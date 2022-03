10+3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τους Iron Maiden και το "The Number of the Beast"

Σήμερα γιορτάζει ένα από τα πιο ανατρεπτικά άλμπουμ ever, καθώς είναι αυτό που όρισε το Heavy metal και επαναπροσδιόρισε τον σκληρό ήχο γενικότερα. Αν είστε fan της metal μουσικής και φυσικά του πιο δημοφιλούς metal συγκροτήματος, σίγουρα το “The Number Of The Beast” σάς έχει στιγματίσει τη ζωή. Πρόκειται για το τρίτο επίσημο album των Iron Maiden, που κυκλοφόρησε σε μορφή βινυλίου στις 22 Μαρτίου 1982 μέσω της δισκογραφικής εταιρείας "ΕΜΙ" κι έκτοτε έχει γίνει ο αγαπημένος δίσκος εκατομμυρίων μουσικόφιλων σε όλο τον πλανήτη.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή… Ανημέρα τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου 1975 “γεννιούνται” οι Iron Maiden από τον μπασίστα Steve Harris. Ανάμεσα σε άλλους έχουν επιρροές από Deep Purple, Ufo, Thin Lizzy. Όσο για το όνομά τους; Ο Harris εμπνεύστηκε το όνομα από την ταινία “The Man in the Iron Mask” και το “Iron Maiden” είναι ένα όργανο βασανισμού που χρησιμοποιούνταν το μεσαίωνα.

Οι πωλήσεις τους μέχρι σήμερα ανέρχονται σε πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα, αν και ποτέ δεν είχαν στήριξη από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή τον ευρύτερο μουσικό τύπο. Κομμάτια όπως τα The Trooper, The Number of the Beast, Fear of the Dark, Run to the Hills, Hallowed Be Thy Name, Aces High και Seventh Son Of a Seventh Son αποτελούν κάποια από τα σπουδαιότερα όχι μόνο για το heavy metal, αλλά και γενικά για την ροκ σκηνή.

Μετρώντας τις μέρες για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς, διαβάζουμε κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα trivia σχετικά με το The Number of the Beast, που ακόμη και σήμερα παραμένει στην κορυφή των σημαντικότερων μουσικών δίσκων που κυκλοφόρησαν ποτέ!

Είναι ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος που έφτασε στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ, φτάνοντας στο Νο1. Μέχρι σήμερα, έχει βραβευθεί ως πλατινένιο άλμπουμ σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θεωρείται ένας από τους καλύτερους και επιδραστικότερους δίσκους στην ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, το "Metal Rules" το κατέταξε δεύτερο στη λίστα του με τα εκατό καλύτερα άλμπουμ του χέβι μέταλ, όπως και το "Music Radar" στο δικό του Top-50. Στη λίστα του "Digital Dream Door" βρίσκεται στην τρίτη θέση πίσω από το "Paranoid" των Black Sabbath και το "Master of Puppets" των Metallica, στη λίστα του Rolling Stone στην τέταρτη και είναι έβδομο στον κατάλογο με τα 200 καλύτερα άλμπουμ του είδους από το "Metal Storm".

Είναι το πρώτο άλμπουμ των Iron Maiden με τον Bruce Dickinson στα φωνητικά, και το τελευταίο με τον Clive Burr στα drums.

Το άλμπουμ επανεκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1995 σε μορφή CD.

Η ηχογράφηση και η μίξη του δίσκου έγινε μέσα σε διάστημα πέντε εβδομάδων, στα "Battery Studios" με παραγωγό τον Martin Birch.

Το εξώφυλλο του δίσκου σχεδιάστηκε από τον Ντέρεκ Ριγκς, όπως και όλα τα άλλα εξώφυλλα δίσκων του συγκροτήματος κατά τη δεκαετία του '80. Η εικόνα της μασκότ του συγκροτήματος, του Έντι, να χειραγωγεί τον Διάβολο σαν μαριονέτα, αποτέλεσε λόγο για σφοδρή κριτική κατά του συγκροτήματος, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Ριγκς, η εικόνα αυτή ήταν εμπνευσμένη από το κόμικ "Doctor Strange", ενώ οι εικόνες της Κόλασης από μεσαιωνικές Χριστιανικές εικόνες.

Το ομότιτλο τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από έναν εφιάλτη που είδε στον ύπνο του ο Χάρις αφού πριν είχε δει την ταινία Damien: Omen II.

Το άλμπουμ ήταν πολύ μεγάλο σε διάρκεια για να ακούγεται αρμονικά σε βινύλιο, οπότε το συγκρότημα έπρεπε να αποφασίσει μεταξύ του "Gangland" και του "Total Eclipse". Αν και τα άλλα μέλη του συγκροτήματος (ειδικά ο Dickinson) εξέφρασαν την προτίμηση τους για το Total Eclipse, ο Harris αποφάσισε ότι το τραγούδι ήταν πιο πειραματικό απ΄ότι θα ήθελε για τους Maiden και έτσι χρησιμοποιήθηκε το Gangland. Το Total Eclipse κυκλοφόρησε τελικά ως B Side single στο Run to the Hills, το οποίο κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες πριν από το άλμπουμ.

Το "Run to the Hills" ήταν το πρώτο Top-10 σινγκλ του συγκροτήματος και οι στίχοι του μιλούν για την αποίκηση της Αμερικής από τους Ευρωπαίους και τις μάχες που έδωσαν με τους Αυτόχθονες Αμερικανούς. Ακολουθεί το "Gangland", κομμάτι το οποίο συμπεριλήφθηκε στο δίσκο αντί του "Total Eclipse", το οποίο κυκλοφόρησε στη δεύτερη πλευρά του σινγκλ του "Run to ther Hills".





Το συγκρότημα είχε αρχικά ζητήσει από τον Vincent Price να απαγγείλει την αρχική φράση για το "The Number of the Beast", αλλά ο Price ζήτησε 25.000 £, έτσι πήγαν με τον Barry Clayton.

Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του άλμπουμ, υπήρχαν φήμες ότι στο στούντιο συνέβαιναν υπερφυσικά φαινόμενα, όπως φώτα που αναβόσβηναν, περίεργοι θόρυβοι, καθώς και περίεργες σκιές στου τοίχους.

Ο δίσκος κλείνει με ένα από τα καλύτερα τραγούδια στη δισκογραφία του συγκροτήματος, το "Hallowed be thy Name". Οι στίχοι παρουσιάζουν τις τελευταίες σκέψεις ενός φυλακισμένου πριν την εκτέλεση της θανατικής του ποινής, ενώ χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική απόδοση των φωνητικών του Ντίκινσον, αλλά και ολόκληρου του συγκροτήματος.

Όπως εξήγησε στη σειρά του BBC Classic Albums, η κραυγή του Bruce Dickinson στο τέλος της εισαγωγής ήταν αποτέλεσμα του παραγωγού Martin Birch που ανάγκασε το συγκρότημα να επαναλάβει την εισαγωγή αρκετές φορές. Ο Dickinson βαρέθηκε τόσο πολύ με τις συνεχείς επαναλήψεις, που έβγαλε την κραυγή από απογοήτευση και ταίριαξε τόσο καλά που το συγκρότημα αποφάσισε να την κρατήσει.

Στην τελευταία του ραδιοφωνική εκπομπή για το BBC Radio 6, κατά τη διάρκεια ενός τμήματος φόρου τιμής στον Ronnie James Dio, ο Dickinson ανέφερε ότι το "Children of the Sea" των Black Sabbath αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το Children of the Damned.

