Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 19-21/4

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο, 19 με 21 Απριλίου, στην Αθήνα.

Δωρεάν δρώμενα από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς στην Αθήνα μας δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Εκθέσεις τέχνης, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με… τον εαυτό μας.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 19 Απριλίου και το Σαββατοκύριακο 20-21 Απριλίου;

Δωρεάν “κόκκινη” εικαστική βόλτα στο attica

Η γκαλερί Artshot – Sophia Gaitani παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο «RED always on my mind» στον υπέροχο art and taste χώρο του The Upper House Athens στο roof του πολυκαταστήματος attica. Συνεργάτες της γκαλερί δημιούργησαν έργα εμπνεόμενοι από το χρώμα της ενέργειας, του πάθους, της δράσης, της αγάπης. Το κόκκινο χρώμα είναι η πηγή της έμπνευσης.

Συνδυάζεται με τις πιο φυσικές μας ανάγκες και τη θέλησή μας να επιβιώσουμε. Το κόκκινο ενεργοποιεί, ενθουσιάζει τα συναισθήματα και μας ενθαρρύνει να αναλάβουμε δράση. Προωθεί τις φιλοδοξίες και την αποφασιστικότητα. Είναι έντονο και μπορεί να δώσει εμπιστοσύνη. Όντας το χρώμα της φυσικής κίνησης, το κόκκινο χρώμα ξυπνάει τη σωματική μας δύναμη. Στους ανατολικούς πολιτισμούς κόκκινο είναι το χρώμα για καλή τύχη. Το κόκκινο χρώμα αντιπροσωπεύει την αγάπη, την ενέργεια, τη δράση, την κίνηση, την επιθυμία, το πάθος. The Upper House Athens, 6ος όροφος πολυκαταστήματος attica (Είσοδος και από Βουκουρεστίου 3), Αθήνα.

Δωρεάν πασχαλινή συναυλία

Την Παρασκευή 19 Απριλίου, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα δώσει μια Πασχαλινή συναυλία στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή.

Το σύνολο Capella Atenea του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ θα ερμηνεύσει έργα των Henry Purcell (Fantasia in G major, Z. 742 και Dido’s Lament), J.S. Bach (Sinfonia από την Cantata BWV 4 “Christ lag in Todesbanden” και St Matthew Passion Aria “Erbarme dich, mein Gott”) καθώς και το Stabat Mater του Giovanni Battista Pergolesi.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Ιωάννα-Ομορφιά Κοτζιούλα, Ηρώ Καρτάνου και Αχιλλέας Μπερής (Α’ βιολιά), Μαρία Αργύρη και Νεκτάριος Λανάρας (Β’ βιολιά), Αιμίλιος Μπάρτζης και Νίκος Φιργιόλας (βιόλες), Μαρίνα Τσίγκου (τσέλο), Ορφέας Κωνσταντόπουλος (κοντραμπάσο) καθώς και Ελένη Καλογράνη και Βίλλυ Κυριακοπούλου (φωνές). Η μουσική επιμέλεια είναι του Λεοντίου-Νικολάου Τσόκα.

Δωρεάν δράσεις στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων

Την Κυριακή 21 Απριλίου, 19:00-21:00, η αγγλόφωνη παρουσίαση του βιβλίου «When the dog speaks, the philosopher listens» του Nigel McGilchrist από τις εκδόσεις Ανάβαση και τον Σύλλογο Καρλοβασιτών Αττικής «Λυκούργος Λογοθέτης».

Εκτός από τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, και ο Μιχαήλ Κατσικαρέλης, ιστορικός της Υπηρεσίας Ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μαργαρίτα Ικαρίου. Περισσότερα στο athensbookspace.gr.

Kωνσταντίνος Πάτσιος – “My father had a big nose”

Η The Blender Gallery παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Πάτσιου με τίτλο ‘My father had a big nose’ , Objects and toys from an aggressive childhood, σε επιμέλεια της Χριστίνας Ντουγεροπούλου, από την Παρασκευή 19 Απριλίου.

Στη νέα του ατoμική έκθεση ο εικαστικός διαμορφώνει ένα Gesamtkunstwerk, ένα συνολικό έργο τέχνης που περιλαμβάνει επιτοίχια έργα, γλυπτά, video και NFTs. O Πάτσιος εμπλουτίζει τη ζωγραφική διαδικασία με τις τεχνικές του κολλάζ και του ντεκολάζ δημιουργώντας ένα παλίμψηστο με σύμβολα και εικόνες που συνδέουν τον ενήλικο κόσμο με τον παιδικό, τον μικρόκοσμο με το συλλογικό ασυνείδητο. Στα γλυπτά του, σύνθετα ready mades, κυριαρχεί μια σαρκαστική διάθεση, ενίοτε αυτοβιογραφική, περιγράφοντας τη σχέση με τον φυσικό αλλά και με τον επουράνιο πατέρα.

Δωρεάν έκθεση κεραμικής

Από την Πέμπτη 18 Απριλίου στις 19:00, το Πωλητήριο της Πινακοθήκης Γκίκα παρουσιάζει την έκθεση της κεραμίστριας Ελένης Κανελλοπούλου στο πλαίσιο της σειράς παρουσιάσεων “Η Βιτρίνα της Κριεζώτου. Ένας καλλιτέχνης προτείνει.”. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Μαΐου 2024.

Η έκθεση έχει τίτλο “Tην άνοιξη αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις”, τίτλος εμπνευσμένος από το ποιητικό έργο του Ελύτη “Εκ του Πλησίον”.

Δουλεύοντας με κόκκινο μπατανισμένο πηλό, κερί και φαγιάνς, η Ελένη συνθέτει ένα οργιαστικό ανοιξιάτικο σκηνικό στη βιτρίνα της Κριεζώτου 3. Ζωγραφίζει με πυροχρώματα, ελεύθερα, αβίαστα. Τριαντάφυλλα, παπαρούνες και λεμόνια μπλέκουν με φυλλώματα πάνω στον πηλό, σε διαρκώς επαναλαμβανόμενα μοτίβα, που προσδίδουν στη δουλειά της μια αυτόματη γραφή απολύτως αναγνωρίσιμη.

Εφευρετική και παραγωγική, έχει συνδέσει την επαγγελματική της πορεία με το Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη, όπου τα κεραμικά της αγαπιούνται και πωλούνται όσο λίγα εδώ και 20 χρόνια. Χώρος: Πωλητήριο Μουσείου Μπενάκη: Κριεζώτου 3. Τ 210 363 0204 |Wbenakishop.gr.

‘Psaroloco” – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ένα φεστιβάλ που απευθύνεται σε νεότερους θεατές με επίκεντρο την περιέργειά τους και το πνεύμα της ανακάλυψης. Ενσυναίσθηση το κλειδί της σύνδεσης. Οι λιλιπούτειοι σινεφίλ δίνουν ραντεβού με τους γονείς τους για δωρεάν ποιοτικό σινεμά στο Psaroloco στις 20 και 21 Απριλίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Το φεστιβάλ Psaroloco εκπληρώνει τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος Psaroloco Media Literacy καθώς συνοδεύεται με ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό υλικό για την διδακτική αξιοποίηση των ταινιών και με παράλληλες δρασεις(πάνελ, εργαστηρία, Q&A).

Δείτε το πρόγραμμα στο psaroloco.org.

Γιώργος Διβάρης – “Υπεροψία”

Η αίθουσα τέχνης “εκφραση – γιαννα γραμματοπουλου“, παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Γιώργου Διβάρη με τίτλο Υπεροψία σε επιμέλεια Γιάννη Μπόλη.

Οι συνθέσεις του Γιώργου Διβάρη συγκροτούν μια ενιαία εγκατάσταση-πρόταση. Πρόκειται, κατά κανόνα, για επίτοιχα έργα, φωτογραφικές εκτυπώσεις επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, στις οποίες, πολλές φορές, ενσωματώνονται διάφορα objects trouvés: φθαρμένα αντικείμενα ή άμορφες μάζες καμένων και κατεστραμμένων, απροσδιόριστων πλέον, αντικειμένων, κομμάτια από άχρηστα λογισμικά και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών…

“Βασικός θεματικός πυρήνας των έργων του, τα τελευταία χρόνια, είναι κυρίως ο κόσμος της μέσων μαζικής επικοινωνίας, ειδικότερα της τηλεοπτικής ειδησεογραφίας – οι εικονικές και πλασματικές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας που τα μέσα αυτά προωθούν και αναπαράγουν, με τους θεατές να μετατρέπονται σε αμέτοχους, απαθείς και εθισμένους παρατηρητές-“καταναλωτές”, από απόσταση και προστατευμένοι μέσα στην ασφάλεια του οικιακού τους περιβάλλοντος, μιας συγκεκριμένης, διαστρεβλωμένης εκδοχής του κόσμου, μιας εκδοχής που, μέσα από ασύνδετες εικόνες και περιγραφές, συνειδητά προβάλλει το επουσιώδες και αποκρύπτει το ουσιώδες.”, σημειώνει για το έργο του ο ιστορικός της τέχνης και επιμελητής της έκθεσης Γιάννης Μπόλης.

Ομαδική έκθεση “Σύνθωμα / Sinthome”

Στο κτίριο της οδού Απόλλωνος 25 στην Πλάκα, παρουσιάζεται η πρώτη έκθεση “Σύνθωμα/ Sinthome” σε επιμέλεια Ελένης Μεσάδου στο πλαίσιο της ενότητας “Ο Αθηναϊκός τρόπος /The Athenian way” Athens Intersection που συντονίζει ο Γιώργος Γεωργακόπουλος με την APART Art Research & Applications, σε συνεργασία με τα F.O.T.A. Φίλοι Τριγώνου Αθήνας και την CHEAPART.

Στην έκθεση “Sinthome: Ένα Μωσαϊκό́”, αναδεικνύεται η ποικιλία και η αντίθεση που χαρακτηρίζει τον κόσμο της τέχνης, δημιουργώντας παράλληλα έναν διάλογο μεταξύ́ διαφορετικών εκφάνσεων και αισθητικών. Ο τίτλος “Sinthome” αναδεικνύει την έννοια της αντίθεσης και της συγχώνευσης, παρέχοντας ταυτόχρονα έναν ενδιαφέροντα και πολυδιάστατο κόσμο που προσκαλεί́ τον θεατή́ να εμβαθύνει τα όρια της αντίθεσης. Μέσα από́ τον φακό́ της φωτογραφίας και την υλικότητα της γλυπτικής, αναδεικνύεται το φωτεινό́ και το σκοτεινό́, το θετικό́ και το αρνητικό́, δημιουργείται ένας κόσμος που αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα και την ομορφιά́ της ανθρώπινης εμπειρίας.

Το sinthome είναι ένας νεολογισμός του Lacan που συνειρμικά συνδέεται με το σύμπτωμα, τον συνθετικό- τεχνητό άνθρωπο, τον άγιο, τον άγιο Θωμά. Το sinthome μπορεί να διαβαστεί και ως synth- home με την έννοια μιας τεχνητής κατασκευής του εαυτού. Το σύνθωμα είναι μια σύνθεση γλώσσας και απόλαυσης, είναι μονάδα συμβόλου εμποτισμένου με απόλαυση όπως για παράδειγμα ένα τικ που επαναλαμβάνουμε καταναγκαστικά.

Performances:

20.4 /19:00 Αγγελική Μαντά

21.4 /19:00 Αποστόλης Φιλίππου, “Ηχοτρόπια” >27.4 /19:00 Αθανασία Τσοπαναργιά, “Μελανιάζω”

28.4 / 19:00 Μαρία Ζούρου, “Μετα.Ανθρώπινη αποσύνθεση ΙΙ”

Κατερίνα Παπαζήση – A dancefloor of one’s own

Η εικαστικός Κατερίνα Παπαζήση παρουσιάζει την καινούργια σειρά έργων της στην πρώτη της ατομική έκθεση στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, με τίτλο A dancefloor of one’s own.

Ορμώμενη από τη ζωγραφική της Αναγέννησης, του Μπαρόκ και του εξπρεσιονισμού, στα έργα της αποδίδεται η δική της ανάγνωση της καλλιτεχνικής πρακτικής των σπουδαίων δασκάλων των κινημάτων αυτών, άλλοτε µε ξεκάθαρες αναφορές και άλλοτε όχι. Βασισμένη σε παρόμοιες συνθέσεις, η Κατερίνα Παπαζήση ξαναφαντάζεται την ακαδημαϊκή ζωγραφική και τη φέρνει σε σημερινούς όρους, δίνοντας µε την πινελιά της στις γνώριμες φόρμες την αίσθηση ότι ξεφεύγουν από τα όριά τους και μετατρέπονται σε κάτι άλλο. Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Αθήνα

Δήμος Αθηναίων: Οι δωρεάν ξεναγήσεις συνεχίζονται στην πόλη και τον Απρίλιο

Συνεχίζονται τον Απρίλιο οι δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της Αθήνας, ένας θεσμός για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μόνο με κράτηση θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα opandaxenagiseis.gr

Πληροφορίες και διευκρινήσεις στο [email protected], καθώς και στο τηλέφωνο 210 7232603 & 604, Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-15:00. *Το εισιτήριο εισόδου στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους επιβαρύνει τους συμμετέχοντες στην ξενάγηση.

Παρασκευή 19.04

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: «Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙ.»

18:00| Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος (Ηρακλειδών 66Α, Θησείο)

Ξεναγός Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 140 άτομα)

Σάββατο 20.04

ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ

10:30| Σημείο συγκέντρωσης: Πάρκο Στρατού, είσοδος Γλυπτοθήκης (ταμείο εισιτηρίων)

Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 40 άτομα)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10:30| Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος μουσείου (Άρεως 10)

Ξεναγός: Χάρις Βελαχουτάκου (έως 40 άτομα)

ΝΑΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ

11:30| Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος Ναού Ολυμπίου Διός

Ξεναγός: Άννα Μπενάκη (έως 50 άτομα)

Κυριακή 21.04

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ ΛΥΚΕΊΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗ

10:30| Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου (από Ρηγίλλης)

Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 50 άτομα)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

10:30| Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος μουσείου (Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή)

Ξεναγός: Θεώνη Κάμπρα (έως 40 άτομα)

ΜΕΓΑΡΟ ΤΣΙΛΛΕΡ – ΛΟΒΕΡΔΟΥ

10:30| Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος μουσείου (Μαυρομιχάλη 6)

Ξεναγός: Χάρις Βελαχουτάκου (έως 40 άτομα)