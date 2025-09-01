Δωρεάν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου – Eκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο και καλό μήνα!

Φεστιβάλ Ρεματιάς 2025 – Δωρεάν εκδηλώσεις Σεπτέμβριος 2025

Το Φεστιβάλ Ρεματιάς – Νύχτες Αλληλεγγύης 2025 του Δήμου Χαλανδρίου, θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα 42 εκδηλώσεων από όλες τις παραστατικές τέχνες. Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου φιλοξενείται η συναυλία “Εδώ είναι του Ρασούλη”.

Δωρεάν προβολή ταινίας

Ο Δήμος Περιστερίου παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον Σεπτέμβριο του 2025. Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια προβολή μεταγλωττισμένης ταινίας για παιδιά. Συγκεκριμένα το “Kung Fu Panda 4”, μια ταινία αμερικανοκινέζικης παραγωγής animation, έγχρωμη, του 2024, διάρκειας 94 λεπτών. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Άλσος Περιστερίου, το ωραιότερο Άλσος της Αττικής, με είσοδο ελεύθερη για όλους τους πολίτες.

Εικαστική Έκθεση “Symbols III- Εντροπία”

Η εικαστική έκθεση Symbols επιστρέφει στα Αισχύλεια, εξερευνώντας τη δύναμη του συμβόλου ως φορέα μνήμης, ταυτότητας και μεταφυσικής αναζήτησης. Με τη συμμετοχή σπουδαίων Ελλήνων εικαστικών, όπως ο Κώστας Τσόκλης, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Παναγιώτης Τανιμανίδης και ο Μιχάλης Μανουσάκης, υπό την επιμέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Πάγκαλου, η φετινή παρουσίαση μετατρέπει την Ελευσίνα σε κέντρο στοχασμού και εικαστικής έκφρασης.

Η έκθεση Symbols συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων διοργανώσεων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, συνδέοντας το αρχέγονο με το σύγχρονο και παρουσιάζοντας έργα που συνομιλούν με την έννοια του ιερού, της φύσης και του συλλογικού υποσυνείδητου.

Εγκαίνια: 1 Σεπτεμβρίου, 20.00

Διάρκεια: 1 έως 30 Σεπτεμβρίου

Antonis Donef – “Time’s Witness”

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ατομική έκθεση του Αντώνη Ντόνεφ με τίτλο “Time’s Witness”. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025, 19.00-21.00. Το κείμενο που συνοδεύει την έκθεση υπογράφει ο Πάνος Γιαννικόπουλος, επιμελητής και ιστορικός τέχνης.

Η έκθεση στην Kalfayan Galleries βρίσκεται σε διάλογο με την παρουσίαση των μνημειακών διαστάσεων διπτύχου του καλλιτέχνη στο Unlimited (επιμελητής: Giovanni Carmine, Διευθυντής Kunst Halle St. Gallen) στο πλαίσιο της συμμετοχής της Kalfayan Galleries στο Art Basel (16-22 Ιουνίου 2025). Έχει προηγηθεί η επιτυχημένη παρουσίαση του εξίσου μνημειακού έργου μήκους 12 μέτρων του Ντόνεφ, στο Meridians (επιμέλεια: Yasmil Raymond) στο Art Basel Miami 2024, στο οποίο συμμετέχει η Kalfayan Galleries από το 2013.

Στην πέμπτη έκθεσή του στην Kalfayan Galleries, ο Αντώνης Ντόνεφ δηλώνει “Αυτόπτης Μάρτυρας του Χρόνου” (“Time’s Witness”) μετατρέποντας το χώρο της γκαλερί σε μία “βιβλιοθήκη του χρόνου” όπου όλες οι ερμηνείες είναι δυνατές. Το έργο του αποτελεί ταυτόχρονα επαναδιαπραγμάτευση της γνώσης και του χρόνου. Παραμένοντας πιστός στα δομικά στοιχεία της τεχνικής του, με επέμβαση πάνω σε σελίδες όπου συγκεντρώνεται η γνώση (αρχειακό έντυπο υλικό όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, χάρτες κ.α.) και οργανική ανάπτυξη του σχεδίου με μελάνι εν είδει αυτόματης γραφής, ο Αντώνης Ντόνεφ προσθέτει περισσότερο χρώμα στα νέα του έργα στην προσπάθειά του να αποτυπώσει με τη ζωγραφική του ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι χρόνου.

Δαιδαλώδης εικονογραφία, καλλιγραφικό σχέδιο, χιούμορ, συνειδητό και ασυνείδητο, ορατό και αόρατο, μνήμη, γνώση και φαντασία συνυπάρχουν αρμονικά στις πολυεπίπεδες ζωγραφικές επιφάνειες του Αντώνη Ντόνεφ που δρουν σαν “ανοιχτά βιβλία”.

Συντελεστές:

Επιμέλεια: Πάνος Γιαννικόπουλος

Καλλιτέχνης: Αντώνης Ντόνεφ

Επιμέλεια Unlimited: Giovanni Carmine

Επιμέλεια Meridians: Yasmil Raymond