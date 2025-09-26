Λάικ – ντισλάικ: Από τον Μπισμπίκη και τη Σπασμένη Φλέβα μέχρι το νέο άσμα της Ελληνίδου

Μπήκε ο Σεπτέμβριος και να φθινοπωριάσει δε λέει! Τα λάικ και τα ντισλάικ επιστρέφουν δριμύτερα για να σχολιάσουμε όσα μας άρεσαν και ό,τι δεν μας άρεσε την εβδομάδα που μας πέρασε.

Αυτή την εβδομάδα σχολιάζουμε από τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη “Σπασμένη Φλέβα” μέχρι το νέο άσμα της Ρίας Ελληνίδου.

ΛΑΙΚ

Οιδίποδας, Ηλέκτρα, μία Κίσσα και Παυλίδης για τη Γεωργία Οικονόμου

Τι ωραίος ο Οιδίποδας της Σοφίας Αντωνίου στον χώρο ΦΙΑΤ στο Κουκάκι. Ατμοσφαιρική και ωραία δουλειά με όλους εμάς τους θεατές να σχηματίζουμε τον τραγικό χορό. Και πόσο ωραία και στιβαρή η ερμηνεία του Χάρη Χαραλάμπους. Γεμάτη ένταση και βάθος! Η εσωτερική πάλη του ήρωα δίνει κανονική γροθιά στο στομάχι.

Απλή και καθαρή η “Ηλέκτρα” του Δημήτρη Τάρλοου που είδα στο Ηρώδειο, γι΄αυτό και άγγιξε τόσο πολύ το κοινό, το οποίο και την αποθέωσε. Η στιγμή της αναγνώρισης των δύο αδελφών, του Ορέστη -Αναστάση Ροϊλού και της Ηλέκτρας – Λουκίας Μιχαλοπούλου- έμοιασε να είναι βγαλμένη από ταινία.

ΗΛΕΚΤΡΑ Patroklos Skafidas

Εξαιρετική σειρά, Οι Φόνοι της Κίσσας στο ertflix, με την ατμόσφαιρα του αστυνομικού μυστηρίου να κυριαρχεί από την πρώτη στιγμή. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Χόροβιτς, το οποίο είναι το πρώτο στη σειρά με την πρωταγωνίστρια Σούζαν Ράιλαντ, η σειρά σε συνεπαίρνει από το πρώτο επεισόδιο. Εξαιρετικός και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μην τη χάσετε…

Πολύ μου άρεσε η νέα version του αγαπημένου τραγουδιού του Παύλου Παυλίδη “Δεν ξέρω”. Έχει μπει στο repeat στη λίστα μου και δε βλέπω να βγαίνει σύντομα από τα αγαπημένα. Γεννήθηκε λέει σε μια πέτρινη πλαγιά της Σίφνου, σ’ ένα αυτοσχέδιο στούντιο, καθώς φυσούσε ο αέρας…

Η Σπασμένη μας η Φλέβα, Death Disco και εξωγήινοι σας περιμένουμε για τη Χριστίνα Τσατσαράγκου

“Τι πήγες και έκανες ρε;” – Ο δημιουργός του “Σπιρτόκουτου”, του “Μαχαιροβγάλτη” και της “Μπαλάντας της τρύπιας καρδιάς” επιστρέφει και το τρέιλερ της “Σπασμένης Φλέβας” απλώς τα σπάει! Μια κινηματογραφική “πυρκαγιά” μέσα στην αστική ελληνική πραγματικότητα, με ήρωες που παλεύουν ανάμεσα στη θλίψη και την ελπίδα. Η ιστορία ξετυλίγεται σαν τελετουργία, μια βαθιά βουτιά στην ψυχή, και η οικεία φωνή του ΛΕΞ τραβάει το σκοινί ακόμα πιο μακριά, ανεβάζοντας την ένταση από σκηνή σε σκηνή. Αναμένουμε στις αίθουσες από Tanweer στις 27 Νοεμβρίου!

Πήγα Death Disco Festival στην Τεχνόπολη την περασμένη Κυριακή και για άλλη μια φορά ένιωσα πόσο μαγικά η μουσική γίνεται κοινή εμπειρία και τόπος συνάντησης. Όσα κι αν συμβαίνουν γύρω μας, η ανάγκη να βρισκόμαστε μαζί, στον ίδιο ρυθμό, μένει ακέραιη – και ευτυχώς γι’ αυτό. Περίμενα την καταπληκτική Anne Clark πιο ηλεκτρονική, αλλά οι καλλιτέχνες εξελίσσονται και καλά κάνουν — το “Sleeper In Metropolis” έκατσε όπως το φανταζόμασταν. Οι Chameleons δικαίωσαν τους ορκισμένους fans που περίμεναν χρόνια να τους δουν live, ενώ στο βάθος μας τράνταξε το νεκροζώντανο ξέσπασμα του Eddie Dark. Όλα όπως πρέπει… και η κοινότητα της Death Disco έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι live and kicking.

Την ώρα που βλέπαμε “Ηλέκτρα” του Τάρλοου στο Ηρώδειο την περασμένη Δευτέρα, η Νατάσσα Μποφίλιου έδινε ρέστα στο Λυκαβηττό όπου όπως μάθαμε άφησε για άλλη μία φορά το “είναι” της πάνω στη σκηνή αλλά και κάτω στον κόσμο. Και καλά τα είπε, γιατί κι εμείς ανήκουμε σε “μια φυλή από outsiders που πιστεύουν ότι η ομορφιά βρίσκεται και στην πιο άγρια καταιγίδα“.

Με κάθε επιφύλαξη, το νου σου, μέσα στο Νοέμβριο θα μας επισκεφθούν εξωγήινοι! Viral έγινε μια εικόνα – που για ευνόητους λόγους δεν τη βάζουμε εδώ (μην στοχοποιηθούμε ΚΑΙ από τα εκτοπλάσματα), που δείχνει ένα Star Trek διαστημόπλοιο πάνω από τα κεφάλια μας, με αντίστροφη μέτρηση για Νοέμβριο. Η Nasa λέει ότι κάτι ταξιδεύει με μεγάλη ταχύτητα στην αστρική “γειτονιά” μας αλλά είναι βρε παιδάκι μου κομήτης και δεν θα μας επηρεάσει. Η συνάντηση μπαίνει στα λάικ λόγω αποδοχής της διαφορετικότητας, από όπου κι αν προέρχεται.

Πολ Τόμας Άντερσον, Doja Cat και Γιάννης Οικονομίδης για τον Θοδωρή Δημητρόπουλο

Μην χάσετε το “Μια Μάχη Μετά την Άλλη” του Πολ Τόμας Άντερσον στο σινεμά. Είναι η καλύτερη ταινία που έχω δει φέτος. Μη σας πτοήσει η διάρκεια – η ταινία κυλάει σα νερό. Είναι αστεία, συγκινητική, αγωνιώδης και τρομερά πολιτικά φορτισμένη. Την έχω δει ήδη δύο φορές και δε νιώθω ότι είμαι πουθενά κοντά στο να ξεκλειδώσω κάθε της πτυχή. ‘70s πολιτικό θρίλερ, stoner κωμωδία, Terminator, Looney Tunes, όλα μαζί, με αποτέλεσμα κάτι που δε μοιάζει με τίποτα που να έχουμε ξαναδεί. Νιώθω ευτυχισμένος και μόνο που το ξανασκέφτομαι,

Φανταστικό το line-up του Primavera της Βαρκελώνης για τον Ιούνιο του ‘26, κι ενώ καλά-καλά δεν έχουμε χωνέψει τι ζήσαμε το ‘25. Gorillaz, Doja Cat, Cure, η νέα it girl της ποπ Άντισον Ρέι να αναγράφεται στην αφίσα ανάμεσα σε Massive Attack και My Bloody Valentine, και γενικά ένας υγιής συνδυασμός indie βετεράνων, χορού και φοβερά moody ποπ μουσικής. Σφράγισα ήδη το εισιτήριο.

Speaking of, το νέο άλμπουμ της Doja Cat, “Vie”, ήδη με έχει βάλει σε ρυθμό. Μόλις πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησε και είμαι ήδη στο τρίτο ριπίτ.

Είδα το τρέιλερ για τη “Σπασμένη Φλέβα” του Οικονομίδη και με έπιασα να ανυπομονώ να βγει η ταινία. Και πριν δηλαδή ανυπομονούσα, μιας και ο Οικονομίδης δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ. Αλλά είχα μια έξτρα περιέργεια πώς θα μοιάζει μια ταινία του αυτή τη στιγμή στο χρόνο, που νιώθεις έναν άνευ προηγουμένου ζόφο να μας περικυκλώνει σε κάθε κοινωνική πτυχή. Τι έχει να βγάλει αυτή τη φορά από μέσα του; Χαμό προβλέπω, και θα είμαστε προφανώς εκεί.

Παρότι μειωμένο σε σχέση με άλλες χρονιές, το πρόγραμμα των Νυχτών είναι και πάλι σούπερ, με πολλές εξαιρετικές επιλογές. Τους μεγάλους τίτλους τους ξέρετε, Παρκ Τσαν-γουκ, “Secret Agent”, “Βουγονία”, “Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ”… αλλά από εκεί και μετά μερικές χαμηλότερου βεληνεκούς ταινίες που προτείνω ανεπιφύλακτα: Το υπέροχο και θεατρικότατο “Blue Moon” του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ με τον Ίθαν Χοκ, το “If I Had Legs I’d Kick You” με Ρόουζ Μπερν να τρέχει για Όσκαρ, το εικαστικά αδιανόητο “Resurrection” του Μπι Γκαν, το ντοκιμαντέρ “Cover Up” της πάντα καθηλωτικής ντοκιμαντερίστριας Λόρα Πόιτρας, και το “Put Your Soul on Your Hand and Walk” της Σεπιντέ Φαρσί.

ΝΤΙΣΛΑΪΚ

Κάθισα και είδα το “Παιδί”, τη νέα σειρά της ΕΡΤ και πραγματικά απορώ πώς είναι δυνατόν πως χωρούν σε αυτή τόσο άνισες ερμηνείες. πό τη μία, η σειρά μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από την παλιά, κακή ελληνική τηλεόραση, με φωνές ηρώων που σου «τρυπούν» τα αυτιά σαν καρφιά. Και από την άλλη, βλέπεις την Έλενα Τοπαλίδου και την Άννα Μάσχα να σπάνε κάθε όριο, σε ντουέτα που καθηλώνουν και δίνουν ρέστα – λες και βλέπεις άλλο επίπεδο τηλεοπτικής υποκριτικής μέσα σε ένα χάος μέτριων προσπαθειών.

PORTO LEONE Alpha Tv

Είδα και τις δύο ναυαρχίδες – σειρές του Alpha “Πόρτο Λεόνε” και το “Σπίτι δίπλα στο Ποταμί” και πραγματικά σκυλοβαρέθηκα. Και εκνευρίστηκα πάλι με αυτή την υπερέκθεση της τοξικής πατριαρχίας που επικρατεί. Πόσες φορές πια πρέπει να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια; Είναι σαν να έχουμε κολλήσει σε έναν τηλεοπτικό δίσκο που παίζει στον ίδιο ρεπερτόριο, χωρίς καμία αλλαγή, καμία έκπληξη.

Ευτυχώς ρε παιδί μου ήρθε και σαν αντίβαρο το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου “Είσαι αλλού για αλλού” και έφερε μία δροσιά στα μέιλ μας από άλλες δεκαετίες. Άσμα λαϊκό και σύγχρονο που σου προκαλεί πονοκέφαλο πριν καν φτάσει στο ρεφρέν. Το δε βίντεο κλιπ θα το αφήσω ασχολίαστο…

Έκανες τα πάντα να μ’ αρέσεις

Πάλεψες να μπεις στις εξαιρέσεις

Πέτυχες εξαίρεση να γίνεις

Μόνο να παίρνει, χωρίς να δίνεις

Είσαι αλλού για αλλού

Στο είπα προ πολλού

Τσάμπα αγχώνεσαι και διορθώνεσαι

Είσαι αλλού για αλλού

Στο είπα προ πολλού

Πήρες τον δρόμο σου

Προχώρα μόνος σου

Οι «Νύχτες Πρεμιέρας» φέτος είναι το αποτέλεσμα της κρατικής αδιαφορίας και της υποτίμησης του πολιτισμού. Εν μέσω περικοπών, η διοργάνωση προσπαθεί να επιβιώσει, αλλά η απουσία σταθερής χρηματοδότησης αποδεικνύει ότι η τέχνη είναι για το κράτος το τελευταίο σε προτεραιότητα.

Πήγα στο κρεοπωλείο να πάω ένα κιλό κιμά και πλήρωσα 18 ευρώ. Απλώς το καταθέτω αυτό. Σε λίγο για να ταΐσουμε τα παιδιά μας θα αφήνουμε το νεφρό μας.

Φακοί στο Ηρώδειο, ξερά δέντρα και “Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε” για τη Χριστίνα Τσατσαράγκου

Στην Ηλέκτρα του Τάρλοου στο Ηρώδειο λάτρεψα την ερμηνεία της Λουκίας Μιχαλοπούλου. Από την άλλη, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος θεωρεί καλή ιδέα να ανοίξει το φακό του κινητού στη μέση της παράστασης – και μάλιστα στο Ηρώδειο – για να διαβάσει ολόκληρο το πρόγραμμα.

Έχουμε τη χαρά να μπορούμε να περπατάμε κάθε πρωί στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, που όμως όλο και “φθίνει”. Τα δέντρα αραιώνουν, τα περισσότερα είναι ξερά, η σκόνη είναι ανυπόφορη, ο περιβάλλον χώρος ασχημαίνει. Πώς πάνε αυτές οι εργασίες ανάπλασης; Θα το δούμε το Άλσος να μοιάζει με … άλσος;

Το στοίχημα είναι στοίχημα και τέλος. Ο Έλτον Τζον εκθειάζοντας το νέο τραγούδι της Λόλα Γιανγκ, “D£aler” υποσχέθηκε ότι αν δεν φτάσει το Νο1 θα της δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του. Το τραγούδι δεν τα κατάφερε και της έδωσε το σπίτι… Κρίμα να μην ξέρει και τη Λιόλιου να βαθμολογήσει: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε – Την δική μας την θέα κοιτούν αγκαλιά κλπ. Ένας ευφάνταστος τρόπος να μας προωθήσει τη Λόλα … όμως, καλύτερο ήταν και είναι το Μessy. Λιόλιου και Άντζελα Δημητρίου, αυτό ήταν ντουέτο κύριε Έλτον Τζον για να ποντάρεις την έπαυλη!

Pizza Fan και το κρύψιμο του “Savant” από την Apple, για τον Θοδωρή Δημητρόπουλο

Τώρα για την ιστορία με τον Πάρι Ρούπο και την Pizza Fan τι να πούμε. Για άλλη μια φορά βλέπουμε με πόση ακρίβεια λειτουργεί ο ακροδεξιός μηχανισμός στο ίντερνετ. Η δε εταιρεία δε ντρέπεται καν να βγάζει περιπαικτικές ανακοινώσεις περί «αγάπης για καλή πίτσα». Θλιβερές καταστάσεις που επαναλαμβάνονται με ακρίβεια κινήσεων.

Τα γνωστά πια ονόματα τύπου Ντέμπρα Μέσινγκ, Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο, Τζένιφερ Τζέισον Λι υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή 1.200 ονομάτων, καλώντας τους 5.000 πλέον υπογράφοντες του pledge μη συνεργασίας με ισραηλινούς θεσμούς ξεπλύματος της γενοκτονίας, να ανακαλέσουν. Άυπνος θα μείνει απόψε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Μαρκ Ράφαλο κι η Έμμα Στόουν.

Η Τζέσικα Τσαστέιν άδειασε διπλωματικά πλην ξεκάθαρα το Apple TV+ για την απόφαση να αναβάλει την κυκλοφορία της νέας σειράς “The Savant”, ένα θρίλερ πάνω στον εξτρεμισμό και τη βία που ο streamer δίστασε να κυκλοφορήσει λόγω της υπόθεσης Κερκ. Δυστυχώς, όπως φάνηκε και με την περίπτωση Κίμμελ, κάθε μεγάλος οργανισμός στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή φοβάται και τη σκιά του, υποκύπτοντας ακόμα και στην υποψία απειλής ή αντίδρασης από τον Τραμπ. Εκτυφλωτική η δημοκρατία που βιώνουμε.