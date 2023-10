Δεν μπορούν να συνέλθουν όσοι είδαν τους U2 στη μεγαλύτερη Σφαίρα του κόσμου

Οι U2 εγκαινίασαν το πιο φαντασμαγορικό venue που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στον κόσμο και έχει το σχήμα μιας γιγάντιας “ζωντανής” σφαίρας.

Πάνω από τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τη θρυλική περιοδεία “Zoo TV” με την οποία οι U2 προωθώντας το άλμπουμ “Achtung Baby” πρόσφεραν ένα πολύ προχωρημένο (για τα 90ς) πολυμεσικό θέαμα που έγραψε ιστορία. Είτε χρησιμοποιώντας τεράστιες LED οθόνες, σκηνές “360 μοιρών”, γιγάντια λεμόνια και θεόρατες πολυμεσικές “δαγκάνες”, οι U2 ήθελαν και θέλουν να βρίσκονται στην αιχμή της νέας τεχνολογίας. Αυτή τη φορά έγιναν πολύ πιο sci-fi από ό,τι περιμέναμε.

Η συναυλία τους το περασμένο Σάββατο στο Λας Βέγκας έγινε σε έναν πολυαναμενόμενο χώρο που μόλις έκανε εγκαίνια και έριξε σαγόνια, αφού πρόκειται για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα. Η λέξη φαντασμαγορία δεν μπορεί να περιγράψει την Las Vegas Sphere, αυτό το νέο “πλανήτη” μουσικής και ψυχαγωγία που έχει σχήμα σφαιρικό και προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες ήχου και εικόνας. Οι αναρτήσεις στα social media για τη Σφαίρα μας άφησαν άναυδους, με τους χρήστες να δηλώνουν εκστασιασμένοι, ότι έχουν κυριολεκτικά μεταφερθεί σε μία άλλη διάσταση.

Οι αριθμοί ζαλίζουν για αυτή τη σφαιρική αρένα μουσικής και ψυχαγωγίας. Κόστισε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει 18.000 θέσεις καθήμενων -με sci-fi κατασκευής καθίσματα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο – έχει 160.000 ηχεία και τη μεγαλύτερη περιμετρική οθόνη-θόλο που υπάρχει στον κόσμο. Η Σφαίρα έχει ύψος 112 μέτρα (366 πόδια) και πλάτος 157 μέτρα (516 πόδια) στο ευρύτερο σημείο της. Είναι το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο και απασχολεί 3.000 άτομα προσωπικό.

Η Σφαίρα στο Λας Βέγκας AP Photo John Locher

Έχει εννέα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του υπογείου, όπου βρίσκεται ένα κλαμπ VIP και περιλαμβάνει συνολικά 23 σουίτες, στον τρίτο και πέμπτο όροφο. Το εξωτερικό κέλυφος της Σφαίρας 54.000 τετραγωνικά μέτρα οθόνης LED, που μπορεί να “ντύνεται” πλανήτης Άρης ή να αναμεταδίδει σύγχρονα έργα τέχνης live.

Ξεκίνησε σαν ένα σκίτσο στο γραφείο του Τζέιμς Ντόλαν

Η Σφαίρα ξεκίνησε σαν ένα απλό σκίτσο στο γραφείο του Τζέιμς Ντόλαν, του εκτελεστικού προέδρου του Madison Square Garden και ιδιοκτήτη των New York Knicks και των Rangers. Ένας κύκλος με ένα ζωγραφισμένο ανθρωπάκι στη μέση. Επτά χρόνια αργότερα, αυτό το σχέδιο έγινε πραγματικότητα. Ο Ντόλαν και ο διευθύνων σύμβουλος της MSG Ventures, Ντέιβιντ Ντιμπλ προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα σχέδιο για να πουσάρουν τη βιομηχανία χώρων ψυχαγωγίας στο Λας Βέγκας.

Και οι δύο πειραματίστηκαν με διαφορετικά σχήματα για τη δομή του venue – όπως ένα μάφιν, ένα κουτί ή ακόμη και μια πυραμίδα – μέχρι που ο Ντόλαν σχεδίασε έναν κύκλο και μέσα ζωγράφισε το ανθρωπάκι που φτιάχναμε όταν ήμασταν παιδιά, με πέντε γραμμές. Σε ένα σημειωματάριο. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η Σφαίρα.

Θεατές φτάνουν στο venue για τα εγκαίνια της Σφαίρας (Sphere),29 Σεπτεμβρίου 2023, στο Λας Βέγκας AP Photo John Locher

Κάτι δισεκατομμύρια μετά το όραμα του έγινε πραγματικότητα όταν το “UV Achtung Baby” residency των U2 έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για τα εγκαίνια αυτού του τεχνολογικού γίγαντα.

“Αυτός είναι ένας χώρος σχεδιασμένος για ψυχαγωγία, όχι για αθλητισμό“, δήλωσε ο κιθαρίστας των U2, The Edge σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Associated Press. Ο ίδιος έμαθε για πρώτη φορά για τον πρωτοποριακό χώρο όταν ο Bono του έστειλε έναν σύνδεσμο σχετικά με την ιδέα. Του είπε ότι η οθόνη είναι 20 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν οι U2 στην περιοδεία “Joshua Tree” το 2019 – την τελευταία φορά που οι U2 εμφανίστηκαν ζωντανά σε συναυλιακό χώρο. Και τον έπεισε…

“Ο αθλητισμός είναι μια απλή φόρμουλα” λέει ο The Edge, που είναι και υπεύθυνος για τον ήχο της μπάντας στις live εμφανίσεις. “Θέλεις να δεις τη δράση“, συνέχισε. “Αλλά κανείς, όταν σχεδιάζει ένα από αυτά τα γήπεδα, δεν σκέφτεται τον ήχο. Σε αυτόν τον χώρο, είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκαν“.

Εδώ ο τεράστιος σφαιρικός χώρος μαζί με τις οθόνες LED υψηλής ανάλυσης “τυλίγονται” γύρω από το κοινό. Ο χώρος είναι εξοπλισμένος με χιλιάδες ηχεία που παρέχουν ένα “κρυστάλλινο” πολυεπίπεδο σύστημα ήχου, όπου και να κάθεται ο θεατής.

Οι U2 live μέσα στη Σφαίρα imageSPACE via ZUMA Press Wire Amiee Stubbs

Ως μουσικός, ο The Edge δήλωσε ότι η ιδέα αυτού του χώρου είναι μια “καταπληκτική σκέψη” που βοηθά καλλιτέχνες όπως οι U2 να συλλάβουν την πλήρη ουσία του ήχου τους. Πλέον οι θεατές θα μπορούν μέσω του ήχου και της εικόνας να μεταφέρονται κυριολεκτικά σε κάποιον άλλο χώρο και χρόνο.

“Αυτό που είμαστε σε θέση να κάνουμε – λόγω του σχεδιασμού και της πιστότητας του ήχου – είναι όχι μόνο να παρουσιάσουμε το καλύτερο ηχητικά rock ‘n’ roll συγκρότημα όλων των εποχών σε έναν κλειστό χώρο, αλλά και με μία πρωτοφανή οικειότητα. […] Ο κόσμος θα είναι σε θέση να ακούσει τέλεια. Ενώ αν το προσπαθήσεις αυτό σε μια αρένα ή ένα στάδιο, θα ήταν απλά αδύνατο“.

Οι U2 εγκαινίασαν με μια φαντασμαγορική συναυλία στο Las Vegas,το venue Sphere. Οι εμφανίσεις του συγκροτήματος με το όνομα Achtung Baby Live συνεχίζονται. imageSPACE via ZUMA Press/Visualhellas.gr Amiee Stubbs

Ο Edge πιστεύει ότι οι εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Sphere θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα “κβαντικό άλμα προς τα εμπρός” όσον αφορά τον βαθμό που εισπράττει αισθητηριακά το κοινό μία ζωντανή συναυλία. “Πρόκειται για τεχνολογία που δεν ήταν ποτέ διαθέσιμη”, δήλωσε. “Τώρα το κοινό δεν θα κοιτάζει απλώς το σόου, θα νιώθει ότι βρίσκεται στη μέση του σόου, μέσα στον ήχο. Ο ήχος είναι παντού γύρω σας.”

Από τα όσα είδαμε στα social media το σόου έφτασε στο τέλος του με τα “Elevation” και “Atomic City” και τον Bono -σαν άλλος Elvis Presley- να ντύνεται με λευκό βραδινό σακάκι στο στιλ του Λας Βέγκας. Το εξωπραγματικό φινάλε μετέφερε όλους τους θεατές στα αχανή βάθη της ερήμου Mojave (η οποία προβλήθηκε στον θόλο αφήνοντας έκθαμβους τους θεατές), ενώ η μπάντα έπαιξε τα “Where The Streets Have No Name”, “With Or Without You” και “Beautiful Day”.

Οι U2 που πρόσφατα κυκλοφόρησαν το “Atomic City” είναι ενθουσιασμένοι που επέστρεψαν στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, ειδικά μετά την πανδημία. Σε αυτές τις εμφανίσεις τους για πρώτη φορά δεν θα έχουν μαζί τους τον ντράμερ Larry Mullen Jr. ο οποίος αναρρώνει από εγχείρηση στην πλάτη. Κατά την απουσία του Mullen, ο Bram van den Berg έχει αναλάβει τη θέση του. Θα δώσουν 25 παραστάσεις στη Σφαίρα, με την ονομασία “U2:UV Achtung Baby Live at Sphere”.

Η Σφαίρα θα φιλοξενεί κυρίως τελετές βράβευσης και συναυλίες, εκτός από άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.