Δωρεάν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Joaquín Sorolla Bastida στο Θερβάντες

Ο Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923) υπήρξε σημαντικός δεξιοτέχνης της ισπανικής ζωγραφικής, γνωστός για την ιδιαίτερη χρήση του φωτός και του χρώματος. Η έκθεση παρουσιάζει έργα που εστιάζουν σε δύο βασικά θέματα: τη θάλασσα και τους κήπους.

Joaquín Sorolla Bastida

Ο γεννημένος στη Βαλένθια Sorolla αντλεί έμπνευση από τη θάλασσα, αποτυπώνοντας τη φωτεινότητα του νερού και τη ζωή στην παραλία. Παράλληλα, οι κήποι της Ανδαλουσίας επηρεάζουν το έργο του, ενώ στο σπίτι του στη Μαδρίτη σχεδίασε τρεις κήπους που έγιναν επαναλαμβανόμενα μοτίβα στους πίνακές του. Η έκθεση αναδεικνύει την αγάπη του για τη φύση, το φως και τη ζωή.

Το Museo Sorolla, που εγκαινιάστηκε το 1932 στο πρώην σπίτι του ζωγράφου στη Μαδρίτη, στεγάζει πάνω από 1.400 πίνακες, σχέδια, γλυπτά και σημαντικό φωτογραφικό και αρχειακό υλικό. Βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης και ανακαίνισης, με στόχο νέους χώρους και προοπτικές για την παρουσίαση του έργου του Sorolla.

“Στη ζώνη του πυρός: Θαύματα μέσα στα ερείπια – Η Μπιενάλε της Γάζας”

Από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2025 παρουσιάζεται στο Λόφος art project η έκθεση “Στη ζώνη του πυρός. Θαύματα μέσα στα ερείπια — Η Μπιενάλε της Γάζας”, με έργα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα εν μέσω της γενοκτονίας ή κατάγονται από αυτή.

Η επιμέλεια έγινε από τη Φαίη Τζανετουλάκου και τον Δημήτρη Σαραφιανό.

Το Λόφος λειτουργεί ως το ελληνικό περίπτερο της Μπιενάλε της Γάζας, ενός δικτύου 14 περιπτέρων διεθνώς. Από τον Απρίλιο του 2024 συγκροτήθηκε ένα συλλογικό πρόγραμμα καλλιτεχνών από τη Γάζα που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη βία. Η Μπιενάλε παρουσιάζεται ως διεθνής έκθεση που μεταφέρει έργα από τη Γάζα σε άλλες χώρες και ταυτόχρονα φέρνει διεθνείς φωνές σε διάλογο γύρω από τη Γάζα.

Η έκθεση εξετάζει την ανθεκτικότητα της παλαιστινιακής τέχνης απέναντι στη συνεχιζόμενη βία και τον ρόλο της στην ανακατασκευή της πολιτιστικής ταυτότητας. Τα έργα έχουν δημιουργηθεί εν μέσω συγκρούσεων και καταγράφουν μαρτυρίες, απώλειες και προσπάθειες επιβίωσης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση-συζήτηση το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 19:00 με συμμετοχή καλλιτεχνών και σύνδεση με τα εγκαίνια του Τουρκικού Περιπτέρου της Μπιενάλε της Γάζας, μέρος της Διεθνούς Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης.

Muriel Pénicaud και “Matrix of Worlds – Μητρώο του Κόσμου”

Η έκθεση φωτογραφίας “Το Μητρώο του Κόσμου”, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Δρ. Τατιάνας Σπινάρη-Πολλάλη, παρουσιάζει έργα της Muriel Pénicaud από ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Η προσέγγιση δεν περιορίζεται στην ορατή πραγματικότητα, αλλά αναζητά την αλήθεια πέρα από την πρώτη εντύπωση, σε διάλογο με την παράδοση του Henri Cartier-Bresson. Με επίκεντρο το φως, τη σκιά, τις ανθρώπινες μορφές, τα τοπία και τα σύμβολα της φύσης, το έργο σκιαγραφεί μια προσωπική περιπλάνηση που αποκτά παγκόσμιο χαρακτήρα. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε Παρίσι, Ινδία, Σενεγάλη, Πεκίνο, Τόκιο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισπανία.

Καλλιτέχνις φωτογράφος: Muriel Pénicaud

Επιμέλεια: Δρ. Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη