Αποθέωση για τους AC/DC που ανέβηκαν στη σκηνή μετά από επτά χρόνια

Οι AC/DC ανέβηκαν στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια το βράδυ του Σαββάτου στο φεστιβάλ Power Trip.

Το hard-rock φεστιβάλ Power Trip έφερε ξανά μαζί τους AC/DC!

Ήταν η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής Brian Johnson εμφανίστηκε ζωντανά με το συγκρότημα από τον Σεπτέμβριο του 2016 στη Φιλαδέλφεια, όταν το συγκρότημα έκανε μια παγκόσμια περιοδεία 79 ημερών, με τον τίτλο “Rock or Bust”. Στο τότε συναυλιακό οδοιπορικό είχε χρειαστεί να τον αντικαταστήσει ο frontman των Guns N’ Roses, Axl Rose για τις τελευταίες 22 στάσεις, αφού ο Johnson αποχώρησε με προβλήματα απώλειας ακοής.

Ο Johnson – frontman του συγκροτήματος από το 1980 – είχε ανακοινώσει μέσα από την επίσημη σελίδα του συγκροτήματος ότι αντιμετώπιζε “ολική απώλεια ακοής”, και έπρεπε να ακυρώσει όλες τις επερχόμενες εμφανίσεις του, κατόπιν αυστηρής εντολής του γιατρού του.

Στη σκηνή το Σάββατο (7 Οκτωβρίου) στο Empire Polo Club, εκτός από τον Brian Johnson το κοινό είδε τους Angus Young και Cliff Williams, μαζί με τον Stevie Young στη ρυθμική κιθάρα και τον ντράμερ Matt Laug.

Οι AC/DC έπαιξαν ένα σετ 24 τραγουδιών και άνοιξαν για πρώτη φορά με το “If You Want Blood (You’ve Got It)“, σύμφωνα με το Spin. Η εμφάνιση περιείχε επίσης τις επιτυχίες “Back in Black”, “Thunderstruck”, “Have a Drink on Me”, “Highway to Hell” και “You Shook Me All Night Long”.

Οι hard-rock θρύλοι παρουσίασαν επίσης ζωντανά τα “Demon Fire” και “Shot in the Dark” από το άλμπουμ “Power Up” (2020). Πέρυσι, ο Johnson δήλωσε στο Rolling Stone ότι δεν ήξερε αν οι AC/DC θα εμφανίζονταν ξανά.”Θα το ήθελα πολύ“, είχε πει. “Είναι απλό. Νομίζω ότι όλοι θα το ήθελαν.Υπάρχει ένα κύμα ανθρώπων που συνέχεια ρωτούν. Αλλά δεν θέλω να μιλάω για το μέλλον, γιατί, γαμώτο, ήμασταν έτοιμοι πριν από δύο χρόνια και ήρθε η πανδημία και τα χάλασε όλα. Οπότε φοβάμαι να πω τι θα μπορούσε να συμβεί και τι όχι“.

Στο πλαίσιο του Power Trip το κοινό είδε και τους Judas Priest να επανενώνονται με τον κιθαρίστα Glenn Tipton, ο οποίος αποσύρθηκε το 2018 λόγω της νόσου Πάρκινσον. Η μπάντα αντικατέστησε τον πρώην frontman των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να είναι headliner στο φεστιβάλ, αλλά αποσύρθηκε λόγω προβλημάτων υγείας.

To heavy metal μουσικό φεστιβάλ Power Trip πραγματοποιήθηκε στο Empire Polo Club στο Indio της Καλιφόρνια. Εκτός από τους AC/DC και Judas Priest συμμετείχαν οι Metallica, οι Iron Maiden, οι Guns N’ Roses και οι Tool.