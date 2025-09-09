Δωρεάν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“BBC World Questions Greece” – Δωρεάν με προεγγραφή

Το κοινό έχει την ευκαιρία να θέσει ερωτήματα σε προσωπικότητες για τα φλέγοντα ζητήματα των καιρών μας, με την παρουσίαση του Jonny Dymond. Η σειρά World Questions του BBC World Service δημιουργεί το πλαίσιο για αυτή την αλληλεπίδραση.

Τέσσερις Έλληνες πολιτικοί και αναλυτές συζητούν με τον Jonny Dymond του BBC για τα μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Η συζήτηση θα ηχογραφηθεί και θα μεταδοθεί από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση σε όλο τον κόσμο. Η συζήτηση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα.

Ομιλητές:

– Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

– Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

– Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή

– Γιάννης Κουτσομύτης, αρθρογράφος-αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα.

Συντονιστής: Jonny Dymond, BBC World Service / Συμπαραγωγή: BBC World Service Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

(Η εγγραφή της εκπομπής ξεκινάει στις 19:00, πέρας προσέλευσης 18:00. Είσοδος με δελτία προτεραιότητας κατόπιν προεγγραφής * Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Προεγγραφές στο: www.megaron.gr)

Θερινό Σινεμά στο Θέατρο Επί Κολωνώ – Δωρεάν προβολές

Η αυλή του θεάτρου λειτουργεί πιλοτικά ως θερινό σινεμά με υπαίθριες προβολές. Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00 προβάλλεται η ταινία “Η Χώρα των Νομάδων” (Nomadland) σε σενάριο και σκηνοθεσία Κλόι Ζάο.

Η πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω από τη Φερν, μια γυναίκα γύρω στα 60 που, μετά την απώλεια της θέσης εργασίας και την καταστροφή της γενέτειράς της, αποφασίζει να ζήσει ως σύγχρονη νομάδα, οδηγώντας το τροχόσπιτό της σε όλη την αμερικανική ενδοχώρα. Ζει και εργάζεται περιστασιακά, ταξιδεύει από τόπο σε τόπο και αναζητά νόημα στη ζωή της, ανακαλύπτοντας παράλληλα μια κοινότητα άλλων νομάδων που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες.

“ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης” στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας – Ρωμαϊκή Αυλή (Πλατεία)

"Θραύσματα: Ευριπίδης" Karol Jarek

Το Εθνικό Θέατρο, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξή του, σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα “Γνωριμία με Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας”. Η δράση αυτή περιλαμβάνει φέτος την περιοδεία της παραγωγής “Θραύσματα: Ευριπίδης”, μια παράσταση θεάτρου/αρχαιολογίας, σε σκηνοθεσία Ευθύμη Θέου, με τη συμμετοχή ενός θιάσου καλλιτεχνών του ελληνικού θεάτρου. Η είσοδος είναι δωρεάν με ηλεκτρονική προκράτηση θέσεων. Κρατήσεις στο ticketservices.gr.

Η παράσταση “Θραύσματα: Ευριπίδης” είναι μια ποιητική προσέγγιση του αποσπασματικού υλικού του Ευριπίδη, μεταφέροντας κομμάτια από τα χαμένα έργα, την ιστορία της ανακάλυψής τους και την αίσθηση που αφήνει ο απόηχος των φωνών του παρελθόντος.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Ευθύμης Θέου

Μεταγραφή αποσπασμάτων – Συνεργασία στη δραματουργία: Κυριάκος Καρσεράς

Σκηνικός χώρος: Λουκάς Μπάκας

Κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος

Μουσική σύνθεση – Μουσική διδασκαλία: Κορνήλιος Σελαμσής

Κίνηση: Νικολέτα Ξεναρίου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασιλική Σουρρή

Βοηθός σκηνογράφου: Βαγγέλης Ξενοδοχίδης

Ερμηνεύουν: Γιώργος Κριθάρας, Ηλέκτρα Νικολούζου, Κατερίνα Παπανδρέου, Γιώργος Σύρμας, Ευθύμης Θέου.