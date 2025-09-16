Δωρεάν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Θερινό Σινεμά στο Θέατρο Επί Κολωνώ

Η αυλή του θεάτρου λειτουργεί πιλοτικά ως θερινό σινεμά με υπαίθριες προβολές. Ξανά η ταινία “Η Χώρα των Νομάδων” (Nomadland) σε σενάριο και σκηνοθεσία Κλόι Ζάο θα προβληθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Ντιάννα Μαγκανιά “Η αλλοδαπή ψυχή του Αστρακάν

Η δημιουργία είναι μια συνεργασία με τα αντικείμενα. Κατασκευάζεις κάτι και αυτό αποκτά τη δική του ταυτότητα. Ξεκινά μια συνομιλία με αυτόν τον νέο εαυτό, δίνοντάς του ένα όνομα που μεταβάλλεται καθώς η συνομιλία συνεχίζεται. Με την μεταβαλλόμενη ομορφιά, την ασχήμια και τη δυσκολία που φέρει, γίνεται κάτι μεγαλύτερο. Στην αίθουσα τέχνης της γκαλερίστας Ρεβέκκας Καμχή.

Αναδρομική έκθεση “Donum Amicorum – Παύλος Σάμιος”

Η έκθεση “Donum Amicorum”, αφιερωμένη στον Παύλο Σάμιο, παρουσιάζεται από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η έκθεση περιλαμβάνει πέντε έργα που ο ίδιος ο καλλιτέχνης δώρισε στο Μέγαρο, στο πλαίσιο της γενναιόδωρης προσφοράς του προς σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς.

Ο Παύλος Σάμιος, ζωγράφος της ζωής, του έρωτα και της μουσικής, υπήρξε διαχρονικά ένας πολυσχιδής δημιουργός, με ισχυρή εικαστική φωνή και ανυποχώρητη αγάπη για την ελληνική και ευρωπαϊκή καλλιτεχνική παράδοση. Όπως σημειώνει η ιστορικός τέχνης Βένια Παστάκα, “ο Σάμιος μπορούσε να ζωγραφίσει τα πάντα. Σχεδιαστής άριστος, εξαιρετικός γνώστης ιστορίας και φιλοσοφίας, κολορίστας, με ζωγραφική που είναι απόλυτα δική του”. Τα έργα του γεμάτα αναφορές, τεχνική αρτιότητα και ποιητική αλήθεια, αγγίζουν διαχρονικά το φιλότεχνο κοινό, ανανεώνοντας παραστατικούς κώδικες με σύγχρονο, προσωπικό ύφος.

Φουαγιέ ισογείου Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης Ι Μέγαρο Μουσικής Αθηνών | έως 25/10 | Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10 π.μ. – 6 μ.μ. | Τις ημέρες παραστάσεων στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, η έκθεση θα παραμένει ανοικτή μέχρι 8.30 μ.μ. | Είσοδος ελεύθερη