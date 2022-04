Στο νέο "Top Gun" ο Tom Cruise βάζει τους ηθοποιούς σε πραγματικά αεριωθούμενα

Αερομαχίες, γρήγορες μηχανές, πολλά "g" και ένας "καυτός" αγώνας beach volley με μουσική υπόκρουση "Playing with the boys" του Kenny Loggins μάς έρχεται στο μυαλό όταν διαβάζουμε για τη συνέχεια της ταινίας "Top Gun". Γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία το 1986 και πήρε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το "Take My Breath Away" των Berlin. Μετά από πολλές αναβολές λόγω της πανδημίας, η συνέχεια της ιστορίας με τίτλο "Top Gun: Maverick" είναι έτοιμη να κάνει την πρώτη της "πτήση" ξεκινώντας από τις Κάννες.

Η μεγάλη επιστροφή του Tom Cruise (Τομ Κρουζ) στον ρόλο του "Maverick" χρειάστηκε την απαιτητικότερη κινηματογραφική προετοιμασία (ίσως) όλων των εποχών! H δράση πίσω από τις κάμερες απαθανατίστηκε σε ένα βίντεο, όπου βλέπουμε την εκπαίδευση που πήραν οι ηθοποιοί της ταινίας ώστε να ξέρουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει "πιλότος μαχητικών σκαφών". Είναι... τρελός αυτός ο Tom Cruise!

ADVERTISING





Τα... βασανιστήρια των ηθοποιών στα γυρίσματα του " Top Gun: Maverick "

Τι θα έλεγαν οι ηθοποιοί που συμφώνησαν να παίξουν στην μεγάλη επιστροφή του "Top Gun" αν ήξεραν ότι ο Tom Cruise θα τους βάλει να μάθουν να πιλοτάρουν στην πραγματικότητα; "Δεν ήμουν έτοιμος για ένα sequel, μέχρι να βρούμε μία ιστορία άξια για sequel. Και μέχρι να προχωρήσει η τεχνολογία ώστε να μπορούμε να εμβαθύνουμε στην εμπειρία ενός πιλότου μαχητικού" είπε ο Cruise σε βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας.

Tom Cruise στο "Top Gun: Maverick" SCOTT GARFIELD

Η πρώτη ταινία επηρέασε μια ολόκληρη γενιά και η επιστροφή σε αυτά τα αεριωθούμενα θα είναι συναρπαστική, σύμφωνα με τους παραγωγούς της ταινίας. "Συνεργαστήκαμε με το Ναυτικό και τη σχολή του Top Gun για να δούμε τα πρακτικά των γυρισμάτων. Αν είναι να το κάνουμε και να πετάξουμε με F18 οι σκηνές πρέπει να είναι ρεαλιστικές" είπε ο σταρ του πρώτου "Top Gun".

Και έτσι οι ηθοποιοί υποβλήθηκαν σε τρεις μήνες σκληρής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Ναυτικό, αν εκτιναχθείς από το αεροσκάφος, θα πρέπει να είσαι ικανός να επιβιώσεις στο... νερό. Οπότε οι ηθοποιοί υποβλήθηκαν σε ένα απαιτητικό υποβρύχιο πρόγραμμα, όπου τους έριχναν ανάποδα στο νερό και έπρεπε να καταφέρουν να βγουν.... ζωντανοί!

Ο Tom Cruise - που διαθέτει δίπλωμα πιλότου - σχεδίασε ένα εφ'όλης της ύλης εκπαιδευτικό πρόγραμμα πτήσεων για όλους τους ηθοποιούς. "Τους ξεκινήσα με μονοκινητήρια αεροπλάνα για να αποκτήσουν αίσθηση του χώρου μέσα στο αεροσκάφος. Στη συνέχεια τους βάλαμε σε L39 και έκαναν ακροβατικά για να νιώσουν πώς είναι να είσαι σε αεριωθούμενο. Και τελικά κατέληξαν στα F-18 Super Hornet και σε απογείωση από αεροπλανοφόρο".

Οι ηθοποιοί έπρεπε επίσης να μάθουν να διαχειρίζονται τις κάμερες, γιατί όταν παίζουν μέσα σε αεριωθούμενο, σκηνοθετούν τους εαυτούς τους. Τους δίδαξαν φωτογραφία και φωτισμό, ώστε να καταλάβουν ποια γωνία τους φαίνεται ωραία στην κάμερα.

"'Ολοι θεωρούσαν ότι είναι απίθανο να πετάξουν ηθοποιοί με αεριωθούμενα. Αυτό είναι το δώρο που μας έκανε ο Tom. Μέχρι να ανέβουμε εκεί πάνω μπορούμε πλέον να χειριστούμε ένα αεριωθούμενο" είπε στην κάμερα ο ηθοποιός Miles Teller (Μάιλς Τέλερ), που παίζει τον γιο του "Γκους".

Πάντως ο Tom Cruise πιστεύει ότι η εκπαίδευση πέτυχε τον σκοπό της και αφού δεν έμεινε κανείς από... καρδιά, δήλωσε: "Είμαι περήφανος για όλα όσα πετύχαμε και ο καθένας τους είναι ξεχωριστός".

Λίγα λόγια για την ταινία

Με περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους πιλότους της αεροπορίας, ο Πιτ "Μάβερικ" Μίτσελ (Τομ Κρουζ) βρίσκεται εκεί όπου ανήκει, δουλεύοντας ως εκπαιδευτής πιλότων κι αποφεύγοντας την προαγωγή σε βαθμό που θα τον "προσγείωνε".

O Tom Cruise παίζει τον Pete "Maverick" Mitchell στο" Top Gun: Maverick" / Paramount Pictures, Skydance και Jerry Bruckheimer Films. SCOTT GARFIELD

Όταν αναλάβει την εκπαίδευση μιας διμοιρίας αποφοίτων για μία εξιδεικευμένη αποστολή, όμοια της οποίας κανένας πιλότος δεν έχει συναντήσει, ο Μάβερικ συναντά τον Υποσμηναγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ,"Χωρίς Μέτρο"), γιο του εκλιπόντα φίλου του Μάβερικ, Υποσμηναγού Νικ Μπράντσο.

Απέναντι σε ένα αβέβαιο μέλλον, αλλά και φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ έρχεται αντιμέτωπος με τους βαθύτερους φόβους του, που αποκρυσταλλώνονται σε μια αποστολή η οποία απαιτεί την απόλυτη θυσία από όσους συμμετάσχουν σε αυτήν. Η σκηνοθεσία είναι του Τζόζεφ Κοζίνσκι, το σενάριο των: Έχρεν Κρούγκερ, Έρικ Σίνγκερ, Κρίστοφερ Μαγκουάιρ και πρωταγωνιστούν εκτός του Κρουζ οι: Τζένιφερ Κόνελι, Μάιλς Τέλερ και Τζον Χαμ.

Κυκλοφορεί στις 25 Μαΐου στους κινηματογράφους από την ODEON.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις