Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 9 Απριλίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Τρίτη 9 Απριλίου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τρίτη 9 Απριλίου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα (9/4) με δωρεάν είσοδο.

Δωρεάν εκδήλωση στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν

Την Τρίτη 9 Απριλίου και τη Δευτέρα 15 Απριλίου ώρα στις 19.30, στη σκηνή της Φρυνίχου 14 του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν, έρχονται δύο νέες εκδηλώσεις για το φλέγον θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης υπό τον τίτλο: Τεχνητή Νοημοσύνη- “θαυμαστός καινούριος κόσμος”

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων της “Ανοιχτής Σκηνής”, το νέο πρωτότυπο πρόγραμμα γνώσης, διαλόγου και δημιουργίας του Θεάτρου Τέχνης, που δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμη και τέχνη να συναντηθούν πάνω στη σκηνή αλλά και με το κοινό, με αφορμή ζητήματα που απασχολούν έντονα την εποχή μας.

Την Τρίτη 9 Απριλίου ο καθηγητής Ηρακλής Βογιατζής, θα δώσει διάλεξη με θέμα: “Το μέλλον της εργασίας και η τεχνητή νοημοσύνη: φόβοι και προοπτικές”. Περισσότερα στο theatro-technis.gr.

Δωρεάν έκθεση στην Kalfayan Galleries

Raed Yassin/ Sex Spies And The Suicide Dancer- 2017 Kalfayan Galleries

Η έκθεση “Θυμήσου, Σώμα…” στην Kalfayan Galleries είναι μια πολυπρισματική μελέτη της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη.

Έχοντας ως αφετηρία το ομότιτλο ποίημα του Κ. Π. Καβάφη, η έκθεση παρουσιάζει μεταξύ άλλων έργα των: Lynda Benglis, Γεώργιου Μπουζιάνη, Κωνσταντίνου Δημητριάδη, Dorothy Iannone, Kalos&Klio, Yves Klein, Tracey Emin, Εδουάρδου Σακαγιάν, Lucas Samaras, Takis, Πάνου Τσαγκάρη, Γιάννη Τσαρούχη και Raed Yassin.

Η έκθεση “Θυμήσου, Σώμα…” φιλοδοξεί να αναδείξει τη δυναμική της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος δημιουργώντας έναν ανοιχτό διάλογο μεταξύ διαφορετικών εικαστικών μέσων (ζωγραφική, γλυπτική, σχέδιο, φωτογραφία κ.α.) και εικονογραφώντας ένα ταξίδι από τη δεκαετία του 1920 στο σήμερα. Σε ορισμένα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση το γυμνό σώμα χρησιμεύει ως εργαλείο εξύμνησης της ανθρώπινης φύσης, του έρωτα ή του αρχαιοελληνικού ιδεώδους του “Κάλλους”, ενώ για άλλους καλλιτέχνες γίνεται όχημα αμφισβήτησης του ανδρικού και γυναικείου βλέμματος στην τέχνη και εργαλείο για να αναδείξουν κοινωνικοπολιτικές προκαταλήψεις και να εγείρουν ερωτήματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην ομορφιά, την ταυτότητα, τη σεξουαλικότητα ή το φύλο.

Εγκαίνια: Τρίτη, 9 Απριλίου 2024, 18.00 – 21.00. *Επισήμανση: Η έκθεση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.

Δωρεάν έκθεση φωτογραφίας στην περίμετρο του ΚΠΙΣΝ

Μέσα από μια σειρά 48 φωτογραφιών, στην Περίμετρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, η έκθεση “Πορτραίτα Γυναικών” της Πέπης Λουλακάκη παρουσιάζει φωτογραφικές προσωπογραφίες γυναικών (1992 – 2020) από την ελληνική ύπαιθρο ή/και μη προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα του αστικού ιστού -παιδικές, εφηβικές στιγμές, αλλά και αποτυπώσεις από την ενήλικη ζωή γυναικών που παραμένουν τολμηρές και άφοβες, ανοιχτές στις προκλήσεις, με καθαρότητα, γλυκύτητα, ενθουσιασμό, δύναμη και ευγένεια.

Τέτοιο είναι και το φωτογραφικό βλέμμα που τις “αιχμαλωτίζει”, πάντοτε ελεύθερες μέσα σε έναν ακίνητο χρόνο. Οι γυναίκες, όπως τις εξερευνά το φωτογραφικό βλέμμα της Πέπης Λουλακάκη, δεν μεγαλώνουν ποτέ.

WOW Athens 2024 Έκθεση Φωτογραφίας Πορτραίτα Γυναικών - Ξάνθη, 2009 Πέπη Λουλακάκη

Let them play around me forever. “Αφήστε τες να παίζουν γύρω μου για πάντα. Να μην μεγαλώσουν ποτέ”. Αυτές τις λέξεις χρησιμοποιεί ο Ναμπόκοφ για να περιγράψει πώς βλέπει τις “εκκολαπτόμενες” γυναίκες στο θρυλικό βιβλίο του Λολίτα.

Η Πέπη Λουλακάκη γεννήθηκε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ενδιαφέρθηκε για τη φωτογραφία από μικρή ηλικία και ξεκίνησε την καριέρα της, ως ανεξάρτητη φωτογράφος, ταυτόχρονα με τις σπουδές της, προτείνοντας cover stories ήδη από το 1992 στο Περιοδικό “Έψιλον” της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. Έκτοτε, με δική της πρωτοβουλία, φωτογράφισε ένα πλήθος κοινωνικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων στην Ευρώπη, την Ανατολή και τα Βαλκάνια.

“Σε αυτή τη χώρα που τα πάντα υπολειτουργούν, αλλά λειτουργούν οι άνθρωποι”

Πόσο δημοκρατική κοινωνία είμαστε; Η δημοκρατία δεν υπάρχει μόνο στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά αφορά τον άνθρωπο και την κοινωνία, στηρίζεται πάνω σε έννοιες όπως η ελευθερία, η ισότητα και η αλληλεγγύη. Σε μια περίοδο που τα αντιδημοκρατικά φαινόμενα πληθαίνουν και οι εκφάνσεις της μισαλλοδοξίας πολλαπλασιάζονται, τίθενται καίρια ερωτήματα για τη λειτουργία της δημοκρατίας σήμερα και το πόσο ελεύθερα νομιμοποιείται να εκφράζεται ο φασισμός.

Στη συζήτηση του Society Uncensored, με τίτλο “Πώς απαντάμε στην κρίση της δημοκρατίας;” άτομα που βίωσαν τη στοχοποίηση και τη βία αλλά με τη δράση τους και τη στάση τους έδειξαν ότι μπορεί ο φόβος να γίνει δύναμη, μιλούν ανοιχτά για τις αυταρχικές αντιδραστικές ιδέες, τα αντιδημοκρατικά φαινόμενα, τι σημαίνει ελευθερία και δημοκρατία σήμερα, πώς βιώνουμε την κρίση της δημοκρατίας. Οι θεατές έγιναν ενεργό μέρος της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2023 στη Μικρή Σκηνή της Στέγης και παρουσιάζεται στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube από τις 8 Απριλίου 2024.

Society Uncensored, με τίτλο "Πώς απαντάμε στην κρίση της δημοκρατίας;"

Πώς απαντάμε σε αυτά τα φαινόμενα που υπονομεύουν την πραγματική δημοκρατία; Πώς λειτουργούν οι άνθρωποι σε ζοφερούς καιρούς; Πώς οι μάρτυρες τέτοιων εκφάνσεων της βίας και του μίσους κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά; Πώς παύουν να είναι αμέτοχοι παρατηρητές και γίνονται δρώντες παράγοντες;

Η νέα συζήτηση της σειράς Society Uncensored: ομιλητές από τον δημοσιογραφικό, τον καλλιτεχνικό και τον ακαδημαϊκό χώρο ανοίγουν έναν διάλογο για τη σχέση του ανθρώπου με τη δημοκρατία, την εξέλιξή της και την κρίση στο πέρασμα των χρόνων. Άνθρωποι που δεν μένουν παρατηρητές, δεν στρέφουν το βλέμμα τους αλλού, που έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας, συζητούν για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Πώς λέμε όχι στον εκφασισμό και τη διάβρωση της δημοκρατίας; Στο @OnassisFoundationChannel.