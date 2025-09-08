Δωρεάν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου – Eκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο και καλό μήνα!

Όπερα στην Καλλιθέα

Συνεχίζοντας την πορεία των τελευταίων ετών, η Καλλιθέα πρωτοπορεί στο χώρο της κλασικής μουσικής, προσφέροντας στους δημότες της την 1 η Πανελλήνια Παρουσίαση της όπερας του Νικολό Πόρπορα «Αριάδνη στη Νάξο». Η δράση πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο των δράσεων «Στην αγκαλιά της Αττικής-Πολιτισμός Αθλητισμός στις γειτονιές μας». Η εν λόγω παράσταση θα πραγματοποιηθεί σε συναυλιακή μορφή, με τη συμμετοχή κλιμακίου της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, στην Πλατεία Δαβάκη, στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 21:00.

Μαρίτα Παπαρίζου

Πρόκειται για μια ευτυχή συγκυρία που αναδεικνύει τη συνέργεια μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Καλλιθέας και Αθηνών, σε ένα πρωτοποριακό συνταίριασμα.

Ο ήρωας Θησέας ως σήμα κατατεθέν της πόλης των Αθηνών, αλλά και της Καλλιθέας, όπου σύμφωνα με το μύθο προσάραξε κατά την επιστροφή του από την Κρήτη, στον όρμο των Τζιτζιφιών, αποτελεί τον έναν από τους δύο κεντρικούς του έργου, με έτερη την Αριάδνη, τη Μινωίτισσα πριγκίπισσα που προδίδει χώρα και

οικογένεια, για χάρη του έρωτα, βρίσκεται προδομένη από αυτόν στο νησί της Νάξου και τελικά καταλήγει να αποθεώνεται. Η όπερα του Πόρπορα ακολουθεί σχεδόν κατά γράμμα το μύθο, ενώ η διεθνούς φήμης κοντράλτο Μαρίτα Παπαρίζου που καλείται να ερμηνεύσει το ρόλο του Θησέα συμμετείχε και στην 1 η

Παγκόσμια Αναβίωση στους Σύγχρονους Καιρούς.

Μαρίτα Παπαρίζου

Στον αντίποδα βρίσκεται η καταξιωμένη Χρύσα Μαλιαμάνη στο ρόλο της Αριάδνης, ενώ το ερωτικό τρίγωνο

αυξάνεται με την Αμαζόνα Αντιόπη, που θα τραγουδηθεί από την εξαιρετική Μάρθα Σωτηρίου. Το τρίγωνο, όμως, γίνεται τετράγωνο μιας και ο Όναρος, ιερέας του Διονύσου ή μάλλον ο ίδιος ο θεός με τη μορφή του ιερέα του, εμπλέκεται στη δράση μέσα από τη φωνή της ταλαντούχας Έλενας Μαραγκού. Τη διανομή ολοκληρώνει η πολυσχιδής φωνητική προσωπικότητα του βαρυτόνου Γιώργου Ιατρού, στο ρόλο του Πειρίθου, έμπιστου φίλου του Θησέα. Την ορχήστρα διευθύνει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ιταλός αρχιμουσικός Μαουρίτσιο Κολασάντι, ενώ σε ρόλο Αφηγητή θα είναι ο έμπειρος Γιώργος Αχλαδιώτης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Φεστιβάλ Ρεματιάς 2025 – εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο

Το Φεστιβάλ Ρεματιάς – Νύχτες Αλληλεγγύης 2025 του Δήμου Χαλανδρίου θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου, και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα 42 εκδηλώσεων από όλες τις παραστατικές τέχνες. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσιάζονται “Οι Κάλπηδες” του Στρατή Μυριβήλη.

100 χρόνια Takis

Τα έργα του διεθνώς αναγνωρισμένου εικαστικού Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης, 1925-2019) παρουσιάζονται στο ΚΠΙΣΝ © Takis Foundation Archives | ΚΠΙΣΝ

Τα έργα του διεθνώς αναγνωρισμένου εικαστικού Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης, 1925-2019) παρουσιάζονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis – Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες (ΚΕΤΕ), στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Τέσσερα αντιπροσωπευτικά έργα του Έλληνα γλύπτη παρουσιάζονται έως τα τέλη Οκτωβρίου στο δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένων ενός Αιολικού και τριών Μαγνητικών Πινάκων. Αυτά τα έργα αναδεικνύουν πτυχές της ενασχόλησης ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Κινητικής γλυπτικής, ενός καλλιτέχνη που επέδειξε ευρηματικότητα και οξυδέρκεια, με θεμελιώδες στοιχείο της δημιουργίας του τη χρήση του μαγνητισμού.

Βόλτα ανάμεσα σε βιβλία

Άνοιξε τις Πύλες της η μεγαλύτερη γιορτή του Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως για να υποδεχτεί τους φίλους του βιβλίου και να προσελκύσει νέους αναγνώστες. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα στο μεγάλο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2025.

Με κεντρική θεματική «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο», το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα από τις πρώτες κιόλας ηλικίες, εστιάζοντας στον καθοριστικό ρόλο του βιβλίου για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, την καλλιέργεια της φαντασίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης. Μέσα από το βιβλίο, το παιδί έρχεται σε επαφή με αξίες, εικόνες και ιδέες που το βοηθούν να ανακαλύψει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τον κόσμο που το περιβάλλει.