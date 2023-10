Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 13/10 – 15/10

Εκθέσεις χωρίς είσοδο, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρώμενα και εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 13 και το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Οκτωβρίου.

“Αντιθέσεις και διάλογοι φίλων” στο Πάρκο Τρίτση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής και του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” με την ιστορικό τέχνης Ελένη Αθανασίου, με στόχο την ανάδειξη του έργου σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, παρουσιάζεται η έκθεση για τους καλλιτέχνες Δημοσθένη Σκουλάκη και Θανάση Μακρή με τίτλο “Αντιθέσεις και διάλογοι φίλων”.

Έργο "Εθνικό λαχείο" / Έκθεση στο Πάρκο Τρίτση Δημοσθένης Σκουλάκης

Η έκθεση περιλαμβάνει 50 ζωγραφικά έργα των Δημοσθένη Σκουλάκη (1939-2014) και Θανάση Μακρή (γενν. 1955). Αφορά την εικαστική διαδρομή δύο φίλων-καλλιτεχνών με πολλές αντιθέσεις αλλά και κοινή ματιά στην ουσία των εικαστικών τους αναζητήσεων.

Η θεματολογία του Δημοσθένη Σκουλάκη συμπεριλαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα από το ευρύ φάσμα της καλλιτεχνικής του πορείας. Στην παρουσίαση αυτή, περιλαμβάνεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός από σημαντικά έργα του δημιουργού, πολλά εκ των οποίων δεν είχαν εκτεθεί στην μεγάλη αναδρομική έκθεση που είχε παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη το 2019. Ενδεικτικά αναφέρονται η περίοδος της πολιτικής του ζωγραφικής (1960-1967), η σουρεαλιστική περίοδος (1980-1984), τα πορτρέτα (1985-1996), οι υπόγειες διαδρομές (1993-1998) και οι επανεγγραφές (1997-2009).

Η θεματολογία του Θανάση Μακρή πραγματεύεται τα ιστορικά πλοία Liberty (πλοία της Ελευθερίας), τα οποία διαδραμάτισαν τον σημαντικότερο ρόλο στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, διότι σήκωσαν όλο το βάρος των μεταφορών. Ο καλλιτέχνης μέσα από τα θαλασσινά του τοπία κυριολεκτικά και μεταφορικά, προτείνει την δική του εκδοχή που δεν αποσκοπεί στην αναπαράσταση της οπτικής πραγματικότητας αλλά στη προσέγγιση της τραγικής μοίρας του ανθρώπου η οποία είναι συνυφασμένη με το θάνατο. Με εμμονή ως προς την θεματολογία και την χρήση του χρώματος, προσπαθεί να εκφράσει μέσα από τα πλοία Liberty πνευματικές αλήθειες.

Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Αθανασίου. Χώρος: Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, Σπύρου Μουστακαλή 23, Ιλιον. (έξοδος 7 από Αττική οδό, Αγιοι Ανάργυροι-Αχαρναί, κατεύθυνση προς Ελευσίνα).

6ο BCK Συμπόσιο Κινηματογράφου

Το 6ο BCK Συμπόσιο Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί από τις 13 ως τις 22 Οκτωβρίου του 2023 και πραγματεύεται τη θεματική Kino Ludens, παράφραση του βιβλίου Homo Ludens του Γιόχαν Χάιζινγκα, το οποίο εξέτασε για πρώτη φορά τα ζωτικά οφέλη του παιχνιδιού στον πολιτισμό και την κοινωνία. Μέσα από μία σειρά κινηματογραφικών προβολών, οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, κινηματογραφικών εργαστηρίων και παράλληλων δράσεων με αφορμή την κινούμενη εικόνα, σε διάφορες τοποθεσίες στην Αθήνα, το φετινό Συμπόσιο επικεντρώνεται στην παρουσία του παιχνιδιού και τη ριζοσπαστική σημασία του στις πολλαπλές πτυχές της παιδικής/ενήλικης ζωής και καθημερινότητας.

Θα παρουσιαστούν προγράμματα επιμέλειας του Balkan Can Kino από το ανοιχτό κάλεσμα της διοργάνωσης και από τις ταινιοθήκες του British Council και του Ινστιτούτου Γκαίτε της Αθήνας, η ρετροσπεκτίβα της Dagie Brundert, επιμέλειας του Pugnant Film Series, αλλά και σύγχρονος βωβός κινηματογράφος με live dj set, μουσικής επιμέλειας του Fade Radio. Παράλληλα, θα λάβει χώρα στο Zoetrope η τριήμερη εγκατάσταση PLAY – PAUSE – STOP, όπου θα παρουσιαστούν πέριξ στα 40 οπτικοακουστικά έργα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα πραγματοποιηθούν επίσης εργαστήρια, συζητήσεις αλλά και podcast από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες του Συμποσίου.

Στη λήξη του φεστιβάλ θα απονεμηθεί βραβείο κοινού σε δύο ελληνικές και δύο διεθνείς μικρού μήκους ταινίες. Όλες οι εκδηλώσεις του Συμποσίου είναι με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Πληροφορίες εδώ.

Έκθεση αφιερωμένη στα αυτοκίνητα 2CV

Ο Πέτρος Χελιώτης στην ατομική του φωτογραφική έκθεση έχει ως θέμα τα θρυλικά αυτοκίνητα 2CV. Η έκθεση συμπίπτει με τα γενέθλια των 75 χρόνων του 2CV που γιορτάζονται από τη Citroen στις 7 Οκτωβρίου στο Παρίσι και είναι η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα αφιερωμένη στο 2CV.

Το αυτοκίνητο αυτό που κυκλοφόρησε μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο και έβγαινε από το 1948 μέχρι το 1990 ήταν μία ωδή στην απλότητα και την οικονομία και απέκτησε πολλούς φανατικούς φίλους παγκοσμίως γιατί ήταν ένα οικονομικό και ευέλικτο αυτοκίνητο που κάλυπτε τις ανάγκες μεγάλου μέρους του αγοραστικού κοινού. Ένας από τους θαυμαστές του είναι και ο Πέτρος Χελιώτης που αποφάσισε να απαθανατίσει το αυτοκίνητο αυτό στην Αθήνα, σε καθημερινές συνθήκες, μέσα στον αστικό ιστό, χωρίς τον καλλωπισμό του μουσείου. Σε αυτή την έκθεση ύμνο του 2CV βλέπουμε 50 διαφορετικά αυτοκίνητα που τραβούν το βλέμμα και προκαλούν το θαυμασμό φωνογραφημένα σε βάθος χρόνου. Επιμέλεια έκθεσης: Πέτρος Χελιώτης – Μάρκος Δολόπικος. Έναρξη έκθεσης: Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, 20:00. Πληροφορίες εδώ...

“Κάθε Μία Ιστορία. Πόλη Γυναικών. 18 γυναίκες-18 ιστορίες”

Μια οπτικοακουστική έκθεση, μια πόλη γυναικών που μοιράζονται τις ιστορίες τους χτίζεται για μια ημέρα στο MISC.Athens. 18 γυναίκες, 18 ιστορίες καθημερινότητας παρουσιάζονται ηχητικά, οπτικά και γραφιστικά στον εκθεσιακό χώρο προσκαλώντας το κοινό να τον περπατήσει και να τον αφουγκραστεί. Τα 18 επεισόδια podcast εκτείνονται σε τρεις θεματικές: την πόλη, την εργασία και τις ιστορίες μιας ζωής. Κάθε ένα είναι ένας σιωπηλός διάλογος, μια αυθεντική αφήγηση και μια ευκαιρία να ακούσουμε μια γυναίκα που δεν της ζητείται συχνά να μιλήσει για τη ζωή της. Επιμέλεια: Γεωργία Λιάπη. Τα 18 επεισόδια και η έκθεση Πόλη Γυναικών υλοποιούνται στο πλαίσιο των κοινωφελών έργων ΣυνΑθηνά του Δήμου Αθηναίων. Περισσότερα εδώ.

Robert Wilson έκθεση “Owls and Chairs”

Η γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει την ατομική έκθεση “Owls and Chairs” του Robert Wilson Είναι η τέταρτη ατομική έκθεση που πραγματοποιεί ο καλλιτέχνης στη γκαλερί.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Robert Wilson θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον αναπαριστώντας σχέδια από την παραγωγή του 1998 “The White Raven”, το 1999 “THE DAYS BEFORE: death, destruction & detroit III” και το 2006 “KOOL”.

Όπως και στη δουλειά του επί σκηνής, ο Wilson θα μετατρέψει τη γκαλερί σε έναν χώρο για τη φαντασία, προκαλώντας τον θεατή να προσεγγίσει συνειρμικά την εμπειρία.

Father's Chair, 2022, wood, painted (red), 110 x 70 x 70 cm bernier-eliades/ Photograph: Linda Inconi-Jansen

Τα σχέδια, οι πίνακες ζωγραφικής και τα γλυπτά του Wilson έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο σε εκατοντάδες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και τα έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία σε όλο τον κόσμο.

Μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και στο Ινστιτούτο Pratt του Μπρούκλιν, ο Γουίλσον ίδρυσε στα μέσα της δεκαετίας του 1960 τη νεοϋορκέζικη κολεκτίβα παραστάσεων “The Byrd Hoffman School of Byrds” και ανέπτυξε τα πρώτα έργα που φέρουν την υπογραφή του, όπως το Deafman Glance (1970) και το A Letter for Queen Victoria (1974-1975). Μαζί με τον Philip Glass έγραψε τη θεμελιώδη όπερα Einstein on the Beach (1976).

Στους καλλιτεχνικούς συνεργάτες του Wilson περιλαμβάνονται πολλοί συγγραφείς και μουσικοί, όπως οι Heiner Müller, Tom Waits, Susan Sontag, Laurie Anderson, William Burroughs, Lou Reed, Jessye Norman και Anna Calvi. Έχει επίσης αφήσει το αποτύπωμά του σε αριστουργήματα όπως: Τελευταία Μαγνητοταινία του Κραπ, του Σάμουελ Μπέκετ, Όπερα της Πεντάρας, του Μπέρτολτ Μπρεχτ, Πελλέας και Μελισσάνθη, του Κλωντ Ντεμπυσσί, Φάουστ, του Γκαίτε, Οδύσσεια, του Ομήρου, Οι Μύθοι, του Ζαν ντε λα Φοντέν, Μαντάμ Μπάτερφλαι, του Τζάκομο Πουτσίνι, Λα Τραβιάτα, του Τζιουζέπε Βέρντι και ο Οιδίπους, του Σοφοκλή.

“Save the Water”

Στον χώρο της γκαλερί Τ.Α.F. παρουσιάζεται η φωτογραφική έκθεση “Save The Water” της φωτογραφικής ομάδας “Focus On The Soul” κατά το διάστημα 12-22 Οκτωβρίου. Η έκθεση έχει ως επίκεντρο να επικοινωνήσει την επικινδυνότητα που κυοφορούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του νερού.

Η Φωτογραφική Ομάδα “Focus On The Soul” από την εκκίνηση έως και το τέλος των μαθημάτων της φετινής μαθησιακής χρονιάς (Οκτώβριο 2022-Ιούνιο 2023), έθεσε ένα σοβαρό θέμα που αφορά όλο τον πλανήτη : “την έλλειψη – μόλυνση του νερού και την σημαντικότητά του”. Στόχος ήταν να εμφυσήσουν μέσω της τέχνης όλα εκείνα τα ερεθίσματα που θα προβληματίσουν τον σύγχρονο άνθρωπο και θα επαναπροσδιορίσουν την σχέση του με το νερό. Ο πλανήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου σε πολλά επίπεδα. Η “Κρίση του νερού” όμως είναι επείγουσα προτεραιότητα. Πολλοί συζητούν πως ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα συμβεί λόγω της λειψυδρίας. Συγκεκριμένα η Ελλάδα με βάση την έκθεση “Aqueduct Water Risk Atlas” που πραγματοποιήθηκε το 2019, βρίσκεται στην 26η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τις χώρες που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα με την έλλειψη νερού.

Στην κεντρική αίθουσα του χώρου θα φιλοξενείται η ομαδική φωτογραφική έκθεση “Save The Water”. Στην μικρή αίθουσα θα προβάλλονται θεματικά βίντεο με εμπλουτισμένο φωτογραφικό υλικό των μελών της ομάδας.

”Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού” στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Με αφορμή την ημέρα εορτασμού του “Λευκού Μπαστουνιού” (15 Οκτωβρίου), το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) σε συνεργασία με τη liminal προσφέρει στους επισκέπτες του μια εμπειρία εξοικείωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία, τη συμπερίληψη και το δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση.

Η Άννα Μαρία Φώσκολου, πρόεδρος του σωματείου Αρωγή, που αποτελείται από άτομα με οπτική αναπηρία και δραστηριοποιείται στις Κυκλάδες, αλληλεπιδρά και μοιράζεται με το κοινό την εμπειρία της μετάβασης από το φως στο σκοτάδι και την αξία που έχει το λευκό μπαστούνι στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου χωρίς όραση που θέλει να ζει με ασφάλεια και ανεξαρτησία.

Η Καλλιόπη Γκίκα, Οδηγός έργων τέχνης για επισκέπτες με οπτική αναπηρία και υπεύθυνη λειτουργίας του Μουσείου Aφής, παρουσιάζει με βιωματικό τρόπο το σκεπτικό του σχεδιασμού της πολυαισθητηριακής ξενάγησης στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για επισκέπτες με μερική η ολική απώλεια όρασης”. Συντελεστές: Άννα Μαρία Φώσκολου-Καλλιόπη Γκίκα. Παραγωγή: Liminal. Αριθμός συμμετεχόντων:25.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ΙΙ και θα ακολουθήσει περιήγηση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις 2023-2024 στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ

Mια νέα χρονιά γεμάτη προκλήσεις ξεκινά και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών είναι εδώ με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Με μήνυμα “Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών δεν είναι μόνο Μουσείο”, το Μουσείο συνεχίζει και φέτος να αλλάζει µορφή και να µετατρέπεται κάθε φορά σε κάτι διαφορετικό! Γίνεται Θέατρο, Ακαδηµία τέχνης, Stem Εργαστήρι, Εργαστήρι Πηλού, Ψηφιδογραφίας & Πλεξίματος, Γκαλερί, Ταχυδροµείο, Game Show, Εργαστήρι Storytelling & Re-use Lab! Οι δράσεις ξεκινούν τον Οκτώβριο και διαρκούν έως και τον Μάιο. Δείτε αναλυτικά όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου στην επίσημη ιστοσελίδα του.

“200-100-0, ’21-’22-’23: τρεις πόλεμοι μακριά από το χάδι της ιστορίας…”

Η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Παναγιώτη Τανιμανίδη με τίτλο “200-100-0, ’21-’22-’23: τρεις πόλεμοι μακριά από το χάδι της ιστορίας…” από 11 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου.

Ο Παναγιώτης Τανιμανίδης αναφέρει: “200 χρόνια από την εκρηκτική Άνοιξη του 1821, 100 χρόνια από τον γενοκτονικό ξεριζωμό του 1922 έως το τοξικό σημείο 0 του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου. 44 γλυπτοζωγραφικά έργα που διαπραγματεύονται μια σκυταλοδρομία από τις αφώτιστες ξεχασμένες γωνιές τους στις ανέγγιχτες πτυχές της αλήθειας, από την άνωση των ηρώων στο πηγάδι του εμφύλιου φθόνου, από το μπαρούτι της φωτιάς στο βάθρο της εξουσίας, από την εκτροπή του νερού της ιστορίας στα ρυάκια της εκεχειρίας της ζωής και πάλι πίσω… Ένας μακρύς συρτός αντικρυστός χορός του Κασαμούλη, του Σταματελόπουλου, του Μακρυγιάννη, του Καποδίστρια, του Κολοκοτρώνη, του ιερέα Γεώργιου Εμμανουηλίδη που πήρε 150 χωριανούς του από τον Πόντο και τους έφτασε μέσα από τη φωτιά στην Πρέβεζα, του Παπαρηγόπουλου, του Πούτιν, του Ζελένσκι, κάτω από το σήμαντρο βλέμμα του Πινδάρου… Αυτή η έκθεση είναι μια προσπάθεια που ψάχνει σε ποιόν ανήκουν τα “πνευματικά δικαιώματα” αυτών των πολέμων, αυτών των αινιγμάτων που ο χρόνος τα αφήνει στο μισοσκόταδο της ιστορίας..”

Georgia Fambris – “…And we are magic talking to itself, noisy and alone…”

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Georgia Fambris “…And we are magic talking to itself, noisy and alone…”. Θα παρουσιαστούν ζωγραφικά και υφαντά έργα διαφόρων διαστάσεων.

Ο Θεόφιλος Τραμπούλης -επιμελητής εκθέσεων και εκδόσεων- γράφει για τη νέα ενότητα έργων που παρουσιάζονται: “Γιατί σχεδόν σε όλα τα έργα της Georgia Fambris πολύχρωμα, κατακερματισμένα σώματα με έκδηλη και ορμητική θηλυκότητα μαζεύονται, πυκνώνουν σε συμπαγείς όγκους, σε ψυχικά φορτισμένες κυβιστικές μελέτες από μέλη, στήθη, από φευγαλέα σημεία επιθυμίας και καταστολής; Η Fambris στη νέα έκθεσή της με τίτλο “… And we are magic talking to itself, noisy and alone…” επανέρχεται στα βασικά στοιχεία της ζωγραφικής γλώσσας της, όπως την μετωπική σύνθεση, το κάθετο φως, τα πολυπρόσωπα αποσπασματικά επεισόδια που δομούνται γύρω από μια κεντρική μορφή, ανοίγοντας την μέθοδό της και σε νέα υλικά, όπως την ύφανση.

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από το ποίημα της Anne Sexton, “You Doctor Martin” και παραπέμπει σε αυτό το διπλό βίωμα της θηλυκότητας ως μαγείας και μοναχικού θορύβου, στην απόλαυση ως υπαρξιακό βάρος. Ο ψυχίατρος Doctor Martin στο οποίο απευθύνεται το ποίημα, γίνεται εδώ, με παιγνιώδη και συχνά σαρκαστικό τρόπο, το βλέμμα του θεατή που διαλύει και επανασυνθέτει τα σώματα και τις επιθυμίες τους”.

Επιμέλεια έκθεσης: Θεόφιλος Τραμπούλης. Εγκαίνια: Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023, 18:00-21:00.