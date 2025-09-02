Δωρεάν την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου στην Τεχνόπολη Αθηνών

Η Μικρή Άρκτος και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν σε συναυλία-γιορτή, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης της Μικρής Άρκτου.

Δεκαπέντε νέοι ερμηνευτές, είκοσι επτά καινούργια και σημαντικά τραγούδια με τις υπογραφές ισάριθμων νέων τραγουδοποιών και συνθετών πρωταγωνιστούν σε αυτή τη γιορτινή βραδιά καλωσορίσματος των φωνών του μέλλοντος στο ελληνικό τραγούδι. Στη φετινή 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 600 νέοι καλλιτέχνες, ερμηνευτές και δημιουργοί, αποδεικνύοντας πως το έντεχνο ελληνικό τραγούδι είναι ζωντανό και δημιουργικό.

Στις 2 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει επι σκηνής τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης, τα τραγούδια τους, καθώς και προσκεκλημένους ερμηνευτές και δημιουργούς που πέρασαν από τις Ακροάσεις ή τις στήριξαν.

Θα παρουσιαστούν οι δημιουργοί: Λουκία Ανάγνου, Εβίτα Ανδριοπούλου, Δημήτρης Αραβαντινός, Γιώργος Δρούγκας, Κωνσταντίνος Καλλίας, Μαρίνα – Κυριακή Καλλιφατίδου, Γιώργος Καλογερόπουλος, Χρήστος Κατσίδης, Ευγένιος Κλιμ, Χρύσα Κωττάκη, Γιώργος Λιάρος, Τάσος Λούκος, Μάριος Μάκρας, Νικόλας Μαλιώρας, Θάνος Μάρκος, Κυριάκος Μχαηλίδης, Νίκος Παπαντώνης, Στέλλα-Μαρία Πουλή, Δέσποινα Πραφτσιώτη, Κωνσταντίνος Προκόπης, Γιώργος Ρήγας, Πέτρος Σολωμού, Φλωρεντία Τασιάνη, Προκόπης Τσουκαρέλλης, Πολύβιος Χριστοφής, Ντορίτα Χωραφά, Χριστίνα Ψύχα.

Τα τραγούδια των νέων δημιουργών θα ερμηνεύσουν οι διακριθέντες ερμηνευτές: Βιολέττα Γαλανοπούλου, Πάρης Γαρός, Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, Ιωάννα Γκέλλη, Χρήστος Γκρόζος, Άρης Δελαγραμμάτικας, Μαρία Ζουμποπούλου, Ευγένιος Κοψαχείλης, Αλεξάνδρα Μάγκου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κωνσταντίνος Μπεφάνης, Μαρία Νικοθόδη, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Ελεάνα Πάσχου, Μιχάλης Τσομπάνογλου.

Θα καλωσορίσουν δημιουργοί και ερμηνευτές: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Δήμητρα Σελεμίδου, Σπύρος Παρασκευάκος, Θοδωρής Νικολάου.

Την συναυλία θα παρουσιάσουν η Μαργαρίτα Μυτιληναίου και ο Ξενοφώντας Ραράκος. Την ενορχήστρωση των νέων τραγουδιών και τη διεύθυνση της ορχήστρας επιμελείται ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας υπογράφει ο Παρασκευάς Καρασούλος. Ώρα προσέλευσης στις 19:00.

Είσοδος ελεύθερη – αυστηρά με δελτία εισόδου μέσω ticketmaster.

“Το Τάβλι” του Δημήτρη Κεχαΐδη στο Θέατρο Άλσους Βεΐκου

Ο Φώντας (Αντώνης Κρόμπας) και ο Κόλιας (Αλέξανδρος Ρήγας) δύο φίλοι και κουνιάδοι, ξυπνάνε από τη μεσημεριανή τους σιέστα και ακολουθούν την ιεροτελεστία τους: καφές, τάβλι πρωταθλητών και αναζήτηση της μπίζνας που θα τους κάνει πλούσιους και σημαντικούς.

Ο Φώντας, άεργος οραματιστής του εύκολου χρήματος, γεννάει κατά κόρον ιδέες έτοιμες προς εξαργύρωση. Ο Κόλιας, λαχειοπώλης με παρελθόν αντιστασιακού -έτσι τουλάχιστον διατείνεται ο ίδιος – αντιστέκεται στις εύκολες ιδέες. Μέχρι ο Φώντας να τον πείσει για τις μεγάλες στιγμές που έρχονται.

Δυο χαρακτήρες αυθεντικοί, λαϊκοί και απόλυτα αναγνωρίσιμοι. Ανέχονται και εκμεταλλεύονται ο ένας τον άλλον.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, οι τόνοι ανεβαίνουν. Φεύγουνε οι κοινωνικοί τύποι και τα στόματα ανοίγουνε και λένε αλήθειες. Αλήθειες που πονάνε και προβληματίζουν. Σύντομα, αλληλο-ανακαλούν και συνεχίζουν “μονιασμένοι” να καταστρώνουν τα σχέδια τους για υπερπόντια ταξίδια και εκμετάλλευση ανθρώπων και αναγκών. Με κοινό παρονομαστή την ψευδαίσθηση, στοχεύουν στο να γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι, μα οδεύουν στο να γίνουν τιποτένια τέρατα.

Συντελεστές:

Κείμενο: Δημήτρης Κεχαΐδης

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Διανομή:

Αλέξανδρος Ρήγας: Κόλιας Παγουρόπουλος

Αντώνης Κρόμπας: Φώντας Καλαφατίδης

Στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Δήμου Γαλατσίου.

“Οι Ρήτορες” του Χριστόφορου Χριστοφή

Οι Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή την Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (21:00) παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

Ένας καταξιωμένος ηθοποιός περνά τα καλοκαίρια του στον Πόρο και κρατά στα χέρια του το χειρόγραφο ενός θεατρικού έργου ενός καλού του φίλου, που είναι συγγραφέας.

Κομιστής του έργου είναι ένας νεαρός ηθοποιός και μαζί επιχειρούν την πρώτη ανάγνωση. Η γυναίκα που φροντίζει το σπίτι γίνεται άθελά της μάρτυρας μιας διαδικασίας ανταγωνισμού και αντιζηλίας, παίζοντας καταλυτικό ρόλο σε όσα θα ακολουθήσουν.

Σε ένα παιχνίδι διαρκούς μετατόπισης, οι ηθοποιοί περνούν από την ερμηνεία του κειμένου στη σκοτεινή πραγματικότητα της ζωής τους. Προσπαθώντας να υποδυθούν τον ρήτορα Δημοσθένη, σε δύσκολες εποχές, και τον υπηρέτη του, έρχονται στην επιφάνεια βαθύτερες σκέψεις και θαμμένα συναισθήματα. Παρόν και παρελθόν αναμειγνύονται με τη διαχρονική ιστορία της Ελλάδας.

Συντελεστές:

Δραματουργός-Σκηνοθέτης: Χριστόφορος Χριστοφής

Χορογράφος: Έρση Πήττα

Σκηνικά-Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Βίντεο: Τάκης Δημητρακόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μάνος Σπιτάλας

Παίζουν: Βερόνικα Αργέντζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Σωτήρης Μπέλσης

Ερμηνευτές στο Βίντεο: Magnus Pedersen, Κρις Θεοδοσοπούλου

Εικαστική Έκθεση “Symbols III- Εντροπία”

Η εικαστική έκθεση Symbols επιστρέφει στα Αισχύλεια, εξερευνώντας τη δύναμη του συμβόλου ως φορέα μνήμης, ταυτότητας και μεταφυσικής αναζήτησης. Με τη συμμετοχή σπουδαίων Ελλήνων εικαστικών, όπως ο Κώστας Τσόκλης, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Παναγιώτης Τανιμανίδης και ο Μιχάλης Μανουσάκης, υπό την επιμέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Πάγκαλου, η φετινή παρουσίαση μετατρέπει την Ελευσίνα σε κέντρο στοχασμού και εικαστικής έκφρασης.

Η έκθεση Symbols συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων διοργανώσεων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, συνδέοντας το αρχέγονο με το σύγχρονο και παρουσιάζοντας έργα που συνομιλούν με την έννοια του ιερού, της φύσης και του συλλογικού υποσυνείδητου. Η έκθεση είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 17:30 – 20:30 εκτός από τις ημέρες που ο χώρος φιλοξενεί παραστάσεις. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025.

Το ΚΠΙΣΝ σε ρυθμούς EuroBasket!

Με αφορμή το FIBA EuroBasket 2025 Ανδρών, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) λειτουργεί ως πυρήνας δραστηριοτήτων γύρω από το μπάσκετ.

Από τις 27 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν προβολές αγώνων, αθλητικές δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια και συναντήσεις με πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.

Live μεταδόσεις των αγώνων του EuroBasket 2025 σε συνεργασία με τη NOVA (Park Kiosk, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Είσοδος ελεύθερη)

2025 σε συνεργασία με τη NOVA (Park Kiosk, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Είσοδος ελεύθερη) Basketball Game Zone (18.00 – 21.00) Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένας διαδραστικός χώρος γεμάτος μπασκετική ενέργεια, με καθημερινές εκπλήξεις και εναλλασσόμενα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Δοκιμάστε τις ικανότητές σας σε πρωτότυπες μπασκετικές προκλήσεις όπως μπασκετική τρίλιζα και mini μπασκέτες, αλλά και πολλές ακόμη δραστηριότητες που ανανεώνονται καθημερινά.

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ σε συγκεκριμένες ημέρες θα προβλέπονται εμφανίσεις αθλητών και αθλητριών. Πληροφορίες στο snfcc.org/event/to-kpisn-se-rythmoys-eurobasket.