Athena Andreadis: Ο γενναιόδωρος Bocelli και η συνεργασία με τον Leonard Cohen λίγο πριν πεθάνει

Μία υπέροχη βραδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλοι όσοι βρέθηκαν στην αυλαία του φετινού Sani Festival, που “έπεσε” το βράδυ του Σαββάτου 20 Αυγούστου στον Λόφο της Σάνη. Στη μαγευτική συναυλία του διεθνούς φήμης τενόρου Andrea Bocelli συμμετείχε ως guest η Ελληνο-βρετανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, Αθηνά Ανδρεάδη (Athena Andreadis).

Λίγο μετά από την κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή και πριν πάρει το αεροπλάνο για το Λος Άντζελες όπου ζει μόνιμα, η Athena Andreadis μίλησε στο NEWS 24/7 για την επαφή της με τον διάσημο Ιταλό τενόρο, αλλά και για την πιο αγαπημένη της συνεργασία, εκείνη με τον αξέχαστο δημιουργό Leonard Cohen στον τελευταίο δίσκο της ζωής του.

Με μια φωνή γεμάτη θετική ενέργεια, και με το αγοράκι της να μπλέκεται στα πόδια της, ξεκίνησαμε τη συζήτησή μας... καλοκαιρινά. Η Αθηνά πέρασε τα καλοκαίρια της παιδικής της ηλικίας στην Χαλκιδική, και τώρα ξέκλεψε λίγο χρόνο για να δει και την οικογένειά της, πριν από την επιστροφή της στην Αμερική.

Η εμφάνιση με τον Bocelli στο Sani Festival

H Αθηνά Ανδρεάδη με τον Andrea Bocelli στη σκηνή του Sani Festival LUCA ROSSETTI

Η κουβέντα μας ξεκίνησε φυσικά με τον Andrea Bocelli, τα όσα “είπαν” στη σκηνή και το πώς της φάνηκε σαν προσωπικότητα.

“Καταρχάς να πω ότι ήταν μεγάλη χαρά και προφανώς και μεγάλη τιμή να εμφανιστώ στη σκηνή με τον Bocelli. Όταν έγινε η αρχική επαφή, θα τραγουδούσαμε ένα τραγούδι. Τελικά έγιναν τρία και κλείσαμε μαζί τη συναυλία στη σκηνή του Sani. Οι συνεργάτες του ήξεραν ότι έχω κλασικές σπουδές και μου ζητήθηκε να τραγουδήσω ένα κλασικό τραγούδι και ένα σόλο δικής μου επιλογής, καθώς και ένα πιο μοντέρνο, ας πούμε, ντουέτο.

H Αθηνά Ανδρεάδη με τον Andrea Bocelli LUCA ROSSETTI

Επέλεξα το σόλο τραγούδι μου να είναι του Χατζιδάκι το “Μην Τον Ρωτάς Τον Ουρανό” (/All Alone Am I) για να τιμήσω και την πατρίδα μου. Είναι ένα τραγούδι που πάντα αγαπώ πολύ και με συγκινεί. Το το έχω ερμηνεύσει με τον Μάριο Φραγκούλη και με τη Δήμητρα Γαλάνη στο Μέγαρο Μουσικής και το έχω πει και με άλλους καλλιτέχνες. Το τραγούδησα σόλο αυτή τη φορά μαζί με την Κρατική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης.

Μετά ανέβηκε στη σκηνή ο κύριος Μποτσέλι, είπαμε τα δύο ντουέτα μας και κλείσαμε έτσι τη συναυλία με ένα κλασικό τραγούδι. Το δεύτερο κομμάτι ήταν του Elvis Presley το “I Can’t Help Falling In Love With You” - επίσης ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ και το τραγουδήσαμε με ένα δικό μας τρόπο σαν ντουέτο. Το τελευταίο τραγούδι ήταν το “Canto Della Terra”, ένα ιταλικό τραγούδι που έχει γραφτεί για τον Bocelli και ήταν από τις πρώτες του επιτυχίες το 1999.

Δεν θεωρώ ότι ήταν τυχαίο το γεγονός ότι μου ζητήθηκε να τραγουδήσω το συγκεκριμένο κομμάτι. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τα θέματα του περιβάλλοντος και το μεγάλο ζήτημα της εποχής μας που με προβληματίζει είναι η κλιματική αλλαγή και το μέλλον της ανθρωπότητας - του πλανήτη που αφήνουμε στα παιδιά μας. Οπότε νιώθω πώς ήταν κάπως σημαδιακό το γεγονός ότι ερμήνευσα το “τραγούδι της γης”.

"Ο Bocelli φαίνεται ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ γενναιόδωρος" μας λέει η Αθηνά Ανδρεάδη LUCA ROSSETTI

Ο Bocelli φαίνεται ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ γενναιόδωρος. Μου ψιθύρισε δύο φορές πάνω στη σκηνή πολύ γλυκά λόγια. Μου έδειξε τον ενθουσιασμό του για την ερμηνεία μας. Μου πήρε το χέρι όταν τελείωσαν τα τραγούδια και μου το σήκωσε ψηλά. Ήταν πραγματικά γλυκός και με τις κινήσεις του και με όλη του τη στάση και με τα λόγια του. Πάνω στη σκηνή ταιριάξαμε πολύ, και οι φωνές μας και η ενέργειά μας.”

Το κεφάλαιο Leonard Cohen

Μια ερώτηση που έχει ακούσει πολλές φορές, αλλά πάντα την απαντάει με χαρά, είναι αυτή για τη συνεργασία της με τον ανεπανάληπτο καλλιτέχνη Leonard Cohen. Λίγο μετά τη μετακόμισή της από το Λονδίνο στο Λος Άντζελες, η Αθηνά προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο τελευταίο άλμπουμ του Cohen, “You Want It Darker”, στο οποίο τραγουδά στο εμπνευσμένο από την Ελλάδα, “Travelling Light”. Το single έφτασε τα 3 εκατομμύρια πωλήσεις και κέρδισε βραβείο Grammy (Grammy Award for Best Rock Performance τον Ιανουάριο του 2018)

“Αγαπημένος ήρωάς μου! Μεγάλωσα με τη φωνή του και τα τραγούδια του και τους στίχους του. Οπότε ήταν πολύ συγκινητικό όταν κατάφερα να συνεργαστώ μαζί του το Λος Άντζελες. Το πήρα και σαν ένα σημάδι, ένα μήνυμα ότι έπρεπε να είμαι εκεί. Βλέπετε ήταν δύσκολη απόφαση εκείνο το διάστημα να φύγω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από την οικογένειά μου που αγαπώ τόσο πολύ. Από ό,τι κατάλαβα ήξερε τη δουλειά μου, σχεδόν από την αρχή της καριέρας μου. Ζούσα στο Λονδίνο τότε και όταν βρέθηκα στο Λος Άντζελες για να ηχογραφήσω τον πρώτο μου αμερικάνικο δίσκο, άκουσε ότι βρίσκομαι εκεί. Με πλησίασε ο γιος του Adam Cohen, που έκανε και την παραγωγή στο τελευταίο του άλμπουμ , "You Want It Darker” (Ο Adam κυκλοφόρησε και το άλμπουμ “Thanks for the Dance” μετά τον θάνατο του πατέρα του, τελειοποιώντας αχρησιμοποίητο υλικό από το “You Want It Darker”). Και έτσι μου ζητήθηκε να συμμετέχω φωνητικά στο ρεφρέν.

Όταν το άκουσα έτοιμο "μου έβγαλε" πάρα πολύ Ελλάδα, ενώ δεν αναφέρει στους στίχους κάτι συγκεκριμένο για τη χώρα μας. Εντυπωσιάστηκα. Μου έβγαλε σπουδαία ελληνική ψυχή. Ο Κοέν αγαπούσε την Ελλάδα πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι έψαχνε αποκλειστικά μία Ελληνίδα για το κομμάτι. Από ότι έχω ακούσει δοκίμασε και άλλες τραγουδίστριες πριν από εμένα. Ίσως έψαχνε τη σωστή ψυχή και τη σωστή χροιά για αυτό το τραγούδι. Δεν μου είπε ποτέ.

Εμπνεύστηκα τρομερά από τη γνωριμία με τον Κοέν. Έκανε διαλογισμό στο Mount Baldy Zen Center στην Καλιφόρνια - όπως και εγώ. Ήταν απίστευτος πραγματικά. Έμεινε εκεί και έζησε σαν βουδιστής μοναχός στο Mount Baldy και για κάποια χρόνια είχε αποσυρθεί από τη μουσική.

Γνώρισα διάφορους ανθρώπους που είχαν κάνει μαζί του διαλογισμό και προσπάθησα να φανταστώ πώς ένιωσε όταν επέστρεψε μετά από τόσα χρόνια στα "εγκόσμια". Τι να σκέφτηκε, τι να ένιωσε; Και τότε έγραψα ένα τραγούδι που λέγεται “Broken Friend” για εκείνον. Είναι στον τελευταίο μου δίσκο.”

Το τραγούδι μετά τη νοσηλεία της με κορονοϊό

Η συζήτηση στρέφεται στην πανδημία και στο τραγούδι που έγραψε κατά τη διάρκειά της.

“Την περίοδο της πανδημίας πέρασα πάρα πολύ δύσκολα γιατί μπήκα στο νοσοκομείο με πνευμονία από τον κορονοϊό και βασικά δεν μπορούσα να δω τον γιο μου. Ήταν ένας εφιάλτης. Ήταν μία περίοδος που ήρθα στην Ελλάδα γιατί νόμιζα ότι εδώ στη φύση, στην εξοχή, στο δάσος, δεν θα δω κανέναν και δεν θα κολλήσω. Αλλά τελικά με βρήκε ο ιός και νοσηλεύτηκα στο ΑΧΕΠΑ.

Για ένα μήνα περίπου επικοινωνούσαμε με τον παιδί μου μόνο μέσα από ένα τζάμι. Ήταν σπαρακτικό, γιατί ο μικρός δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο δεν μπορεί να αγγίξει τη μανούλα του. Όλη η κατάσταση ήταν εφιαλτική για πάρα πολλούς Έλληνες, όχι μόνο για μένα. Ευτυχώς ήμουν από τους τυχερούς.

Το διάστημα που δεν μπορούσα να δω το γιο μου ένιωθα ότι αν δεν πεθάνω από τον κορονοϊό, σίγουρα θα πεθάνω από τη στεναχώρια μου. Και τότε “μου ήρθε” αυτό το τραγούδι στον ύπνο μου. Το πρωί που ξύπνησα ξεκίνησα να το γράφω. Ευτυχώς είχα ένα keyboard στο δωμάτιό μου και με κράτησε λίγο πιο αισιόδοξη. Ήταν ένας τρόπος για εμένα να εκφράσω το συναίσθημά μου, ήταν μία “θεραπεία”.

PAPADAKIS PRESS

Το τραγούδι λέγεται “Hands On Glass” όπου μεταφορικά αναφέρομαι σε όλη αυτή την κατάσταση, που όλοι μιλούσαμε μέσα από οθόνες και στην απομόνωση που ο καθένας μας ένιωσε - είτε αρρώστησε είτε όχι. Που δεν μπορούσαμε να βρεθούμε και να κάνουμε συναυλίες μαζί.

Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που χάρηκα πάρα πολύ με την εμφάνιση στο Sani. Ένιωσα συγκινημένη που ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί και από φέτος το καλοκαίρι μπορέσαμε να απολαύσουμε τις συναυλίες και να έχουμε αυτή την ψυχική ανάταση. Γιατί γίνεται κάτι μαγικό στις συναυλίες, όταν βρισκόμαστε μαζί... μοιραζόμαστε πολλά συναισθήματα.

Αναφορικά με τα επόμενα σχέδιά της εκτός από ένα νέο αγγλικό τραγούδι, για το βίντεο του οποίου συνεργάστηκε με μια ομάδα από την Αργεντινή, η Athena Andreadis θα γράψει τραγούδια για… παιδικά παραμύθια. “Συνεργάζομαι για πρώτη φορά με την αδερφή μου, την Ελένη Ανδρεάδη, η οποία είναι βραβευμένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Ξεκινάμε μαζί μία καινούργια σειρά παιδικών βιβλίων με θέμα το περιβάλλον και την ενσυνειδητότητα. Εγώ θα γράψω τα τραγούδια και θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο”.

Το θέμα της κλιματικής κρίσης είναι κομβικό ζήτημα

Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού της έργου έχει γράψει τραγούδια και έχει τραγουδήσει υπέρ της οργάνωσης Save the Children (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία) και της Concern (Ιρλανδία). Το περιβαλλοντικό έργο της Αθηνάς ως πρέσβειρας του Plastic Pollution Coalition προβλήθηκε και από το περιοδικό Rolling Stone.

“Ενας καλλιτέχνης έχει ευθύνη να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα διεθνή προβλήματα. Θαυμάζω καλλιτέχνες όπως η Τζόνι Μίτσελ, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Νιλ Γιάνγκ που δεν φοβούνται να εκφράσουν δημόσια την άποψή τους. Για μένα το μεγάλο ζήτημα της εποχής μας είναι η κλιματική κρίση. Μιλάμε για μία πολύ κρίσιμη περίοδο για την ανθρωπότητα. Οπότε πιστεύω ότι είναι χρέος μας (ενν. των καλλιτεχνών), από τη στιγμή που έχουμε αφυπνιστεί και ξέρουμε κάποια πράγματα να μιλήσουμε για αυτά και να γράψουμε για αυτά.

Γράφω αποκλειστικά για αυτό το θέμα γιατί με ζορίζει πιο πολύ από όλα τα τρομερά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Και νιώθω το χρέος πάρα πολύ έντονα.

Γενικά η ζωή αξίζει όταν κάνεις κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου και δίνεις “πίσω”. Όταν δεν κάνουμε κάτι για άλλους ανθρώπους, τότε γιατί είμαστε εδώ; Μόνο για να ικανοποιούμε τον εαυτό μας; Νομίζω τελικά ότι η επιτυχία είναι να νιώθει κάποιος ότι δίνει - ειδικά μέσα από την τέχνη - αλλά και γενικά μέσα από το ταλέντο του, ο καθένας στον τομέα του.

Αναφορικά με το θέμα του περιβάλλοντος θεωρώ ότι επείγει, γιατί τα πράγματα όπως μας λένε οι επιστήμονες, τους οποίους διαβάζω και από τους οποίους ενημερώνομαι, είναι σοβαρά. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει”.

