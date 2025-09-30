Δωρεάν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“Στη ζώνη του πυρός: Θαύματα μέσα στα ερείπια — Η Μπιενάλε της Γάζας”

Από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2025 παρουσιάζεται στο Λόφος art project η έκθεση “Στη ζώνη του πυρός. Θαύματα μέσα στα ερείπια — Η Μπιενάλε της Γάζας”, με έργα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα εν μέσω της γενοκτονίας ή κατάγονται από αυτή.

Η επιμέλεια έγινε από τη Φαίη Τζανετουλάκου και τον Δημήτρη Σαραφιανό.

Το Λόφος λειτουργεί ως το ελληνικό περίπτερο της Μπιενάλε της Γάζας, ενός δικτύου 14 περιπτέρων διεθνώς. Από τον Απρίλιο του 2024 συγκροτήθηκε ένα συλλογικό πρόγραμμα καλλιτεχνών από τη Γάζα που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη βία. Η Μπιενάλε παρουσιάζεται ως διεθνής έκθεση που μεταφέρει έργα από τη Γάζα σε άλλες χώρες και ταυτόχρονα φέρνει διεθνείς φωνές σε διάλογο γύρω από τη Γάζα.

Η έκθεση εξετάζει την ανθεκτικότητα της παλαιστινιακής τέχνης απέναντι στη συνεχιζόμενη βία και τον ρόλο της στην ανακατασκευή της πολιτιστικής ταυτότητας. Τα έργα έχουν δημιουργηθεί εν μέσω συγκρούσεων και καταγράφουν μαρτυρίες, απώλειες και προσπάθειες επιβίωσης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση-συζήτηση το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 19:00 με συμμετοχή καλλιτεχνών και σύνδεση με τα εγκαίνια του Τουρκικού Περιπτέρου της Μπιενάλε της Γάζας, μέρος της Διεθνούς Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης.

Franca Sonnino – “The Thinking Hands”

Τρία χρόνια μετά τη μεγάλη αναδρομική έκθεση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το MUACC στο Κάλιαρι της Ιταλίας, η παρούσα έκθεση, σε επιμέλεια των Paolo Cortese και Francesco Romano Petillo, παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό μια επιλεγμένη επισκόπηση έργων που εκτείνονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως και σήμερα. Τα έργα που παρουσιάζονται προσφέρουν μια καθαρή εικόνα της καλλιτεχνικής πορείας της Ρωμαίας καλλιτέχνιδας, η οποία δικαίως θεωρείται μία από τις μητέρες της ιταλικής fiber art.

Στις πρώτες της δημιουργίες, η Franca Sonnino εργάστηκε με μεγάλες επιφάνειες καμβά, χρησιμοποιώντας ακρυλικά και τέμπερες για να σχεδιάσει γραμμές, συνεχόμενες, διακεκομμένες ή διάστικτες, που διασταυρώνονταν και επικαλύπτονταν, δημιουργώντας ένα πυκνό πλέγμα μοτίβων και σχημάτων. Λίγα χρόνια αργότερα, άρχισε να πειραματίζεται με υλικά από τον οικιακό χώρο, συνυφασμένα παραδοσιακά με το γυναικείο σύμπαν, όπως νήματα, πούλιες, δαντέλες και υφάσματα. Σταδιακά, εγκατέλειψε τον καμβά ως βάση και το νήμα αντικατέστησε το πινέλο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Sonnino εφηύρε το «στερεό νήμα», ένα βαμβακερό νήμα ενισχυμένο με σύρμα, με το οποίο άρχισε να σχεδιάζει το σύμπαν της σε τρεις διαστάσεις.

Σημαντικοί θεματικοί κύκλοι εμφανίζονται στο έργο της: Τοπία (Landscapes), με καλλιεργημένα χωράφια, στέγες και χωριά, Ψηφιδωτά (Mosaics), με μεγάλες, αρθρωτές επιφάνειες· και Διαφάνειες (Transparencies), όπου οι επικαλυπτόμενοι σκελετοί δημιουργούν έναν ρυθμικό διάλογο εντυπώσεων. Ωστόσο, τα βιβλία, είτε ως μεμονωμένα αντικείμενα, είτε σε μικρές ενότητες, είτε ως μεγάλες εγκαταστάσεις, αποτελούν ίσως το πιο αγαπημένο θέμα της καλλιτέχνιδας.

GRAMMA EPSILON GALLERY – Άγάθωνος 6 – Ώρες λειτουργίας: Τρίτη–Σάββατο 11:00 – 19:00 Εγκαίνια: Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025, στις 18:00.

Γιώργος Σαλταφέρος “Η μνήμη της σιωπής”

Η genesis gallery παρουσιάζει την πρώτη έκθεση της εικαστικής περιόδου 2025-2026 με τίτλο “Η μνήμη της σιωπής” του Γιώργου Σαλταφέρου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τζάνερης.

Την έκθεση προλογίζουν με τα κείμενά τους η Katharina Bütikofer (Εικαστικός, Επιμελήτρια, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης), η Λήδα Καζαντζάκη (Ιστορικός Τέχνης) και η Ίρις Κρητικού (Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης και Ανεξάρτητη Επιμελήτρια).

Ο Γιώργος Σαλταφέρος γεννήθηκε στην Άνδρο το 1966. Σπούδασε Παιδαγωγικά και Πολιτικές Επιστήμες στην Αθήνα και Διδακτική της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης, Χαρακτική, Έρευνα στο Σχέδιο και Ιστορία της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βέρνης στην Ελβετία. Έλαβε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διδακτική της Τέχνης και Μουσειοπαιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης. Έχει πραγματοποιήσει 34 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, Ελβετία και Γαλλία, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.