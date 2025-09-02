Αναβάλλεται εκτάκτως η συναυλία του Πορτοκάλογλου με τον Κότσιρα στον Βόλο

Η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο αναβάλλεται εκτάκτως, όπως ανακοίνωσε ο καλλιτέχνης μέσω social media.

Την έκτακτη αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του με τον Γιάννη Κότσιρα, που θα πραγματοποιούνταν το βράδυ της Τρίτης (2/9) στον Βόλο, ανακοίνωσε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου δεν διευκρίνισε τους λόγους που οδήγησαν στην αναβολή, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση, αλλά ανέφερε ότι, λόγω ανωτέρας βίας, η μετάβασή του, καθώς και του Γιάννη Κότσιρα, στην πόλη του Βόλου, δεν είναι εφικτή.

Στην ανακοίνωσή του, τόνισε ότι εξετάζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της συναυλίας σε νέα ημερομηνία, ζητώντας την κατανόηση του κοινού για την αναστάτωση.

«Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την μετάβασή μας.

Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή», έγραψε στην ανακοίνωσή του ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου: