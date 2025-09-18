Δωρεάν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Συναυλία και μελωδική αρμονία κάτω από τ’αστέρια

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού, η σολίστ πιάνου, Μιμή Ρουφογάλη, προσφέρει ένα ταξίδι ρομαντισμού και δυναμισμού, ερμηνεύοντας έργα των Liszt, Rossini, Gershwin, καθώς και έργα Ισπανών και Ελλήνων συνθετών. Η ηθοποιός Ευτυχία Μοσχάκη αφηγηματικά πλαισιώνει την παράσταση. Χορευτικές συνεισφορές από τους Π. Φωτόπουλο, Λ. Πατζιά, Ε. Αβαράκη. Φωτογραφία από τον Π. Μπαλή και εικαστική παρέμβαση από την Ράνυ Γεωργουδάκη συνομιλούν με το πιάνο. Η εκδήλωση αποτελεί προσφορά όλων των καλλιτεχνών ως έκφραση αγάπης για την τέχνη.

Muriel Pénicaud έκθεση “Matrix of Worlds – Μητρώο του Κόσμου”

Muriel Penicaud

Η έκθεση φωτογραφίας “Το Μητρώο του Κόσμου”, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Δρ. Τατιάνας Σπινάρη-Πολλάλη, παρουσιάζει έργα της Muriel Pénicaud από ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Η προσέγγιση δεν περιορίζεται στην ορατή πραγματικότητα, αλλά αναζητά την αλήθεια πέρα από την πρώτη εντύπωση, σε διάλογο με την παράδοση του Henri Cartier-Bresson. Με επίκεντρο το φως, τη σκιά, τις ανθρώπινες μορφές, τα τοπία και τα σύμβολα της φύσης, το έργο σκιαγραφεί μια προσωπική περιπλάνηση που αποκτά παγκόσμιο χαρακτήρα. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε Παρίσι, Ινδία, Σενεγάλη, Πεκίνο, Τόκιο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισπανία.

The Dancer -2022 - Aude France Muriel Penicaud

Καλλιτέχνις φωτογράφος: Muriel Pénicaud

Επιμέλεια: Δρ. Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη

Ξέρεις τι είναι οι Μηχανισμοί Ομοιόστασης;

Ατομική έκθεση του Ευριπίδη Παπαδοπετράκη στην a.antonopoulou.art με τίτλο “Μηχανισμοί Ομοιόστασης”.

Η έκθεση παρουσιάζει χαρακτικά, γλυπτά, εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις σε readymade αντικείμενα, διερευνώντας την ισορροπία ανάμεσα σε εικόνα και λόγο, λογικό και άλογο, φαινομενολογία και νευροφυσιολογία. Η σχέση μεταξύ όσων βλέπουμε και όσων γνωρίζουμε προσεγγίζεται μέσω πιθανολογικών συνδέσεων, μειξογενών σχημάτων και υπαινικτικών εικόνων.

Κεντρικό έργο αποτελεί ο “Περιοδικός Πίνακας”, μνημειακής κλίμακας, με σειρά ξυλογραφιών που συνθέτουν “εκλεκτικές συγγένειες”. Νικελοποιημένα τρισδιάστατα γλυπτά που θυμίζουν καρτέλες μοντελισμού και έργα που ανακαλούν την ιστορική εξέλιξη της χαρακτικής σχολιάζουν αυτοματισμούς της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Η έρευνα στα εικαστικά μέσα, με έμφαση στη χαρακτική, συνδιαλέγεται με φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Μνημοτεχνικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για ερωτήματα σχετικά με την αντίληψη, κατανόηση και αλληλεπίδραση με τον κόσμο.