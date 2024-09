Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Καθώς ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, η Αθήνα προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις που μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

14ο Athens Open Air Film Festival – Δωρεάν Προβολή

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στους Κήπους της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, Διδότου 6, Αθήνα, θα προβληθεί η ταινία ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΟΥΦΕΚΙ | LE VIEUX FUSIL (1975, 103′), στις 21:00. Σε σκηνοθεσία Ρομπέρ Ενρικό, στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Φιλίπ Νουαρέ, Ρόμι Σνάιντερ, Ζαν Μπουίς.

Το 1975 o βραβευμένος με Όσκαρ Ρομπέρ Ενρικό επιστρέφει σε ένα απ’ τα μαρτυροχώρια της Γαλλίας για να αφηγηθεί μια αρχετυπική ιστορία εκδίκησης. Πρωταγωνιστής του ο Φιλίπ Νουαρέ, που υποδύεται έναν φαινομενικά φιλήσυχο χειρουργό στη δύση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Έναν άντρα που στο άκουσμα της ύστατης γερμανικής βαρβαρότητας θα σηκώσει το παλιό του τουφέκι για να έρθει μόνος του αντιμέτωπος με έναν λόχο των Ναζί. Σκηνοθετημένο πάνω σε μια εμμονική διερεύνηση μιας ακραίας ψυχολογικής συνθήκης, το “Παλιό Τουφέκι” αρθρώνει το δικό του “οφθαλμός αντί οφθαλμού” απέναντι σε μνήμες που 30 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου δεν έλεγαν να σβήσουν.

Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο μυστήρια φιλμ που γέννησε ο γαλλικός κινηματογράφος για τη γερμανική κατοχή. Μια αιματοβαμμένη μπαλάντα που κλιμακώνεται σε ένα κάστρο. Ένα μνημείο δηλαδή, εν προκειμένω μιας θηριωδίας, που εξωτερικεύει όλα όσα σύμφωνα με το κοινό θυμικό έμεναν κρυφά στους σκοτεινούς διαδρόμους και τις κατακόμβες της ιστορίας. Η ταινία αποτελεί αδιαμφισβήτητα προϊόν της εποχής της. Αυτής που μπορούσε να χωρέσει στις ίδιες μπομπίνες μια μελοδραματική σπουδή χαρακτήρα με την υπερφίαλη δράση, τον ακραιφνή μοραλισμό με τις εκρήξεις βίας. Της ίδιας που γέννησε τον “Εκτελεστή της Νύχτας” και τομ “Βρώμικο Χάρι”. Μιας εποχής τέλος, που επιβράβευε ταινίες σαν το “Παλιό Τουφέκι” με το Σεζάρ του 1976, το πρώτο Σεζάρ καλύτερης ταινίας που δόθηκε ποτέ, εξασφαλίζοντάς του έτσι μια θέση στην αιωνιότητα.

Σπύρος Γραμμένος – Δωρεάν συναυλία στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου

Ο Σπύρος Γραμμένος δεν θέλει να γυρίσει από τις διακοπές μέχρι τον Δεκέμβριο, αλλά μετά από πιέσεις που δέχεται από ξένα συμφέροντα και σκοτεινές δυνάμεις, τον αναγκάζουν σε νέα σειρά εμφανίσεων. Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου μας περιμένει στο στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2024 “Όμορφες νύχτες στην πόλη”.

“Οι άνθρωποι και οι τιράντες είναι αυτά που φτιάχνουν τις παρέες και τις στιγμές. Εμείς θα παίξουμε τραγούδια και θα σχολιάσουμε όσα μας κάνουν εντύπωση”. Παίζουν οι μουσικοί: Χρήστος Καλκάνης στο κλαρινέτο και στα πλήκτρα, Χάρης Παρασκευάς στο μπάσο, Νίκος Αρβανίτης στις κιθάρες, Ναταλία Κοκώση στα κρουστά, Μιχάλης Γαλάνης στα τύμπανα.

ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC – Δωρεάν συναυλία στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Η ιστορία τους πηγαίνει πίσω στο 2006 όταν και άρχισε να σχηματίζεται ένα συγκρότημα με ύφος αμιγώς παραδοσιακό. Με το πέρασμα των χρόνων τα μέλη του άρχισαν να πειραματίζονται και να ενσωματώνουν στη μουσική τους σύγχρονη αισθητική και ύφος από διάφορα μουσικά είδη ανά τον κόσμο, αντίστοιχα με τα ακούσματα τους.

Με βασικά μέλη, τον Βαΐτση Χαρακοπίδη στη γκάιντα και το καβάλ, τον Γιώργο Σταυρίδη στο νταούλι και τη λύρα και τον Πάνο Γκίνη στο ηλεκτρικό μπασο-κίθαρο, απέκτησαν ένα ηλεκτρικό χαρακτήρα, με live looping, ψυχεδελικά περάσματα, βαριές κιθάρες, math ξεσπάσματα και πανκ αισθητική. Αφού κυκλοφόρησαν το νέο τους δίσκο “Βάκχες” το καλοκαίρι του 2023, περιόδευσαν σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη και μετά από μια τόσο παραγωγική περίοδο, το συγκρότημα βρίσκεται ήδη στη διαδικασία ηχογράφησης καινούριου δίσκου, με τον δικέφαλο γάιδαρο να σας κλείνει το μάτι και να υπόσχεται ένα εκρηκτικό καλοκαίρι με περισσότερη μυσταγωγία, χορό και ψυχεδέλεια. Στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς θα παίξουν live στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς.

Δωρεάν εικαστική βόλτα στο Πάρκο Ελευθερίας

Η έκθεση “Είδη Ετεροτοπίας, Από το Ellis Island στο νησί της Λέρου” εμπλουτισμένη από την Νέα Υόρκη, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Greece in the U.S.A.” , με την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Ιούνιο σε επιμέλεια Δρ. Σωζήτας Γκουντούνα, φιλοξενείται στον ΣΦΕΑ (Σύλλογος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών), ως μία in situ εγκατάσταση όπου η καλλιτέχνιδα εκθέτει εικαστικές φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις και βίντεο που συνθέτουν και συνδέονται με την ιστορικότητα του χώρου και τους συμβολισμούς που εμπεριέχονται σε αυτόν.

Ο καθρέφτης μιας εποχής με πολιτικές και πρακτικές που συνέθεσαν το προφίλ μιας ολόκληρης εποχής τόσο στην Λέρο (ψυχιατρείο, φυλακές πολιτικών κρατουμένων, χώροι εξορίας, αλλά και υποδοχής προσφύγων και μεταναστών), όσο και στο Ellis Island (που ήταν χώρος εισαγωγής και επιλογής στις Η.Π.Α.).

Η καλλιτέχνιδα Νιτούς Ανθούση, στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής διερευνά τον κοινό άξονα που διατρέχει δύο διαφορετικούς και παράλληλα όμορους τόπους, το Ellis και την Λέρο, και καταγράφει μέσα από τα ίχνη αυτών που πέρασαν από κει την ετερότητα και την εντοπιότητα, την αρχιτεκτονική του ελέγχου και του εγκλεισμού, την σημειολογία του τοπίου και του περιβάλλοντα χώρου. Τα αντικείμενα και την αποτύπωση της μνήμης, τα αρχεία και την αλλαγή χρήσης χώρου, μέσα από την τέχνη και την έρευνα. Συνομιλεί με κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες ανθρώπων, καταγράφει εικόνες και συναισθήματα ως ένα αφιέρωμα- hommage- στην σύγχρονη ανθρωπογεωγραφία.

Με αφετηρία το έργο του Μισέλ Φουκώ Ετεροτοπίες (des espaces autres), το Πανοπτικόν του Μπένθαμ και του Μαρκ Ωζέ, Οι μη Τόποι, η Νιτούς Ανθούσση, δημιουργεί εικόνες μετωπικές, που παραπέμπουν στην ρεαλιστική φωτογραφία των Αμερικάνων της δεκαετίας του 30 και τον νεορεαλιστικό Ιταλικό κινηματογράφο, που εισάγουν το θεατή κατευθείαν στο θέμα, χωρίς καμία προσπάθεια εικαστικής ή άλλης ωραιοποίησης, αλλά με την δύναμη του ρεαλισμού και το αυστηρό κάδρο, μεταφέρουν την απώλεια, την εγκατάλειψη, τον εγκλεισμό, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση, χωρίς όμως να παρακάμπτουν το όνειρο, την προσμονή και την δημιουργία για μια νέα αρχή…

Επιμέλεια: Έφη Μιχάλαρου, Κριτικός Τέχνης & Επιμελήτρια Εκθέσεων Ταμίας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης (ΑICA HELLAS). Ημερομηνία Εγκαινίων: Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, 20:30. Χώρος: ΣΦΕΑ, Μουσείο ΕΑΤ-ΕΣΑ, Πάρκο Ελευθερίας, Αθήνα.