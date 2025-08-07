Δωρεάν την Πέμπτη 7 Αυγούστου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 7 Αυγούστου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Αμαλία Σωτηροπούλου έκθεση φωτογραφίας “Nike of Samothrace”

Στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας φιλοξενούνται φέτος το καλοκαίρι οι φωτογραφικές δημιουργίες της γνωστής φωτογράφου Αμαλίας Σωτηροπούλου. Η Αμαλία Σωτηροπούλου, καλλιτέχνης φωτογράφος, επαναπροσδιορίζει την ελληνική ταυτότητα μέσω του φακού της, δημιουργώντας εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το κλασικό και το σύγχρονο. Το έργο της χαρακτηρίζεται από μία νεο-ποπ αισθητική, όπου η μυθολογία, η ιστορία και η σύγχρονη κουλτούρα συνδιαλέγονται με τρόπο τολμηρό αλλά και βαθιά μελετημένο.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία στη δουλειά της είναι η ικανότητά της να μεταμορφώνει εμβληματικές μορφές, όπως οι Καρυάτιδες, οι Σειρήνες ή η Νίκη της Σαμοθράκης, δίνοντάς τους μία νέα ερμηνεία μέσα από τον δυναμισμό του φωτός, του χρώματος και της σύνθεσης. Η ματιά της δεν αναπαράγει απλώς την κλασική ομορφιά, αλλά την αναδομεί, προσθέτοντας στοιχεία μοντερνισμού και αφαίρεσης που προκαλούν τον θεατή να αναστοχαστεί πάνω στην πολιτισμική του κληρονομιά.

Η χρήση του φωτός στην τέχνη της είναι εξαιρετικά επιδέξια, καθώς δεν λειτουργεί μόνο ως μέσο αποκάλυψης των μορφών, αλλά και ως συμβολικό εργαλείο που αναδεικνύει τη δραματικότητα και την αλληγορική διάσταση των θεμάτων της. Το βλέμμα των μορφών στις φωτογραφίες της συχνά μεταδίδει μία αίσθηση αινίγματος και υπερβατικότητας, σαν να συνομιλούν με τον θεατή πέρα από τον χρόνο.

Σε διάλογο με τη σύγχρονη τέχνη και τη φωτογραφική παράδοση, η Αμαλία Σωτηροπούλου παραμένει αυθεντική και ανατρεπτική, προσφέροντας εικόνες που δεν είναι μόνο όμορφες, αλλά και βαθιά συγκινητικές και στοχαστικές. Το έργο της δεν αποτελεί απλώς μία ωδή στο παρελθόν, αλλά μία πρόσκληση να το δούμε μέσα από έναν νέο, πιο σύγχρονο τρόπο.

Η Αμαλία Σωτηροπούλου αντιμετωπίζει την τέχνη της ως μία πρόκληση για συμμετοχή των άλλων στις δικές της εμπειρίες. Η φωτογραφία, για την ίδια, γεννιέται τη στιγμή που εγκλωβίζεται στη ματιά της, με το πάτημα του κουμπιού και το κλικ να έπονται. Η τέχνη της αποτελεί όχημα σε μία διαδικασία που συνεχίζεται αμείωτη, καθώς, όπως λέει η Αμαλία, “η φωτογραφία με κάνει ευτυχισμένη”. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είσοδος Ελεύθερη

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Αγίας Παρασκευής 2025 “Cine Σχολείο – Θανάσης Βέγγος”

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προσφέρει δωρεάν προβολές στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο “Cine Σχολείο – Θανάσης Βέγγος” στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου (Νεαπόλεως 7).

Ο θεσμός αυτός, που έχει αγκαλιαστεί θερμά από τους κατοίκους της πόλης, επιστρέφει με πολυβραβευμένες ταινίες από το πρόσφατο παρελθόν, ταινίες σινεφίλ, αλλά και κλασικά φιλμ για να προσφέρει μια όαση πολιτισμού και ψυχαγωγίας κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Την Πέμπτη 7 Αυγούστουθα προβληθεί στις 21:00 η ταινία Σαμπρίνα (Sabrina)

Θεματικές παρουσιάσεις στην έκθεση “Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures”

Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει την περιοδική έκθεση “Allspice-Michael Rakowitz and ancient cultures”, το πρώτο μέρος της ομώνυμης τριλογίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρωτότυπα αρχαία αντικείμενα από τη Μεσοποταμία και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο συνδιαλέγονται με σύγχρονα έργα τέχνης του διεθνώς αναγνωρισμένου Ιρακινό-Αμερικανού καλλιτέχνη Michael Rakowitz, συνυφαίνοντας ανθρώπινες σχέσεις και ιστορίες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου και να γνωρίσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες που μαρτυρούν ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στον εκτοπισμό και τη μετανάστευση ανθρώπων και πολιτιστικών αγαθών λόγω πολέμου και αποικιοκρατίας. Τα έργα θέτουν ζητήματα πολιτιστικής ταυτότητας, απώλειας και επιβίωσης μέσα από ένα εννοιολογικό και πολιτικό πρίσμα.

Αγγλικά: κάθε Δευτέρα / Τετάρτη / Παρασκευή στις 10:00

Ελληνικά: κάθε Δευτέρα / Τετάρτη / Σάββατο στις 13:00, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 18:00

“Από τα ράφια… στις προθήκες: ματιές στην Ελλάδα των…” στην ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) παρουσιάζει τεκμήρια από τις συλλογές της με εμβληματικά έργα Δυτικοευρωπαίων περιηγητών του 17ου και 18ου αιώνα, στο αίθριο του 4ου ορόφου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι περιηγητές κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους από τα μέρη που επισκέφθηκαν, διασώζοντας πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής. Παρόλο που πολλοί από αυτούς δεν άφησαν γραπτές μαρτυρίες, η παρουσία τους επιβεβαιώνεται από αναφορές άλλων περιηγητών. Τα κίνητρα των ταξιδιών τους ποικίλλουν, όπως και οι τύποι των περιηγητών. Ο θαυμασμός για την αρχαία Ελλάδα, η επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης και το ρεύμα του Φιλελληνισμού επηρεάζουν τον τρόπο που αποτύπωναν στα έργα τους τα τοπία, τα μνημεία και τους ανθρώπους.

Στα περιηγητικά κείμενα που φυλάσσονται στις Ειδικές Συλλογές της ΕΒΕ, μπορεί να ανιχνευθεί η μετάβαση από τον ερασιτεχνικό περιηγητισμό στη συστηματική έρευνα της μελέτης των νεοελληνικών πραγμάτων.