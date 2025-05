5 τραγούδια από το μουσικό “αστρόπλοιο” των Spiritualized

Οι Spiritualized εξελίχθηκαν από τους εμβυθιστικούς ήχους του πρώιμου υλικού τους, ενσωματώνοντας επιρροές από gospel και blues αλλά και νοσταλγικές ορχηστρικές pop πινελιές.

Οι Spiritualized, το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα του Jason Pierce, θα ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Λυκαβηττού την Πέμπτη 29 Μαΐου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια βραδιά γεμάτη “διαστημικές” μελωδίες και εκρηκτική ένταση.

Από το rock ‘n’ roll μύθο που λεγόταν Spacemen 3, ξεπήδησε ένα ακόμα σχήμα που έμελλε να γίνει και αυτό κλασικό, οι Spiritualized. Φαίνεται πως τα δύο αρχικά γράμματα των λέξεων “space” και “spirit” καθόρισαν πολλά για τον Jason Pierce, τον άνθρωπο που με τη μετωνυμία J. Spaceman καθοδηγεί τα τελευταία τριάντα χρόνια το μουσικό αστρόπλοιο των Spiritualized.

Spiritualized – Η εύθραυστη φωνή του J. Spaceman

Ο ήχος τους έχει χαρακτηριστεί space rock, νεοψυχεδελικός, πειραματικός rock και garage rock. Το πρώτο τους άλμπουμ περιγράφηκε από το NME ως “μακρινά συνδεδεμένο με το shoegaze“.

Η θεματολογία των κομματιών τους περιστρέφεται συχνά γύρω από την αγάπη, τη μοναξιά, τη λύτρωση, αλλά και την πνευματική αναζήτηση, με τους στίχους να αντανακλούν προσωπικές εμπειρίες του Pierce. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από δυναμικές μεταβάσεις, εναλλαγές ανάμεσα σε ήσυχα, αιθέρια σημεία και έντονες, εκρηκτικές κορυφώσεις, με συχνή χρήση εγχόρδων, πνευστών και χορωδιών. Αυτή η πλούσια παραγωγή δημιουργεί έναν σχεδόν “συμφωνικό” ήχο, που ξεφεύγει από τα στενά όρια της παραδοσιακής ροκ μουσικής.

Το τρίτο τους άλμπουμ “Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space” (1997) γεννήθηκε μέσα από βαθύ προσωπικό πόνο. Ο Jason Pierce το έγραψε κατά τη διάρκεια του επώδυνου χωρισμού του με την Kate Radley, τα πλήκτρα του συγκροτήματος, η οποία στο μεταξύ είχε παντρευτεί στα κρυφά τον Richard Ashcroft των The Verve.

Jason Pierce

Μπλουζ, γκόσπελ, free jazz,garage, ψυχεδέλεια, drone – όλα αυτά συνενώνονται σ’ ένα καυτό και συνάμα δροσερό κύμα, ένα συμφωνικό τείχος ηλεκτρισμού και συχνοτήτων πίσω από το όποιο στέκεται αλώβητη η εύθραυστη φωνή του J. Spaceman, με την αταραξία που επικρατεί στο μάτι του κυκλώνα.

Παρά τις πολλές αλλαγές στη σύνθεση της μπάντας, ο Jason Pierce παρέμεινε ο σταθερός πυρήνας και κινητήριος δύναμη των Spiritualized. Με το πέρασμα των χρόνων, το συγκρότημα συνέχισε να εξελίσσεται, κυκλοφορώντας άλμπουμ που διατηρούν το προσωπικό του ύφος, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν νέα στοιχεία. Η πιστότητα στο όραμα του Pierce και η συνέπεια στην καλλιτεχνική ταυτότητα των Spiritualized τούς έχουν εξασφαλίσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

5 τραγούδια από το μουσικό “αστρόπλοιο” των Spiritualized

Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space

Το άλμπουμ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της δεκαετίας του ’90 – μια σπαρακτική και ταυτόχρονα υπερβατική εμπειρία, που έχει χαρακτηριστεί ως «ένα πνευματικό ταξίδι βουτηγμένο σε ηρεμιστικά». Με έντονες δόσεις ψυχεδέλειας, gospel, blues και space rock, αποτυπώνει με αφοπλιστική ειλικρίνεια τη θλίψη, την απώλεια και την αναζήτηση παρηγοριάς.

Το ομώνυμο σπαρακτικό και υπερβατικό κομμάτι “Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space” αναμειγνύει gospel, ambient και space rock, με εμβληματικό στίχο: “All I want in life’s a little bit of love to take the pain away”

Come Together

Επίσης από το άλμπουμ “Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space”. Ίσως το πιο «ροκ» κομμάτι τους, με μια σχεδόν punk ενέργεια και επιθετικό ρυθμό.

I Think I’m in Love

Ονειρικό και ψυχεδελικό, με στοιχεία blues και jazz. Εξερευνά τον έρωτα και την εξάρτηση με λυρική λεπτότητα.

Shine a Light

Από το ντεμπούτο άλμπουμ Lazer Guided Melodies (1992). Αργό, εσωστρεφές και απόλυτα υπνωτικό.

Soul on Fire

Από το άλμπουμ “Songs in A&E” (2008). Ένα από τα πιο άμεσα μελωδικά τους τραγούδια, με μελαγχολικό και γλυκό τόνο.

Jason Pierce

Την 29η Μαΐου έρχονται στον λόφο του Λυκαβηττού για να μας παρουσιάσουν τη φασματική μουσική τους κάτω από τα βράχια του λατρεμένου θεάτρου, μετατρέποντάς το για μία νύχτα σ’ ένα θεραπευτήριο ψυχών μέσα από μια πρωτοφανή Λειτουργία του Ήχου.