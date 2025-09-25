Δωρεάν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Paolo Colombo – “Μουσική και Μωσαϊκά”

Η γκαλερί Bernier/Eliades θα παρουσιάσει την τρίτη ατομική έκθεση του Paolo Colombo στην Αθήνα, με τίτλο “Μουσική και Μωσαϊκά”. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 19:00 έως τις 21:00, παρουσία του καλλιτέχνη. Ο Colombo δουλεύει κυρίως με ακουαρέλες, σε μια ιδιαίτερη πρακτική όπου γραμμές, τετράγωνα και παραστατικά στοιχεία συνυφαίνονται σε μια προσωπική γραμματική και σύνταξη της ζωγραφικής.

Στην παρούσα έκθεση ο Colombo θα παρουσιάσει τρεις ηχητικές εγκαταστάσεις, δύο εγκαταστάσεις δαπέδων με ψηφιδωτά, έξι μεγάλες ακουαρέλες-ψηφιδωτά και δύο προσωπογραφίες Ελλήνων μουσικών. Τα έργα αυτά αντανακλούν την αγάπη του καλλιτέχνη για την ελληνική παραδοσιακή λαϊκή τέχνη και τη μουσική του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Αντλώντας έμπνευση από τα ελληνικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά ψηφιδωτά, οι ζωγραφικές συνθέσεις του Colombo δομούνται αυστηρά, με γραμμές που τέμνονται με ακρίβεια και παραπέμπουν σε πτυχώσεις και διαφάνειες υφασμάτων, μέσα από τις οποίες αναδύεται μία εικονοποιία που παραπέμπει στην αρχαιότητα.

Ο Colombo προσεγγίζει τη ζωγραφική ως μια ποιητική πράξη —ως επέκταση της γλώσσας μέσω της εικόνας. Η τέχνη του συνομιλεί εξίσου με την ακαδημαϊκή και λαϊκή κουλτούρα· αν και εμπνέεται από το παρελθόν, παραμένει λιτή και ουσιώδης εντός του μοντερνιστικού κανόνα.

Εγκαίνια: Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025, 19:00 – 21:00

6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού-“Compartments Dance Project” – Είσοδος ελεύθερη

Μετά από πέντε επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Compartments Dance Project” επιστρέφει δυναμικά για 6η χρονιά στην Αμαξοστοιχία – Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025, με ένα δεκαπενθήμερο καθημερινών, χορευτικών performances στον πιο τολμηρό και αντισυμβατικό πολιτιστικό πολυχώρο της Αθήνας.

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού αποτελεί πρωτοβουλία της Τατιάνας Λύγαρη, η οποία το 2016 εμπνεύστηκε το “Compartments Dance Project” ως sub-festival του επιτυχημένου Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ». Έκτοτε, και κάθε χρόνο, το φεστιβάλ πραγματοποιείται μέσα στα βαγόνια και τους υπαίθριους χώρους της Αμαξοστοιχίας, με στόχο να εξερευνήσει τη σχέση του σύγχρονου χορού με την έννοια του χώρου, αλλά και να αναδείξει ανερχόμενες καλλιτεχνικές φωνές.

Η φετινή θεματική του φεστιβάλ εστιάζει στις προκλήσεις που αναδύονται από την τεχνολογική εισβολή στη ζωή και το περιβάλλον, καθώς και τον διαρκή μετασχηματισμό της ανθρώπινης εμπειρίας. Άγχος, βιασύνη, υπερδιέγερση, βία, τεχνολογικός κορεσμός, τεχνητή νοημοσύνη: πώς αντιδρά το σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον πίεσης και αλλαγής; Πού κρύβεται η αντίσταση; Ποια είναι τα όρια προσαρμογής; Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να συνυπάρξει, μέσα σε όλα αυτά, με τον νέο του εαυτό και τον “άλλον”; Περισσότερα στο totrenostorouf.gr/gr/performances.

“Θέρος, τρύγος, πόλεμος”

Η έκθεση «Θέρος, τρύγος, πόλεμος» είναι η πρώτη ατομική του Αργύρη Ραλλιά στην Ελλάδα. Τα δώδεκα έργα που παρουσιάζει στο εργαστήριό του στα Πετράλωνα αναφέρονται σε τραυματικές εμπειρίες και περιβαλλοντικές καταστροφές.

Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που θίγει ο καλλιτέχνης είναι ο απότομος μετασχηματισμός και η ριζική αλλοίωση του φυσικού τοπίου των Κυκλάδων, που οδηγούν στη σταδιακή εξαφάνιση και καταστροφή του.

Τα γλυπτά του Ραλλιά τροφοδοτούνται από εικόνες, μύθους, αφηγήσεις, στιγμές, σκέψεις, χειρονομίες, αναμνήσεις, γεγονότα, συναντήσεις, εντέλει από την ίδια τη ζωή – και πιο συγκεκριμένα από τη ζωή στην επαρχία, σε ένα νησί, σε μια άγρια γη που περιβάλλεται από θάλασσα και κατοικείται από ανθρώπους και ζώα.

Studio Contrapposto / Θεσσαλονίκης 185, Πετράλωνα 11852, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: 18:00-22:00.

Τα νέα έργα της Λήδας Κοντογιαννοπούλου στην έκθεση “Νύχτες”

Η Γκαλερί Σκουφά με μεγάλη χαρά παρουσιάζει την δέκατη ατομική έκθεση της Λήδας Κοντογιαννοπούλου, με τίτλο “Νύχτες“, η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19.30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2025.

Η έκθεση έρχεται ως φυσική συνέχεια, επέκταση αλλά και υπέρβαση της προηγούμενης δουλειάς της (Το Σπίτι της Μνήμης, 2021, Μουσείο Μπενάκη). Τα νέα έργα της Κοντογιαννοπούλου παρουσιάζονται συνολικά σε τέσσερις ζωγραφικές ενότητες: φιγούρες, αστικά τοπία, συνθέσεις και εσωτερικά. Μέσα από τη νέα αυτή δουλειά, αναδεικνύεται ακόμα μια φορά το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς, η εσωτερικότητα και η οικειότητα που γεννά η νύχτα. Έως 11 Οκτωβρίου 2025.