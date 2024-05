Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 10-12 Μαΐου

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι το τριήμερο 10-12 Μαΐου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για το τριήμερο 10-12 Μαΐου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς το τριήμερο 10-12 Μαΐου με δωρεάν είσοδο.

Κυψέλη Beat

Στις 11 Μαϊου, η πολιτιστική πλατφόρμα &Beyond παρουσιάζει στο πλαίσιο του This Is Athens τις εκδηλώσεις του “Kypseli Beat” στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Συγκεντρώνοντας φορείς από τον κόσμο της street κουλτούρας, οι εκδηλώσεις δίνουν την ευκαιρία σε όλους να ανακαλύψουν την πόλη με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Από νωρίς το μεσημέρι έως και αργά το βράδυ ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παιδικές δραστηριότητες, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, γεύσεις της πόλης, happenings, dj sets από κορυφαίους selectors της πόλης και όχι μόνο, δημιουργούν ένα comfort περιβάλλον, μία urban γιορτή.

Βαρβάκειος: The Party και δωρεάν!

Το This is Athens – City Festival παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό event το Σάββατο 11 Μαϊου στις 22.30 στην πιο διάσημη αγορά της πόλης, την Κεντρική Δημοτική Αγορά Αθηνών.

Η Βαρβάκειος, η Δημοτική Αγορά και πνεύμονας της επιχειρηματικής ζωής του κέντρου της Αθήνας, μετατρέπεται για ένα βράδυ σε ένα εκπληκτικό club.

Καταξιωμένοι djs και ραδιοφωνικοί παραγωγοί της πόλης ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας στο κοινό ένα βράδυ γεμάτο με τις πιο updated επιλογές της καλής ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής.

“Ισαλος Γραμμή” του Στέλιου Γαβαλά – Δωρεάν έκθεση γλυπτικής

Η Sianti Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση γλυπτικής του Στέλιου Γαβαλά με τίτλο “Ίσαλος Γραμμή” σε επιμέλεια του Γιάννη Κολοκοτρώνη, καθηγητή της Δυτικής Τέχνης.

Στην έκθεση γίνεται μία γοητευτική προσέγγιση σε έργα γλυπτικής, που προκαλούν χωρικές εμπειρίες, υιοθετώντας τα χαρακτηριστικά και τις ποιότητες της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Πρόκειται για έργα που αναπλάθουν, ορίζουν ως “τοπόσημα” ή ακόμα και οριοθετούν τον χώρο αναδεικνύοντας πάντα τον τόπο, μέσα στον οποίο δημιουργούνται. Ένας τέτοιος είναι και το εργαστήρι του Στέλιου Γαβαλά. Γεμάτο από εργαλεία εξακολουθεί να είναι ένας μικρόκοσμος από μόνο του, που αντανακλά την μέθοδο δημιουργίας του καλλιτέχνη.

Ο επιμελητής της έκθεσης, Γιάννης Κολοκοτρώνης, γράφει για τα έργα μέσα σ’ αυτό το φαινομενικά χάος: “… Από το 2020 και μετά, ο Στέλιος Γαβαλάς έχει ξανοιχτεί σε μια διαφορετική εξερεύνηση από τις σειρές με τις ουτοπικές σκαλωσιές των νεοκλασικών σπιτιών της Αθήνας του ’30 που συναντούσαν τα σύννεφα, τις αιωρούμενες βάρκες και τις αιωρούμενες πολιτείες. Το καινούργιο project του είναι μια συνδυαστική προσπάθεια να υφάνει έναν ιστό εμπειριών που ξεπερνούν τα όρια του χρόνου και της τεχνολογίας και να παρασύρει το θεατή σ’ ένα ταξίδι ακουστικής αίσθησης, μνήμης και συναισθήματος που συνδέει τους ανθρώπους. Πέντε γυαλισμένα φουγάρα πλοίων χάνουν της λειτουργική τους ιδιότητα και γίνονται αγωγοί για μια συμφωνία ήχων. Εξοπλισμένα και αυτά όπως τα Μουσικά Φουγάρα του Αλίμου, με ενσωματωμένα ηχεία μέσα στους κυλινδρικούς κορμούς τους, με χορδές και μουσικά κλειδιά εξωτερικά, να αντηχούν τους ήχους της θάλασσας και του ανέμου, δυναμώνοντας την ακουστική εμπειρία του χώρου, μεταμορφώνουν το ρεαλιστικό τους πλαίσιο και αλλοιώνουν τη μνήμη που θα αντικατασταθεί από την σύγχρονη ακουστική αισθητική”.

Τα έργα του Γαβαλά ανάγουν την γλυπτική σε μία βιωματική εμπειρία, όπου αντίληψη και αισθήσεις διεγείρονται. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα γλυπτά σμιλεύθηκαν με βάση τα χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου, μέσα στο οποίο εναρμονίζεται συναισθηματικά ο καθένας από εμάς.

Δωρεάν ξεναγήσεις από τον ΟΠΑΝΔΑ

Συνεχίζονται τον Μάιο οι δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της Αθήνας, ένας θεσμός για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο

• Σάββατο 11 Μαΐου 2024

– ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

17:00 | Σημείο Συνάντησης: Βιβλιοθήκη Αδριανού

Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 40 άτομα)

– Α΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

10:30 | Σημείο Συνάντησης: Είσοδο κοιμητηρίου

Ξεναγός: Χάρις Βελαχουτάκου (έως 40 άτομα)

• Κυριακή 12 Μαΐου 2024

– ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

10:30 | Σημείο Συνάντησης: Είσοδος Μουσείου, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12

Ξεναγός: Χάρις Βελαχουτάκου (έως 25 άτομα)

– ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

10:00 | Σημείο συγκέντρωσης: Εκκλησία Αγίου Τρύφωνος

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 50 άτομα)

“Περί ζωγραφικής” – Δωρεάν ομαδική έκθεση

Στο Κέντρο Τεχνών Μετς παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση με τίτλο “Περί Ζωγραφικής” σε επιμέλεια Νιόβης Κρητικού. Συμμετέχουν: Αγγελική Αντωνέα, Αντρέας Βεντούρης, Φίλιππος Κούτρικας, Irina Kouzmenko, Γιώργος Λουλούδης.

Η επιμελήτρια στο κείμενό της αναφέρει, μεταξύ άλλων: “Στον πολύχρωμο και πολυδιάστατο κόσμο της ζωγραφικής, η έκθεση “Περί ζωγραφικής” αναδεικνύει πέντε απόφοιτους της Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, οι οποίοι αφοσιώνονται στην εξερεύνηση της τέχνης μέσα από κλασικές ζωγραφικές προσεγγίσεις. Καθιστώντας την αναμέτρηση με τους πατέρες της αναγέννησης και του μοντερνισμού έναν ενοποιητικό μίτο της δημιουργικής τους πορείας, διαμορφώνουν έναν καίριο και συνάμα σύγχρονο διάλογο με την ιστορία της τέχνης. […]

Με μικτές τεχνικές και τα μέσα της χαρακτικής η Αγγελική Αντωνέα αιχμαλωτίζει το τερνερικό ηλιοβασίλεμα μέσα στο ελληνικό τοπίο, ταυτόχρονα ο Αντρέας Βεντούρης φωτίζει ελαφρώς στιγμιότυπα της Αθήνας, των σταθμών των τρένων ή μιας καθημερινότητας που συναντάμε πλάι στην παλιά αγορά. Ο Φίλιππος Κούτρικας συλλαμβάνει με τρομακτική ειλικρίνεια τον εσωτερικό ψυχισμό των πορτρέτων του, ενώ η επιδέξια Irina Kouzmenko μιλά, μέσα από ποικίλες αναφορές, για τον ζωτικό χώρο του ύπνου, αναδεικνύοντας ευάλωτες στιγμές που συμβάλλουν στην διαμόρφωση του “Εγώ”. Τέλος, ο Γιώργος Λουλούδης μας μεταφέρει σε μυσταγωγικά, μοναχικά τοπία προσφέροντας μια μοναδική και απόκοσμη εμπειρία, μιας γρήγορης, φευγαλέας στιγμής με σκοπό να απαθανατίσει την εντύπωση της κίνησης. […]”

“Where flowers are singing” της Βασιλικής Κούκου – Δωρεάν έκθεση στη Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Βασιλικής Κούκου, με τίτλο “Where flowers are singing” σε επιμέλεια της Αγγελικής Μπάρα.

Στον χώρο της γκαλερί θα στηθεί μια εγκατάσταση όπου θα συνυπάρχουν ζωγραφικά έργα, υφασμάτινα πλάσματα και λουλούδια.

“Εικόνες από πλάσματα, φυτά, μαγικά φίλτρα, τοτέμ και αδιευκρίνιστης ταυτότητας φιγούρες παρμένες από τη σφαίρα της ψευδαίσθησης, της μυθολογίας και του παραμυθιού, διαρρέουν στον χώρο. Στη δουλειά της Κούκου συνδιαλέγονται οι ποιητικοί ρυθμοί των χρωμάτων με τον παιδικό αυθορμητισμό, ζωντανεύοντας πολλαπλές αφηγήσεις ξεκάθαρες ή περίπλοκες που αναμειγνύονται με προσωπικές εμπειρίες. Η καλλιτέχνις μεταφέρει προσωπικές σκέψεις και ζεστές αναμνήσεις μέσα από φόρμες ευκίνητες, αέρινες και ελαστικές καθοδηγούμενες από χρωματιστές αντηχήσεις αισθήσεων.

Η πρακτική της Κούκου βασίζεται στην επέκταση του μαγικού κόσμου της τέχνης στην καθημερινή ζωή, αλλά και αντιστρόφως. Υβριδικές ζωγραφικές συνθέσεις πολλαπλών διαστάσεων και υλικών ενορχηστρώνουν έναν υφολογικό διάλογο μεταξύ του χρώματος και της χειρονομίας. Μέσα από μια οικοφεμινιστική προσέγγιση, η Κούκου παρουσιάζει έναν κόσμο, όπου η ύπαρξη είναι άφθαρτη, ερμηνεύοντας τη ζωή μέσα από τα στάδια της αυτό-δημιουργίας της φύσης. Τα διαχρονικά σύμβολα της ζωγραφικής της Κούκου, πρωταγωνιστούν ως βασικοί πυλώνες της εύρυθμης λειτουργίας ενός σύμπαντος, χωρίς διακρίσεις ή ιεραρχίες, όπου κυριαρχεί η συνεργασία έναντι της ατομικής δράσης.

Πραγματικά φυτά, από το Polyamorous, συνδιαλέγονται με υπερρεαλιστικά λουλούδια, ρίζες, κεραμικά φίλτρα και τρισδιάστατης μορφής πλάσματα από ύφασμα, μεταμορφώνοντας τον χώρο της γκαλερί σε μια πολύχρωμη όαση”.

Απ’ την Ακρόπολη στο Ντουμπάι και πάλι πίσω- Δωρεάν εργαστήριο στο Μουσείο Κοτσανά

Στις 12 Μαϊου, από τις 12:00 – 13:00, το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας διοργανώνει ένα οικογενειακό βιωματικό εργαστήρι για παιδιά 6-12 ετών στο πλαίσιο του This Is Athens.

Πώς ήταν οι πόλεις στην αρχαία Ελλάδα; Άραγε είχαν συστήματα τεχνολογίας όπως αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα; Ποιος σχεδίαζε το χτίσιμο των πόλεων και πόσο διέφερε μία πόλη από ένα χωριό; Το εργαστήρι ακολουθεί τα βήματα του Ήρωνα και του Αρχιμήδη για να ανακαλύψει πώς οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν τα σπίτια τους, πώς διαχειρίζονταν τα εμπορεύματά τους καθώς και τις τεχνικές με τις οποίες καλλιεργούσαν τη γη και τα χωράφια τους.

Σε ένα ταξίδι με αφετηρία την Ακρόπολη και ενδιάμεσους σταθμούς την Αλεξάνδρεια, το Λονδίνο, την Ινδονησία και το Ντουμπάι οι συμμετέχοντες θα φτάσουν ως την πόλη του μέλλοντος, την “πράσινη πόλη”, για να δουν τελικά πώς αυτή έχει ήδη σχεδιαστεί από τους αρχαίους Έλληνες μηχανικούς και εφευρέτες.