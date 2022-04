Η Lady Gaga τραγουδάει “Hold my hand” για το νέο Top Gun

Ξέρει να γράφει (και να ερμηνεύει) τραγούδια που γίνονται μεγάλες επιτυχίες. Μετά το Όσκαρ για το τραγούδι «Shallow» από την ταινία «A star is Born» του Bradley Cooper, η Lady Gaga στοχεύει όλο και πιο... ψηλά και με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Η 36χρονη ποπ σταρ ανακοίνωσε το νέο της κομμάτι “Hold My Hand” ("Κράτα το χέρι μου"), το οποίο πρόκειται να πλαισιώσει τη μεγάλη επιστροφή του Tom Cruise στην ταινία «Top Gun: Maverick».

Θυμίζουμε ότι το πρώτο “Top Gun” μπορεί να έλαβε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, αλλά κέρδισε μόνο εκείνο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, για το "Take My Breath Away" των Berlin. To soundtrack της ταινίας βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων το 1986 και παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα κορυφαία όλων των εποχών (και ενδεικτικά της μουσικής σκηνής των 80ς). Παραγωγός του ο πρωτοπόρος της Italo disco και της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, Giorgio Moroder. H Gaga ήταν τότε μόλις 3 ετών!

Η Lady Gaga ετοιμάζεται να ξεκινήσει την περιοδεία Chromatica Ball τον ερχόμενο Ιούλιο / φωτό από τα 64α Grammy CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Η Lady Gaga γράφει για το Top Gun

Η Lady Gaga με μία ανάρτηση εξήγησε ότι δούλευε στο κομμάτι “εδώ και χρόνια” και μίλησε με ειλικρίνεια για το τι σήμαινε για εκείνη τόσο η διαδικασία όσο και το τελικό αποτέλεσμα.

“Όταν έγραψα αυτό το τραγούδι για το Top Gun: Maverick, δεν συνειδητοποίησα καν τα πολλαπλά επίπεδα που εκτείνονταν στην καρδιά της ταινίας, τη δική μου ψυχή και τη φύση του κόσμου στον οποίο ζούμε”, έγραψε.

Δουλεύω πάνω σε αυτό για χρόνια, το τελειοποιώ, προσπαθώ να το κάνω δικό μας. Ήθελα να κάνω τη μουσική σε ένα τραγούδι όπου θα μοιραζόμαστε τη βαθιά μας ανάγκη να μας καταλάβουν και να προσπαθούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον - μια λαχτάρα να είμαστε κοντά όταν νιώθουμε τόσο μακριά και μια ικανότητα να γιορτάζουμε τους ήρωες της ζωής.

“Είμαι τόσο ευγνώμων στον Τομ και τον Χανς και τον Τζο για αυτήν την ευκαιρία και ήταν μια όμορφη εμπειρία να συνεργαστώ μαζί τους. Μαζί με τους BloodPop, Ben Rice και όλους τους άλλους που δούλεψαν μαζί μας είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που το μοιραζόμαστε μαζί σας” συνέχισε.

“Αυτό το τραγούδι είναι ένα ερωτικό γράμμα στον κόσμο κατά τη διάρκεια και μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ήθελα τόσο καιρό να το ακούσετε. Και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα σας το δώσω στις 3 Μαΐου". “Hold My Hand” έγραψε κλείνοντας και μοιράστηκε μερικούς στίχους.

But if you decide to

I’ll ride in this life with you

I won’t let go till the end

Το κομμάτι είναι μία παραγωγή των Lady Gaga, BloodPop και Benjamin Rice ενώ η κινηματογραφική έκδοση που περιλαμβάνεται στην ταινία διαθέτει επίσης παραγωγή και μουσική από τους Harold Faltermeyer και Hans Zimmer.

Top Gun: Maverick INSTAGRAM - "TOP GUN: MAVERICK" MOVIE

Κατά τα λοιπά, μετά από τη συμμετοχή της στο πολυσυζητημένο "House of Gucci" και την τρυφερή εμφάνισή της στη σκηνή των φετινών Όσκαρ με τη σπουδαία Liza Minnelli, η Gaga ετοιμάζεται να ξεκινήσει την περιοδεία "Chromatica Ball" τον ερχόμενο Ιούλιο. Πρόκειται για την έκτη περιοδεία στην καριέρα της, η οποία καθυστέρησε λόγω Covid. Σταθμός της περιοδείας και η Ιαπωνία.

O Tom Cruise παίζει τον Pete "Maverick" Mitchell στο" Top Gun: Maverick" / Paramount Pictures, Skydance και Jerry Bruckheimer Films. SCOTT GARFIELD





Τι θα δούμε στην ταινία " Top Gun: Maverick"

Με περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους πιλότους της αεροπορίας, ο Πιτ "Μάβερικ" Μίτσελ (Τομ Κρουζ) βρίσκεται εκεί όπου ανήκει, δουλεύοντας ως εκπαιδευτής πιλότων κι αποφεύγοντας την προαγωγή σε βαθμό που θα τον "προσγείωνε".

Όταν αναλάβει την εκπαίδευση μιας διμοιρίας αποφοίτων για μία εξιδεικευμένη αποστολή, όμοια της οποίας κανένας πιλότος δεν έχει συναντήσει, ο Μάβερικ συναντά τον Υποσμηναγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ,"Χωρίς Μέτρο"), γιο του εκλιπόντα φίλου του Μάβερικ, Υποσμηναγού Νικ Μπράντσο ("Γκους").

Απέναντι σε ένα αβέβαιο μέλλον, αλλά και στα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ έρχεται αντιμέτωπος με τους βαθύτερους φόβους του, που αποκρυσταλλώνονται σε μια αποστολή η οποία απαιτεί την απόλυτη θυσία από όσους συμμετάσχουν σε αυτήν. Η σκηνοθεσία είναι του Τζόζεφ Κοζίνσκι, το σενάριο των: Έχρεν Κρούγκερ, Έρικ Σίνγκερ, Κρίστοφερ Μαγκουάιρ και πρωταγωνιστούν εκτός του Κρουζ οι: Τζένιφερ Κόνελι, Μάιλς Τέλερ και Τζον Χαμ.

Κυκλοφορεί στις 25 Μαΐου στους κινηματογράφους από την ODEON.





