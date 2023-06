Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 30/6 - 2/7

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 30 Ιουνίου και το Σαββατοκύριακο 1-2 Ιουλίου;

''Ο Αταίριαστος'' - 13o Athens Open Air Film Festival

Το Athens Open Air Film Festival, ο καλοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής εμπειρίας των κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας, επιστρέφει για ένα ακόμα καλοκαίρι με μοναδικές προβολές με ελεύθερη είσοδο σε όλη την Αθήνα.

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου θα προβληθεί η ταινία "Ο Αταίριαστος" (Rumble Fish). Σκηνοθεσία: Φράνσις Φορντ Κόπολα / Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντίλον, Μίκι Ρουρκ, Ντένις Χόπερ, Ντάιαν Λέιν, Νίκολας Κέιτζ.

Στην Τάλσα, θεωρητικά, αλλά μάλλον σε ένα αλλόκοτο μέρος που μοιάζει να βρίσκεται έξω από τόπο και χρόνο, ο Ράστι Τζέιμς (ο Ματ Ντίλον με την ορμή ενός νεαρού Μπράντο) ενηλικιώνεται και ανδρώνεται στη σκιά του θρύλου-αδερφού του, Μοτορσάικλ Μπόι (ο δανδής τότε Μίκι Ρουρκ στον καλύτερο ρόλο του), κάποτε κυρίαρχο των συμμοριών, ο οποίος επιστρέφει μετά από χρόνια για να υπογράψει την παρακαταθήκη του με μια απονενοημένη πράξη και να συμφιλιωθεί με τον χαμένο πατέρα (Ντένις Χόπερ).

Επετειακή προβολή για τα 40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας, με ολοκαίνουργια και ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια στο πλαίσιο του 13ου Athens Open Air Film Festival.

Ημερίδα "Το λυρικό θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο"

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος "Η όπερα διαδραστικά στα σχολεία", διοργανώνουν ημερίδα με θέμα το λυρικό θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 στις 11.00 στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε επαγγελματίες του χώρου των παραστατικών τεχνών αλλά και σε όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν τα πολλαπλά οφέλη της παιδαγωγικής αξιοποίησης του λυρικού θεάτρου. Κεντρικές θεματικές θα αποτελέσουν η όπερα ως μαθησιακό πεδίο, ο σχεδιασμός παραστάσεων για το εφηβικό κοινό, αλλά και η αναγκαιότητα της τέχνης και της μουσικής μέσα στη σχολική τάξη.

Aφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας

Η Μαρία Κάλλας AP

Ο Δήμος Διονύσου και ο "Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διονύσου" συνδιοργανώνουν συναυλία – αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της.

Η Μαρία Κάλλας ήταν η κορυφαία υψίφωνος του 20ού αιώνα και η πλέον διάσημη ντίβα της Όπερας, καθώς η υψηλή φωνητική της τέχνη, το μεγάλο εύρος της φωνής της συνδυάζεται με την μεγάλη υποκριτική της ικανότητα. Τιμώντας τη μουσική και δραματική τέχνη της το οπερατικό κοινό, και όχι μόνον, χαρακτήρισε την Κάλλας ως La Divina (Η θεϊκή).

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή της, θα ακουστούν αποσπάσματα από τις πιο διάσημες άριες και ντουέτι του ρεπερτορίου της Κάλλας που θα ερμηνεύσουν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες της Λυρικής σκηνής Μίνα Πολυχρόνου, Έλενα Μαραγκού, Γιάννης Σελητσανιώτης και η σολίστ πιάνου Μυρτώ Ακρίβου. Περισσότερα εδώ...

Εκδήλωση γνωριμίας με τη βιβλιοθήκη "Μυρσίνη Ζορμπά"

Η Μυρσίνη Ζορμπά INTIME NEWS

Το Σαββατοκύριακο 1 – 2 Ιουλίου η Παιδική Βιβλιοθήκη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού παίρνει το όνομα της ιδρύτριάς της, της Μυρσίνης Ζορμπά. Η βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή από το πρωί μέχρι το βράδυ προκειμένου οι επισκέπτες να γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη, να ξεφυλλίσουν κάποια από τα 10.500 βιβλία της, να πάρουν μέρος σε βιβλιοδράσεις για τα παιδιά με συγγραφείς και εικονογράφους. Εκεί θα βρουν και την Πλανόδια Βιβλιοθήκη με βιβλία και ιστορίες στις γλώσσες όλου του κόσμου.

Μικροί και μεγάλοι καλούνται για να διαβάσουν μαζί ιστορίες, να γνωρίσουν ήρωες, να ζωγραφίσουν με λέξεις, να ταξιδέψουν με τα βιβλία. Κι έτσι να τιμήσουν τη μνήμη της Μυρσίνης Ζορμπά.

Το μυστήριο του αριθμού "7"

Το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum, Museum for Architecture and Design παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο " Το μυστήριο του 7" στο European Centre-Contemporary Space Athens.

Πρόκειται για μια ομάδα έντεκα καλλιτεχνών, προερχομένων από διαφορετικούς ορίζοντες, που δημιουργήθηκε με πρόθεση την κοινή έκφραση και την κοινή έκθεση, με ξεχωριστά στυλ. Η θεματογραφία της έκθεσης είναι αφιερωμένη στον αριθμό 7, δοσμένη μέσα από την ματιά των καλλιτεχνών, που καταφέρνουν να μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο που βρίσκεται στο μεταίχμιο της φαντασίας και της πραγματικότητας.

Οι έντεκα καλλιτέχνες που λαμβάνουν μέρος με αλφαβητική σειρά είναι: Αγούρου Λίνα, Θεοχάρη Μαρία, Κανελλοπούλου Αντωνία, Κουρουπάκη Δήμητρα, Κωνσταντινίδου Βασιλική, Λογοθέτη Ιωάννα, Μουδήλου Βίκυ, Τζίμου Κυριακή, Παπαδοπούλου Βάσω, Σταύρου Αθηνά, Χριστοδουλοπούλου Διονυσία. Περισσότερα εδώ...

Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι

Ντιάννα Μαγκανιά, Λευκός Νάνος, 2022, λάδι σε καμβά, 160×160 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΡΕΒΕΚΚΑ ΚΑΜΧΗ

Στην αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή παρουσιάζεται ομαδική έκθεση με τίτλο "Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι". Εκτίθενται έργα των: Ανδρέα Αγγελιδάκη, Αλέξη Ακριθάκη, Νίκου Αλεξίου, Αλέξανδρου Γεωργίου, Δημήτρη Γκέτση, Κωνσταντίνου Κακανιά, Ιάσονα Καμπάνη, Ντιάννας Μαγκανιά, Μίλτου Μανέτα, Ζήση Μπλιάτκα, Τάκις.

"Μια ομαδική έκθεση με Έλληνες καλλιτέχνες- κανονικά είναι κάτι που δεν έκανα ποτέ, δηλαδή το να κατατάσσω καλλιτέχνες με την εθνικότητά τους, και από όταν άνοιξα την γκαλερί μου σκεφτόμουν να "φέρω" το Ελληνικό κοινό κοντά σε ξένους καλλιτέχνες και τη διεθνή εικαστική σκηνή. Παρόλα αυτά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και έχουν αλλάξει πολλά. Η Αθήνα είναι τελείως διαφορετική από πριν περίπου 28 χρόνια. Στη "σούπα" της διεθνούς σκηνής νιώθουμε την ανάγκη να δείξουμε την Ελληνική δημιουργία" αναφέρει για την έκθεση η Ρεβέκκα Καμχή.

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι με την ιστορία της γκαλερί, εκτός από δύο νέους καλλιτέχνες, τον Μπλιάτκα και τον Γκέτση.

Παράσταση "Ο Καραγκιόζης Γραμματικός"

Παράσταση "Ο Καραγκιόζης Γραμματικός"

Το φεστιβάλ «9,5 εβδομάδες» του περιοδικού δρόμου «σχεδία», ξεκινά την Κυριακή 2 Ιουλίου, στις 20:30 με μια εκδήλωση με άρωμα καλοκαιρινής παράδοσης, μια παράσταση Καραγκιόζη. Ο ξυπόλητος καμπούρης και η παρέα του έρχονται καρδιά της Αθήνας, στο σπίτι της «σχεδίας», το «σχεδία home» (Κολοκοτρώνη 56 & Νικίου 2). Το «Σπίτι Σκιών» και ο Μιχάλης Παπανικολάου, παρουσιάζουν μια κλασική και πολυαγαπημένη παράσταση από το ρεπερτόριο του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, το «Ο Καραγκιόζης Γραμματικός». Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, μικρούς και μεγάλους.

Στο έργο, ο Καραγκιόζης προσλαμβάνεται από τον Πασά προκειμένου να γίνει γραμματικός της πολιτείας και να βοηθήσει τους συμπολίτες του να στείλουν επιστολές, μηνύσεις και…. μηνύματα! Το αποτέλεσμα, άκρως ξεκαρδιστικό, θα το δείτε επί του μπερντέ!

Το «Σπίτι Σκιών» είναι φορέας διατήρησης και προβολής της τέχνης του Θεάτρου Σκιών που δημιούργησε το 2019, ο Μιχάλης Παπανικολάου. Το φεστιβάλ «9,5» εβδομάδες πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Κυριακή 2 Ιουλίου 2023, 20:30 / Είσοδος ελεύθερη / «σχεδία home»/ Κολοκοτρώνη 56 & Νικίου 2, Αθήνα.

"Devon Loch" στις Kalfayan Galleries

Sasha Streshna- Rock, Paper, Scissors /2023 /130x190cm_ KALFAYAN GALLERIES

Οι Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα) παρουσιάζουν την ατομική έκθεση της Sasha Streshna με τίτλο «Devon Loch». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 (19.00 – 22.00).

Στην ατομική της έκθεση στην γκαλερί Kalfayan, η Sasha Streshna παρουσιάζει μια νέα σειρά ελαιογραφιών που συνεχίζουν την έρευνά της πάνω στην παράδοση της ιστορικής δυτικής ζωγραφικής, εστιάζοντας κυρίως σε αναπαραστάσεις βίας, καταστολής και εξουσίας. Για την νέα αυτή σειρά η Streshna αντλεί υλικό από τις εικονογραφήσεις σοβιετικών σχολικών βιβλίων ιστορίας.

Συγκαλύπτοντας τα στοιχεία που θα επέτρεπαν στον θεατή να αναγνωρίσει το απεικονιζόμενο γεγονός, η Streshna μεταπλάθει τις εικόνες σε ζωγραφική γλώσσα με υπαινικτικά περιγράμματα και χρωματική παλέτα χωρίς φαινομενικά υψηλές εντάσεις. Πραγματεύεται έτσι ιστορίες εξεγέρσεων, ανυπακοής και ρήξεων περισσότερο ως ασαφείς αναμνήσεις και ψυχικά φορτία παρά ως συγκεκριμένα συμβάντα.

Εγκαίνια: Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 19.00 – 22.00, Διάρκεια έκθεσης: 28 Ιουνίου – 16 Σεπτεμβρίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 11.00 - 15.00 | Τρίτη - Παρασκευή 11.00 - 19.00 | Σάββατο 11.00 – 15.00. Αύγουστος: Κλειστά.

Robert McCabe έκθεση φωτογραφίας "Η Ελλάδα μετά τον Πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας"

Σποράδες, 1963. Ο καπετάνιος και ναύτης του παλιού καϊκιού «Ελευθερία» με έδρα τον Βόλο ROBERT MCCABE





Στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Αίθουσα εκθέσεων του Συνεδριακού Κέντρου) παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας του Robert A. McCabe με τίτλο "Η Ελλάδα μετά τον Πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας". Τα κείμενα της έκθεσης και του ομώνυμου βιβλίου που τη συνοδεύει είναι των Robert McCabe, Παναγιώτη Ροϊλού και Κατερίνας Λυμπεροπούλου.

Λίγα λόγια από τον RobertA. McCabe: "H πρώτη μου επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1954. Δέκα χρόνια είχαν περάσει από την αποχώρηση των Γερμανών και πέντε χρόνια από το τέλος του Εμφυλίου. Η Ελλάδα που πρωτοείδα ήταν βουτηγμένη στη φτώχεια.

...Δεν είχα την παραμικρή ιδέα για το πόσο γρήγορα η Ελλάδα θα προόδευε και θα μεταμορφωνόταν. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω στην καταγραφή και την τεκμηρίωση αυτής της εξαιρετικά σημαντικής περιόδου της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας.

...Οι περισσότερες από τις περίπου εξήντα έξι φωτογραφίες που θα δείτε δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί στο κοινό και απεικονίζουν πράγματα που μόνο άτομα από παλαιότερες γενιές θα θυμούνται ότι κάποτε υπήρχαν."

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή: 09:00 - 14:00, Σάββατο - Κυριακή: 10:00 - 14:00. Για την επίσκεψή σας τα Σαββατοκύριακα απαραίτητα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 22650 82732.

"Ο κήπος της Κίρκης": Η εικαστική εγκατάσταση της Φιόνας Μουζακίτη

Η Evripides Art Gallery παρουσιάζει την εικαστική εγκατάσταση της Φιόνας Μουζακίτη με τίτλο "Ο κήπος της Κίρκης"

Η Evripides Art Gallery παρουσιάζει την εικαστική εγκατάσταση της Φιόνας Μουζακίτη με τίτλο "Ο κήπος της Κίρκης". "Ο κήπος της Κίρκης" είναι μια σειρά κινουμένων ψηφιακών κολάζ εμπνευσμένων από την "Οδύσσεια" του Ομήρου. Τα ζητήματα που απασχολούν τη Φιόνα Μουζακίτη ως καλλιτέχνη είναι η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, η σχέση χρόνου και μνήμης, η συγκίνηση και τα υψηλότερα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει η ανθρώπινη ψυχή , η αρχέγονη πάλη ανάμεσα στο δίδυμο άνδρας – γυναίκα, θηλυκό – αρσενικό.

Διάρκεια έκθεσης: 22/6/2023 – 1/7/2023 / Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 11.00 – 20.30. Τετάρτη: 11.00 -17.00 & Σάββατο: 11.00 – 16.00. Evripides Art Gallery, Ηρακλείτου 10 & Σκουφά Κολωνάκι.

