Γλυπτά Παρθενώνα: "Είναι προϊόν κλοπής" - Οι μισές απαντήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού

Την επίσημη απάντηση που περιμέναμε τόσες ημέρες έδωσε επιτέλους το υπουργείο Πολιτισμού στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Στην ανακοίνωση που λάβαμε, το υπουργείο Πολιτισμού επαναλαμβάνει - ευτυχώς- την «πάγια θέση της χώρας μας ότι δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και κυριότητα των Γλυπτών, καθώς αποτελούν προϊόν κλοπής». Το γεγονός αυτό είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς είναι ξεκάθαρο πως το θέμα της κυριότητας εξακολουθεί να αποτελεί κόκκινη γραμμή στην εθνική μας πολιτική. Κανονικά αυτό σημαίνει πως δε συζητιέται καμία εκδοχή δανεισμού.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ωστόσο, το ΥΠΠΟΑ δε σχολιάζει και δε διαψεύδει τίποτα απολύτως με όλα όσα αναφέρονται στα ξένα δημοσιεύματα περί δανεισμού. Και αυτό είναι που εγείρει απορίες;

Τελικά η παρούσα κυβέρνηση συζητά για δανεισμό; Έγιναν όντως διαπραγματεύσεις και ανάμεσα σε ποιους; Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις; Και ποιους όρους έθεσε το Βρετανικό Μουσείο για να συμφωνήσει στον δανεισμό ή στην ανταλλαγή; Και το λέμε αυτό γιατί και ο Σύλλογος των Ελλήνων Αρχαιολόγων κρούει εδώ και καιρό τον κώδωνα του κινδύνου πως αντικείμενα δανεισμού θα μπορούσαν να αποτελέσουν ακόμη και ο Ηνιοχος των Δελφών, ακόμη και η χρυσή προσωπίδα του Αγαμέμνονα, ενώ σε σημερινό δημοσίευμα της Guardian με τίτλο “Ο Στίβεν Φράι ζητά επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Αθήνα" (Stephen Fry calls for return of Parthenon marbles to Athens) διαβάζουμε πως “μια ομάδα εκστρατείας που δημιουργήθηκε από τον Έλληνα μεγιστάνα Γιάννη Λέφα και υπό την προεδρία του πρώην υπουργού Πολιτισμού Ed Vaizey, υποστηρίζει μια τέτοια πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. Λένε ότι θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στο Λονδίνο πολύτιμα αντικείμενα, όπως η η χρυσή προσωπίδα του Αγαμέμνονα”.

Μήπως πρέπει να ενημερωθεί επίσημα η ελληνική Βουλή για τις ενέργειες της κυβέρνησης; Και μήπως πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί μια επιτροπή επιστημόνων που θα συλλειτουργεί με μια διακομματική επιτροπή της Βουλής;

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ:

"Η κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, κινείται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να υλοποιηθεί ο εθνικός στόχος της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και της επανένωσης τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό αναμφίβολα τεκμαίρεται από σειρά γεγονότων των τελευταίων δύο ετών: Από την απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ, τον Σεπτέμβριο 2021, και την οριστική (sine die) επανένωση του θραύσματος Fagan, ως τη μεταστροφή και τη στήριξη του ελληνικού αιτήματος από τη διεθνή κοινή γνώμη.

Επαναλαμβάνουμε, για μια ακόμη φορά, την πάγια θέση της χώρας μας ότι δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και κυριότητα των Γλυπτών, καθώς αποτελούν προϊόν κλοπής. Επομένως, ας σταματήσει η αξιωματική αντιπολίτευση να κορυβαντιά. Θα περιμέναμε σε αυτή την εθνική προσπάθεια να μείνουν στην άκρη οι μικροκομματικοί υπολογισμοί και να υπάρχει συστράτευση όλων. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Για κάποιους πρώτος στόχος είναι η φθορά της κυβέρνησης, ακόμη και με ψέματα, αδιαφορώντας αν κάνουν ζημιά στη χώρα. Κρίμα."

