Δωρεάν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Πέγκυ Κλιάφα -“Healing the Grid / Θεραπεύοντας το Πλέγμα”

Η γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση της Πέγκυς Κλιάφα με τίτλο “Healing the Grid / Θεραπεύοντας το Πλέγμα”, μια εγκατάσταση βασισμένη στις διασταυρώσεις της τέχνης και της ιατρικής, σε επιμέλεια της Δρ. Σωζήτας Γκουντούνα.

Όπως αναφέρει η επιμελήτρια: “Το πολεοδομικό πλέγμα είναι ο σιωπηλός δικτάτορας της νεωτερικότητας. Δομεί τις πόλεις μας, τις οθόνες μας, ακόμη και τα ιατρεία μας. Από τις αμείλικτες ορθές γωνίες του ορίζοντα του Μανχάταν μέχρι την κλινική ακρίβεια των φαρμακευτικών συσκευασιών, το πλέγμα επιβάλλει μια ψευδαίσθηση τάξης στο χάος της ζωής. Ωστόσο, κάτω από το ορθολογικό του επίχρισμα κρύβεται ένα παράδοξο – συντηρεί και πνίγει, θεραπεύει και ελέγχει ταυτόχρονα.”

Στην ατομική της έκθεση, Healing the Grid, το έργο της Πέγκυς Κλιάφα αντιμετωπίζει αυτή τη δυαδικότητα, αντλώντας από το αρχαίο ζιγκουράτ ως αντισύμβολο στην επίπεδη, καταπιεστική λογική του σύγχρονου πλέγματος.

Η έκθεση δεν παρουσιάζει απλώς μια αισθητική αντίθεση μεταξύ δύο μορφών (το άκαμπτο πλέγμα και το ανοδικό ζιγκουράτ), αλλά σκηνοθετεί μια φιλοσοφική και ιστορική αντιπαράθεση. Το ζιγκουράτ, μια ιερή κατασκευή από τη Μεσοποταμία, αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τρόπο κατανόησης του χώρου, της υγείας και της κοινωνίας – έναν τρόπο που ήταν ολιστικός, στρωματοποιημένος και πνευματικά εμπλεκόμενος. Εντωμεταξύ, το μοντερνιστικό πλέγμα, με την ψυχρή του αποτελεσματικότητα, αντανακλά τη σύγχρονη κατάστασή μας: έναν κόσμο όπου οι συστημικές κρίσεις υγείας – ρύπανση, αστική αποξένωση, επιδημίες ψυχικής υγείας – αντιμετωπίζονται όχι με δομικές αλλαγές, αλλά με χάπια, γρήγορες λύσεις που καλύπτουν αντί να διορθώνουν. Το έργο της Κλιάφα, βαθιά εμπλεκόμενο στις διασταυρώσεις της τέχνης και της ιατρικής, διερευνά αυτή την κατάσταση.

Φεστιβάλ Αιγάλεω 2025

Το Θέατρο “Αλέξης Μινωτής” ανοίγει και φέτος τις πύλες του για να φιλοξενήσει την καθιερωμένη Πολιτιστική Διαδρομή, έναν θεσμό που προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες του Αιγάλεω βραδιές θεάτρου, μουσικής και τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας. Την Πέμπτη 11/9, ώρα 21.00 θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον “Σπύρο Πολυκανδριώτη”. Ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο, δημοτικό και νησιώτικο τραγούδι.

Το ΚΠΙΣΝ σε ρυθμούς EuroBasket!

Με αφορμή το FIBA EuroBasket 2025 Ανδρών, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) λειτουργεί ως πυρήνας δραστηριοτήτων γύρω από το μπάσκετ.

Από τις 27 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν προβολές αγώνων, αθλητικές δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια και συναντήσεις με πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ σε συγκεκριμένες ημέρες θα προβλέπονται εμφανίσεις αθλητών και αθλητριών. Πληροφορίες στο snfcc.org/event/to-kpisn-se-rythmoys-eurobasket.