλέπουμε μέσα από την εικαστική γλώσσα που χρησιμοποιεί για μια παραγωγή που είναι συνδεδεμένη με την πραγματικότητα της ελληνικής φύσης .

Η καλλιτέχνιδα δημιουργεί πολύχρωμες ιστορίες που προβάλλουν ταξίδια με ιδιάζουσα σημασία. […] Στο αφιέρωμα η διάταξη των εικόνων εναρμονίζεται με την εκφραστικότητα που επιδρά με τεχνική ιδιαιτερότητα. Τα υλικά υιοθετούν τις ματιές, τις απόψεις και τις μανιέρες μιας ενιαίας επιφάνειας. Επιδιώκοντας την εντρύφηση στην καταγραφή πέρα από τα όρια της διάστασης, με κλασικό τρόπο η καλλιτέχνιδα επεξεργάζεται επεμβάσεις που αντιμάχονται με συμφύσεις και αναδεικνύουν τις εκφάνσεις που βασίζονται στις δυνατότητες της επιμελημένης , μικτής, ακέραιας και αμιγούς πινελιάς. Οι αποχρώσεις της εμπεριέχουν την αξία της εκλεπτυσμένης φωτεινότητας . Η εσωτερικότητα τους μετασχηματίζει με θερμότητα τους καταλύτες των δεδομένων. Αναδεικνύει έμπρακτα την ευρηματικότητα μέσα από την εφαρμογή της οριακής υπόστασης που εκπέμπει η επινόηση των προπλασμών. […]

Με σφραγίδα δωρεάς η Αγγελική Κώσταλου συνδέει την συνοχή και την σύνεση. Οι αφηγήσεις της με απολήξεις και εξάρσεις διευρύνουν τις εξιχνιάσεις και τις σημασιολογικές ερμηνείες. Εμπεριέχουν επηρεασμούς από προβληματισμούς. […]”Η Myro Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση “Έγχρωμες Συνθέσεις” της Ελένης Σιβρίδου.

Βασίλης Νικολάου – “Σώματα από Ύλη, Πνεύμα και Χρόνο”

Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει στο Art Project Space (Φαλήρου 66, Κουκάκι), την αναδρομική έκθεση γλυπτικής του Βασίλη Νικολάου με τίτλο “Σώματα από Ύλη, Πνεύμα και Χρόνο” με έργα από το 1982 έως το 2023. Τα εγκαίνια γίνονται την Τετάρτη 3 Απριλίου 19:00-22:00 σε επιμέλεια Ίρις Κρητικού.

Ο Βασίλης Νικολάου δημιουργεί φιγούρες με μια υποβόσκουσα κίνηση ακόμα και αν τις χαρακτηρίζει η μνημειακότητα, γεγονός που τις καθιστά απόλυτα ξεχωριστές. Χρησιμοποιώντας ως βασικά υλικά την πέτρα τον γύψο και τον ορείχαλκο σμιλεύει σώματα “ζωντανά” που μιλάνε στον θεατή με τη στάση του σώματος τους εκφράζοντας τα συναισθήματα τους. Στόχος του καλλιτέχνη είναι τα γλυπτά να εναρμονίζονται με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται ώστε να προκαλούν στον θεατή την δυνατότητα ταύτισης και επικοινωνίας. Πρόκειται ουσιαστικά για αυτόνομες φιγούρες με προσωπικά βιώματα και αληθινά συναισθήματα.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναφέρει για τα έργα του: “Μέσα από τα έργα μου σηματοδοτείται και η εξελικτική μου πορεία. Με τις φιγούρες που διαφοροποιούνται κατά το μέγεθος, αλλά και με τα υλικά και τις τεχνικές που χρησιμοποιώ, προσπαθώ να καταλήγει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα σε μια αβίαστη πλαστικότητα.”