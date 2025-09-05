Δωρεάν το Σαββατοκύριακο – Προτάσεις χωρίς είσοδο 5-7 Σεπτεμβρίου

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο του καλοκαιριού.

Ο Αύγουστος τελειώνει, αλλά όχι και οι… συναυλίες, οι εκθέσεις τέχνης και οι ενδιαφέρουσες αφορμές για έξοδο, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα.

Δες όσα μπορείς να απολαύσεις χωρίς εισιτήριο την Παρασκευή 5 και το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Παλαιό Φάληρο

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζεται στην Παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάληρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Φαληρικά 2025” του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες της, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια, καθώς και βαλκανικούς ήχους που αποτελούν σταθερή αναφορά στο ρεπερτόριό της.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου Thanos Lainas

“Dance Residencies Open Days”

Τριήμερο σύγχρονου χορού και performance στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ανοίγει τις πόρτες της στον σύγχρονο χορό, προσφέροντας στο κοινό ένα τριήμερο γεμάτο κίνηση, φρέσκες ιδέες και καλλιτεχνική δημιουργία. Στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ”, το “Dance Residencies Open Days” παρουσιάζει με ελεύθερη είσοδο τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε και φιλοξενήθηκε από την Τεχνόπολη και σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού (Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ.).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας, χώροι της Τεχνόπολης παραχωρήθηκαν δωρεάν σε 30 ομάδες και μεμονωμένους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο του σύγχρονου χορού και της performance, ώστε να δημιουργήσουν σε ένα περιβάλλον ελευθερίας, ανταλλαγής και ζύμωσης. Το πρόγραμμα διήρκησε από τις 25 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου, προσφέροντας σε όλο το φάσμα της εγχώριας σκηνής του σύγχρονου χορού και της performance χώρο και χρόνο για έρευνα, δημιουργία και πειραματισμό. Η ανταπόκριση στο ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στο “Dance Residencies Open Days” ήταν μεγάλη, γεγονός που δείχνει την ανάγκη που υπάρχει για τέτοιες πρωτοβουλίες. Αναλυτικά οι δράσεις στο https://athens-technopolis.gr/

Στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, 29 συμμετέχουσες ομάδες και καλλιτέχνες θα μοιραστούν με το κοινό όσα ανέπτυξαν κατά την καλοκαιρινή τους παραμονή στην Τεχνόπολη.

“ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης” στο Αρχαίο Θέατρο Ζέας στον Πειραιά

"Θραύσματα: Ευριπίδης" Karol Jarek

Το Εθνικό Θέατρο, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξή του, σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα “Γνωριμία με Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας”. Η δράση αυτή περιλαμβάνει φέτος την περιοδεία της παραγωγής “Θραύσματα: Ευριπίδης”, μια παράσταση θεάτρου/αρχαιολογίας, σε σκηνοθεσία Ευθύμη Θέου, με τη συμμετοχή ενός θιάσου καλλιτεχνών του ελληνικού θεάτρου. Η είσοδος είναι δωρεάν με ηλεκτρονική προκράτηση θέσεων. Κρατήσεις στο ticketservices.gr. Η παράσταση “Θραύσματα: Ευριπίδης” είναι μια ποιητική προσέγγιση του αποσπασματικού υλικού του Ευριπίδη, μεταφέροντας κομμάτια από τα χαμένα έργα, την ιστορία της ανακάλυψής τους και την αίσθηση που αφήνει ο απόηχος των φωνών του παρελθόντος.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Ευθύμης Θέου

Μεταγραφή αποσπασμάτων – Συνεργασία στη δραματουργία: Κυριάκος Καρσεράς

Σκηνικός χώρος: Λουκάς Μπάκας

Κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος

Μουσική σύνθεση – Μουσική διδασκαλία: Κορνήλιος Σελαμσής

Κίνηση: Νικολέτα Ξεναρίου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασιλική Σουρρή

Βοηθός σκηνογράφου: Βαγγέλης Ξενοδοχίδης

Ερμηνεύουν: Γιώργος Κριθάρας, Ηλέκτρα Νικολούζου, Κατερίνα Παπανδρέου, Γιώργος Σύρμας, Ευθύμης Θέου.

Φεστιβάλ Αιγάλεω 2025 – εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο

Το Θέατρο “Αλέξης Μινωτής” ανοίγει και φέτος τις πύλες του για να φιλοξενήσει την καθιερωμένη Πολιτιστική Διαδρομή, έναν θεσμό που προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες του Αιγάλεω βραδιές θεάτρου, μουσικής και τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας. Το Σάββατο 6/9, ώρα 21.00, η συναυλία “Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη”. Τραγουδούν: Κώστας Μακεδόνας, Γιώτα Νέγκα.

“Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025” στο Άλσος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον Σεπτέμβριο του 2025.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου : Kids Mega Cinema “Εγώ ο Απαισιότατος 4”. Πρόκειται για προβολή ταινίας για παιδιά, αμερικανικής παραγωγής animation, έγχρωμης, του 2024, διάρκειας 94 λεπτών, μεταγλωττισμένης.

: Kids Mega Cinema “Εγώ ο Απαισιότατος 4”. Πρόκειται για προβολή ταινίας για παιδιά, αμερικανικής παραγωγής animation, έγχρωμης, του 2024, διάρκειας 94 λεπτών, μεταγλωττισμένης. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου : Συναυλία με τον Γιώργο Μαργαρίτη “Μιλάει η Καρδιά”. Μαζί του ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης και η Γιώτα Βοζίκη.

: Συναυλία με τον Γιώργο Μαργαρίτη “Μιλάει η Καρδιά”. Μαζί του ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης και η Γιώτα Βοζίκη. Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου: Συναυλία με τη Σοφία Μανουσάκη “Άγιος Έρωτας”.

Η Σοφία Μανουσάκη

“Sea/She/See”

Το T.A.F. / the art foundation παρουσιάζει το “Sea/She/See”, μια χορογραφική performance που αντιμετωπίζει το σώμα ως υδάτινο πεδίο ροής, μετασχηματισμού και σχέσης. Εμπνευσμένο από τον υδροφεμινισμό και την έννοια των hydrocommons, το έργο προσεγγίζει το σώμα ως διαπερατό, σχεσιακό σύστημα συνδεδεμένο με άλλες μορφές ζωής, ήχους, αναμνήσεις και αισθήσεις.

Σε χορογραφία της Λυδίας Ξουράφη και ερμηνεία της ιδίας και της Ισιδώρας Φρέιζερ (Tási Dance Collective), το έργο ρέει ως ενσώματη μυθολογία. Το υγρό στοιχείο λειτουργεί ως μεταφορά για μια ασταθή, ευαίσθητη συνθήκη ύπαρξης, ικανή για σύγκρουση και συνύπαρξη. Οι ερμηνεύτριες κινούνται ανάμεσα στη ροή και τη διακοπή, την αναπνοή και τη θραυσματικότητα, σε διάλογο με τον ήχο και την αίσθηση του ανήκειν.

Το ΚΠΙΣΝ σε ρυθμούς EuroBasket!

Με αφορμή το FIBA EuroBasket 2025 Ανδρών, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) λειτουργεί ως πυρήνας δραστηριοτήτων γύρω από το μπάσκετ.

Από τις 27 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν προβολές αγώνων, αθλητικές δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια και συναντήσεις με πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ σε συγκεκριμένες ημέρες θα προβλέπονται εμφανίσεις αθλητών και αθλητριών. Πληροφορίες στο snfcc.org/event/to-kpisn-se-rythmoys-eurobasket.