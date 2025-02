Η Μάρθα Γκράχαμ συναντά την Κλυταιμνήστρα: Ένας χορογραφικός διάλογος με την ελληνική μυθολογία

Η «Κλυταιμνήστρα» γίνεται η νέα πρωταγωνίστρια του αφιερώματος «Μάρθα Γκράχαμ & Ελληνικοί Μύθοι», το οποίο, μετά την επιτυχημένη παρουσίαση της «Ιοκάστης» σε Ελλάδα και Παρίσι, συνεχίζει το ταξίδι του στο Θέατρο ΕΛΕΡ-Ελένη Ερήμου, από 6 έως 9 Μαρτίου.

Η Μάρθα Γκράχαμ, η γυναίκα που άλλαξε για πάντα τον σύγχρονο χορό, “επιστρέφει” μέσα από την τέχνη και την κληρονομιά της σε μια παράσταση που ενώνει την ελληνική μυθολογία με την πρωτοποριακή της τεχνική.

Η παράσταση, σε σύλληψη και έρευνα της Δρ. Νίνας Παπαθανασοπούλου, καθηγήτριας Κλασικών Σπουδών, και χορογραφία της Πένυς Διαμαντοπούλου, καθηγήτριας τεχνικής και ρεπερτορίου Γκράχαμ, αποτελεί ένα πολυσυλλεκτικό δρώμενο όπου η αφήγηση συναντά τη χορογραφία. Μέσα από μια επιδραστική ομιλία, η Δρ. Παπαθανασοπούλου εξερευνά τη ματιά της Γκράχαμ πάνω στην ελληνική μυθολογία και τον τρόπο με τον οποίο η σπουδαία χορογράφος ανέδειξε τις αρχαίες Ελληνίδες ηρωίδες και τα συναισθήματά τους – οργή, πένθος, ζήλια, φόβο, επιθυμία για εκδίκηση.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες χορευτές, εκπαιδευμένοι στην τεχνική Γκράχαμ, ζωντανεύουν αποσπάσματα από εμβληματικά έργα όπως «Clytemnestra» και «Errand into the Maze», αναβιώνοντας το χορογραφικό λεξιλόγιο της Γκράχαμ με την έγκριση του Martha Graham Center of Contemporary Dance στη Νέα Υόρκη.

Η Γκράχαμ, η μυθολογία και η γυναικεία εμπειρία

Η Μάρθα Γκράχαμ δεν ήταν απλώς μια χορογράφος – ήταν μια επαναστάτρια της τέχνης που έδωσε φωνή στις γυναικείες φιγούρες της ιστορίας μέσα από την κίνηση. Εμπνευσμένη από την αρχαία ελληνική τραγωδία, δημιούργησε έναν κόσμο όπου η γυναικεία εμπειρία και αντίληψη είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην παράσταση «Μάρθα Γκράχαμ και Ελληνικοί Μύθοι: Κλυταιμνήστρα», η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας αναδεικνύεται μέσα από τον σύγχρονο χορό, αποδεικνύοντας πως οι αρχαίοι μύθοι παραμένουν ζωντανοί και διαχρονικοί.

Η παράσταση δεν είναι απλά μια αναπαράσταση, αλλά ένας διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, που δείχνει πώς η ελληνική μυθολογία συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης τέχνης. Όπως γράφτηκε για την πρώτη παρουσίαση στη Βενετία: «Μια μοναδική παράσταση που κάνει το κοινό να αισθάνεται μέρος ενός ζωντανού ντοκιμαντέρ».