Δωρεάν την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης” στο Αρχαίο Θέατρο Τραχώνων

Το Εθνικό Θέατρο, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξή του, σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα “Γνωριμία με Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας”. Η δράση αυτή περιλαμβάνει φέτος την περιοδεία της παραγωγής “Θραύσματα: Ευριπίδης”, μια παράσταση θεάτρου/αρχαιολογίας, σε σκηνοθεσία Ευθύμη Θέου, με τη συμμετοχή ενός θιάσου καλλιτεχνών του ελληνικού θεάτρου. Η είσοδος είναι δωρεάν με ηλεκτρονική προκράτηση θέσεων.

Η παράσταση “Θραύσματα: Ευριπίδης” είναι μια ποιητική προσέγγιση του αποσπασματικού υλικού του Ευριπίδη, μεταφέροντας κομμάτια από τα χαμένα έργα, την ιστορία της ανακάλυψής τους και την αίσθηση που αφήνει ο απόηχος των φωνών του παρελθόντος.

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Ευθύμης Θέου / Ερμηνεύουν: Γιώργος Κριθάρας, Ηλέκτρα Νικολούζου, Κατερίνα Παπανδρέου, Γιώργος Σύρμας, Ευθύμης Θέου. Κρατήσεις στο https://www.n-t.gr/el/events/thrausmata.

Φεστιβάλ Αιγάλεω 2025 – εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο

Το Θέατρο “Αλέξης Μινωτής” ανοίγει και φέτος τις πύλες του για να φιλοξενήσει την καθιερωμένη Πολιτιστική Διαδρομή, έναν θεσμό που προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες του Αιγάλεω βραδιές θεάτρου, μουσικής και τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας. Την Τετάρτη 3/9, ώρα 21.00, φιλοξενείται η συναυλία “Αφιέρωμα στους Λευτέρη Παπαδόπουλο και Μάνο Ελευθερίου“. Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Κώστας Σκόνδρας, Ναυσικά Παπαηλία.

Βασίλης Λέκκας PAPADAKIS PRESS

Αισχύλεια 2025 – εκδηλώσεις σε πλατείες με δωρεάν είσοδο

“Η Θυσία της Ιφιγένειας” Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζης. Η γνωστή ιστορία του Αγαμέμνονα και της θυσίας της κόρης του ζωντανεύει με ευαισθησία και δημιουργική φαντασία στο λευκό πανί, με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη στον ρόλο του αγγελιοφόρου. Η παράσταση χρησιμοποιεί φιγούρες ειδικής κατασκευής και έναν χαρακτηριστικό κόκκινο φωτισμό, που παραπέμπει στην εικαστική αισθητική των αρχαίων αγγείων, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και εικαστικής δύναμης. Η μουσική επένδυση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης: τραγούδια και ηχοχρώματα από το αρχείο του Σίμωνα Καρρά συνοδεύουν τη δράση, ενισχύοντας τη σύνδεση του θεατή με τον κόσμο του μύθου και της ελληνικής παράδοσης.

Η “Θυσία της Ιφιγένειας” δεν είναι απλώς μια θεατρική παράσταση, αλλά ένα πολιτιστικό γεγονός που φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας το δραματικό στοιχείο με το χιούμορ και τη σοφία του θεάτρου σκιών. Το έργο έχει ήδη παρουσιαστεί σε σημαντικούς χώρους και φεστιβάλ, όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Κιλκίς και το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, αποσπώντας θετικές κριτικές για την πρωτοτυπία και την αισθητική του.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Χρήστος Στανίσης

Μουσική: Αρχείο Σίμωνα Καρρά

Θέατρο Μαγούλας: Ηρώων Πολυτεχνείου 27 ,Ελευσίνα

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025.

“Οι Ρήτορες” του Χριστόφορου Χριστοφή – Δωρεάν στο ΙΜΚ

Οι Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή την Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (21:00) παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

Ένας καταξιωμένος ηθοποιός περνά τα καλοκαίρια του στον Πόρο και κρατά στα χέρια του το χειρόγραφο ενός θεατρικού έργου ενός καλού του φίλου, που είναι συγγραφέας.

Κομιστής του έργου είναι ένας νεαρός ηθοποιός και μαζί επιχειρούν την πρώτη ανάγνωση. Η γυναίκα που φροντίζει το σπίτι γίνεται άθελά της μάρτυρας μιας διαδικασίας ανταγωνισμού και αντιζηλίας, παίζοντας καταλυτικό ρόλο σε όσα θα ακολουθήσουν.

Σε ένα παιχνίδι διαρκούς μετατόπισης, οι ηθοποιοί περνούν από την ερμηνεία του κειμένου στη σκοτεινή πραγματικότητα της ζωής τους. Προσπαθώντας να υποδυθούν τον ρήτορα Δημοσθένη, σε δύσκολες εποχές, και τον υπηρέτη του, έρχονται στην επιφάνεια βαθύτερες σκέψεις και θαμμένα συναισθήματα. Παρόν και παρελθόν αναμειγνύονται με τη διαχρονική ιστορία της Ελλάδας.

Συντελεστές:

Δραματουργός-Σκηνοθέτης: Χριστόφορος Χριστοφής

Χορογράφος: Έρση Πήττα

Σκηνικά-Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Βίντεο: Τάκης Δημητρακόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μάνος Σπιτάλας

Παίζουν: Βερόνικα Αργέντζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Σωτήρης Μπέλσης

Ερμηνευτές στο Βίντεο: Magnus Pedersen, Κρις Θεοδοσοπούλου.