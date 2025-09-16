Muriel Pénicaud: Η πρώην Υπουργός Εργασίας της Γαλλίας φωτογραφίζει το Matrix

Στην Ελλάδα η Muriel Pénicaud που εκτός από πολιτικός είναι και φωτογράφος – Στην Ελληνοαμερικανική Ένωση θα δούμε τις φωτογραφίες της «Matrix of Worlds».

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, η Muriel Pénicaud, πρώην Υπουργός Εργασίας της Γαλλίας και Πρέσβυς, θα παρουσιάσει το πολυδιάστατο έργο της και τις ιδέες της στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, με γενικό θέμα «Το Σχήμα του Μέλλοντος».

Η Muriel Pénicaud είναι μια πολυσχιδής προσωπικότητα με σημαντική παρουσία στον πολιτικό και οικονομικό χώρο της Γαλλίας. Λιγότερο γνωστή, όμως, είναι η ενασχόλησή της με τη φωτογραφία, η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς με βραβεία και διακρίσεις.

Ποια είναι η Muriel Pénicaud

Γεννημένη στις 31 Μαρτίου 1955 στο Βερσαλλίες, η Pénicaud έχει πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο με πτυχία στην Ιστορία, τις Επιστήμες Εκπαίδευσης και την Κλινική Ψυχολογία, καθώς και μετεκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων από το INSEAD.

Interlacings 2023 - Piezography print Muriel Penicaud

Από το 2017 έως το 2020 υπηρέτησε ως Υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση του Εντουάρ Φιλίπ, υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό τομέα, όπως η αναθεώρηση του Εργατικού Κώδικα και ο νόμος «Για την Ελευθερία Επιλογής του Επαγγελματικού Μέλλοντος», που ενίσχυσε την επαγγελματική κατάρτιση, την ισότητα των φύλων και την πρόσβαση σε δια βίου εκπαίδευση.

Η Pénicaud είναι επίσης αναγνωρισμένη φωτογράφος, με έργα που έχουν παρουσιαστεί σε διεθνείς εκθέσεις σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Τόκιο, το Πεκίνο και η Βαρκελώνη. Η φωτογραφική της σειρά «Matrix of Worlds» εξερευνά την ανθρώπινη εμπειρία και την πολιτιστική ποικιλομορφία, αποσπώντας το 2024 το βραβείο «Overall Global Winner» του Julia Margaret Cameron Award για Γυναίκες Φωτογράφους.

Muriel Penicaud Gonzalo Fuentes/Pool via AP

Σήμερα, η Pénicaud είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου των ManpowerGroup και Galileo Global Education, ενώ έχει ιδρύσει το Sakura Fund, το οποίο υποστηρίζει καλλιτέχνες που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα. Επιπλέον, είναι συγγραφέας και ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια που αφορούν το μέλλον της εργασίας και την ηγεσία των γυναικών.

Η ίδια γράφει στον ιστότοπό της: “Η πολυσχιδής καριέρα μου —ως υπουργός, πρέσβυς, ηγέτιδα στον επιχειρηματικό κόσμο και προστάτιδα των τεχνών— καθοδηγείται από ένα κοινό νήμα: να αμφισβητούμε τη μοίρα, να καινοτομούμε και να δημιουργούμε λύσεις που συνυφαίνουν τον κοινωνικό, τον οικονομικό και τον φυσικό κόσμο. Στόχος μου είναι να δώσω σε κάθε άνθρωπο τη δύναμη να διαμορφώσει και να επινοήσει τη δική του ζωή“.

Τεχνητή νοημοσύνη, οικολογική μετάβαση, δημογραφική κρίση

Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης, που συνδιοργανώνεται με το ΙΟΒΕ, η Muriel Pénicaud θα αναπτύξει το θέμα «Το Μέλλον της Εργασίας» και θα συνομιλήσει με τον Νίκο Βέτα, Διευθυντή του ΙΟΒΕ. Το ζήτημα αφορά όλους – μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές, ανέργους και συνταξιούχους.

Με την πλούσια εμπειρία της ως Υπουργός Εργασίας, Πρέσβυς στον ΟΟΣΑ και στέλεχος επιχειρήσεων, η Muriel Pénicaud θα αναδείξει τα δομικά ζητήματα που μετασχηματίζουν τον κόσμο της εργασίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η οικολογική μετάβαση και η δημογραφική κρίση. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.

The Dancer -2022 - Aude France Muriel Penicaud

Αμέσως μετά, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφιών της με τίτλο «Το Μητρώο του Κόσμου», υπό την επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Δρ. Τατιάνας Σπινάρη-Πολλάλη. Οι φωτογραφίες αυτές αποτελούν καλλιτεχνικές δημιουργίες που προέκυψαν από τα επαγγελματικά και προσωπικά ταξίδια της Muriel Pénicaud σε όλο τον κόσμο.

Το «Matrix of Worlds» δεν καταγράφει απλώς την ορατή πραγματικότητα· επιχειρεί να αποκαλύψει την κρυμμένη αλήθεια πίσω από την πρώτη εντύπωση. Εμπνεόμενη από τον Henri Cartier-Bresson και την αντίληψή του ότι η φωτογραφία πρέπει να «ευθυγραμμίζει το μυαλό, το μάτι και την καρδιά», η Muriel Pénicaud αποφεύγει τον στυλιζαρισμένο ή σκηνοθετημένο φακό. Στόχος της είναι κάθε θεατής να γίνει αφηγητής της δικής του ιστορίας.

Muriel Penicaud

Το «Μητρώο» αναδεικνύει μέσα από την εναλλαγή φωτός και σκιάς φτερούγες πτηνών, ανθρώπινες φιγούρες, αναγνωρίσιμα και άγνωστα τοπία, βαθύρριζα δέντρα – φορείς του μέλλοντος – μετατρέποντάς τα σε φορείς νοημάτων προς τον θεατή.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά πρωτοβουλία στο πλαίσιο των «Εφαρμοσμένων Ελληνογαλλικών Διαλόγων» και συνδιοργανώνεται με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Hellenic American University, την CITRONNE Gallery, το ΙΟΒΕ και την In Session Events.

17 Σεπτεμβρίου – 8 Οκτωβρίου 2025

Γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 – 20:00, Σάββατο: 10:00 – 14:00, Κυριακή κλειστά