Ακούστε το τραγούδι της Lady Gaga για το ολοκαίνουριο Top Gun

Κυκλοφόρησε, επιτέλους, το νέο τραγούδι της Lady Gaga “Hold My Hand” ("Κράτα το χέρι μου"), το οποίο θα ντύσει μουσικά την ταινία "Top Gun: Maverick".

Το αισιόδοξο - όπως θέλει να το βλέπει η ποπ σταρ - κομμάτι μιλάει για τη μέχρι τέλους στήριξη που δίνεις σε κάποιον, χωρίς ερωτήσεις: "Αλλά αν το αποφασίσεις, θα περάσω αυτή τη ζωή μαζί σου, δεν θα σε αφήσω μέχρι το τέλος" τραγουδάει η Gaga και φωτογραφίζεται στο Instagram αγκαλιά με τον Tom Cruise. Ο ηθοποιός πήγε να παρακολουθήσει το σόου της Gaga και φωτογραφήθηκαν στα παρασκήνια, ενώ κάτω από την ανάρτησή της κάποιος χρήστης σχολίασε: "Τρέμε Bradley Cooper".

Η παραγωγή του κομματιού έγινε από την Lady Gaga και τον επί χρόνια συνεργάτη της, BloodPop, με τη συνδρομή του Benjamin Rice. Την version του “Hold My Hand” που θα ακούσουμε στην ταινία έχουν επεξεργαστεί οι Harold Faltermeyer και Hans Zimmer.

Ακούστε το κομμάτι της Lady Gaga για το " Top Gun: Maverick"

Το τραγούδι αυτό είναι η πρώτη κυκλοφορία της Gaga μετά από το "Love for Sale", τη βραβευμένη συνεργασία της με τον σπουδαίο Tony Bennett. Το πολυαναμενόμενο sequel της μεγάλη επιτυχίας του 1986, "Top Gun" αρχικά θα κυκλοφορούσε το 2019. Λίγο η πανδημία λίγο που ο Tom Cruise ήθελε να "βασανίσει" λίγο περισσότερο τους ηθοποιούς για να βγουν πιο εντυπωσιακές οι αερομαχίες και η τανία καθυστέρησε να βγει στις αίθουσες.

"Δουλεύω πάνω σε αυτό για χρόνια, το τελειοποιώ"

Η Lady Gaga με μία ανάρτηση εξήγησε ότι δούλευε στο κομμάτι “εδώ και χρόνια” και μίλησε με ειλικρίνεια για το τι σήμαινε για εκείνη τόσο η διαδικασία όσο και το τελικό αποτέλεσμα.

“Όταν έγραψα αυτό το τραγούδι για το Top Gun: Maverick, δεν συνειδητοποίησα καν τα πολλαπλά επίπεδα που εκτείνονταν στην καρδιά της ταινίας, τη δική μου ψυχή και τη φύση του κόσμου στον οποίο ζούμε”, έγραψε.

"Δουλεύω πάνω σε αυτό για χρόνια, το τελειοποιώ, προσπαθώ να το κάνω δικό μας. Ήθελα να κάνω τη μουσική σε ένα τραγούδι όπου θα μοιραζόμαστε τη βαθιά μας ανάγκη να μας καταλάβουν και να προσπαθούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον - μια λαχτάρα να είμαστε κοντά όταν νιώθουμε τόσο μακριά και μια ικανότητα να γιορτάζουμε τους ήρωες της ζωής. [...]

Αυτό το τραγούδι είναι ένα ερωτικό γράμμα στον κόσμο κατά τη διάρκεια και μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ήθελα τόσο καιρό να το ακούσετε”.

Τι θα δούμε στην ταινία "Top Gun: Maverick"

Με περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους πιλότους της αεροπορίας, ο Πιτ "Μάβερικ" Μίτσελ (Τομ Κρουζ) βρίσκεται εκεί όπου ανήκει, δουλεύοντας ως εκπαιδευτής πιλότων κι αποφεύγοντας την προαγωγή σε βαθμό που θα τον "προσγείωνε".

Όταν αναλάβει την εκπαίδευση μιας διμοιρίας αποφοίτων για μία εξιδεικευμένη αποστολή, όμοια της οποίας κανένας πιλότος δεν έχει συναντήσει, ο Μάβερικ συναντά τον Υποσμηναγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ,"Χωρίς Μέτρο"), γιο του εκλιπόντα φίλου του Μάβερικ, Υποσμηναγού Νικ Μπράντσο ("Γκους").

Απέναντι σε ένα αβέβαιο μέλλον, αλλά και στα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ έρχεται αντιμέτωπος με τους βαθύτερους φόβους του, που αποκρυσταλλώνονται σε μια αποστολή η οποία απαιτεί την απόλυτη θυσία από όσους συμμετάσχουν σε αυτήν. Η σκηνοθεσία είναι του Τζόζεφ Κοζίνσκι, το σενάριο των: Έχρεν Κρούγκερ, Έρικ Σίνγκερ, Κρίστοφερ Μαγκουάιρ και πρωταγωνιστούν εκτός του Κρουζ οι: Τζένιφερ Κόνελι, Μάιλς Τέλερ και Τζον Χαμ.

Το πρώτο "Top Gun" γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία το 1986 και πήρε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το "Take My Breath Away" των Berlin. "Δεν ήμουν έτοιμος για ένα sequel, μέχρι να βρούμε μία ιστορία άξια για sequel. Και μέχρι να προχωρήσει η τεχνολογία ώστε να μπορούμε να εμβαθύνουμε στην εμπειρία ενός πιλότου μαχητικού" είπε ο Cruise σε βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας.

Κυκλοφορεί στις 25 Μαΐου στους κινηματογράφους από την ODEON.

