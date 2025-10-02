Δεν είναι άνδρας, δεν είναι γυναίκα, είναι η Κασσάνδρα

Ο συνθέτης Πάβλο Ορτίς.μιλά στο NEWS 24/7 με αφορμή την τολμηρή σύγχρονη όπερα δωματίου Κασσάνδρα που επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.

Η τολμηρή σύγχρονη όπερα δωματίου Κασσάνδρα του διακεκριμένου Αργεντινού συνθέτη Πάβλο Ορτίς σε κείμενο του σπουδαίου Ουρουγουανού δραματουργού Σέρχιο Μπλάνκο, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων σε Μπουένος Άιρες, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το έργο αποτελεί διεθνή συμπαραγωγή με το Κέντρο Πειραματισμού του περίφημου Θεάτρου Κολόν του Μπουένος Άιρες και θα παρουσιαστεί για δύο μοναδικές παραστάσεις στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025. Η οπερατική “Κασσάνδρα” βρήκε την ιδανική της ενσάρκωση στο πρόσωπο της Βραζιλιάνας διεμφυλικής σοπράνο Μαρίας Καστίγιο ντε Λίμα, ερμηνεύτριας με εξαιρετικά ευρύ φωνητικό εύρος.

Ανδρέας Σιμόπουλος Ανδρέας Σιμόπουλος

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ντιάνα Θεοχαρίδη και Αλέξανδρος Ευκλείδης, ενώ συμμετέχουν μουσικοί του Ergon Ensemble υπό τη μουσική διεύθυνση της Φαίδρας Γιαννέλου.

Ο μονόλογος Κασσάνδρα του Σέρχιο Μπλάνκο μετατράπηκε σε όπερα μετά από κοινή ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ και του Κέντρου Πειραματισμού του Θεάτρου Κολόν του Μπουένος Άιρες στον Πάβλο Ορτίς.

Στο έργο η Κασσάνδρα, προορισμένη να περιπλανιέται τη νύχτα στην περιφέρεια μιας ανώνυμης πόλης σε αναζήτηση πελατών, ενώνει μέσω της μουσικής το τρομερό με το υπέρτατο, το βλάσφημο με το ιερό, το σύγχρονο με το αρχαίο, συνδέοντας τον μύθο με το παρόν.

Συνδέει επίσης την αισθητική του δραματουργού με εκείνη του συνθέτη, δημιουργών που επεξεργάζονται από κοινού αυτή την αδιάκοπη ταλάντευση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αυτά τα σύμπαντα, τα τόσο μακρινά μεταξύ τους, περιέχονται, στη σκηνοθετική σύλληψη της Ντιάνας Θεοχαρίδη και του Αλέξανδρου Ευκλείδη, σε έναν ενιαίο χώρο.

Ο Πάβλο Ορτίς Ανδρέας Σιμόπουλος

Ο βραβευμένος Αργεντινός συνθέτης Πάβλο Ορτίς, καθηγητής σύνθεσης και θεωρητικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας – Ντέιβις, με σημαντική συνεισφορά στη σύγχρονη μουσική. συνέθεσε την όπερα «Κασσάνδρα» ειδικά για τη φωνή της Μαρίας Καστίγιο ντε Λίμα. Πώς τον ενέπνευσε η μοναδική χροιά και η φωνητική της έκταση;

“Η Μαρία Καστίγιο ντε Λίμα διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό ακραίας δύναμης και απίστευτης συναισθηματικής ευαισθησίας. Η συνεργασία μαζί της ήταν σαν όνειρο. Όλα είναι δυνατά” αναφέρει ο συνθέτης.

Και συνεχίζει μιλώντας για τον συνδυασμό όπερας, bel canto, ραπ, πρόζας και ηλεκτρονικών στοιχείων. “Ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλα αυτά τα στοιχεία συνυπάρχουν —και ίσως μερικά ακόμη. Υπήρξε μια εποχή που μπορούσες να μεγαλώνεις μελετώντας Σοπέν για οκτώ ώρες την ημέρα στο ωδείο…όχι σήμερα. Η μουσική ζωή πλέον είναι ένας συνδυασμός από πολλούς αλληλοδιαπλεκόμενους αισθητικούς κόσμους”.

Ανδρέας Σιμόπουλος Ανδρέας Σιμόπουλος

Ο Ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, μια από τις πιο συναρπαστικές και προκλητικές φωνές της σύγχρονης διεθνούς θεατρικής σκηνής, έγραψε το έργο Κασσάνδρα το 2008 στην Αθήνα. Με αφετηρία τον μύθο της Κασσάνδρας, ο θεατρικός συγγραφέας γράφει έναν σπαρακτικό μονόλογο όπου η πασίγνωστη ηρωίδα από την Τροία μεταμορφώνεται σε σύγχρονη διεμφυλική μετανάστρια – μια μετανάστρια στο ίδιο της το σώμα, που αφηγείται με σπασμένα αγγλικά την ιστορία της για τη μοναξιά, την απομόνωση και την επιθυμία για κατανόηση. Το έργο του ξεχωρίζει για την απλότητα και τη δύναμή του. Πώς συνομιλεί η μουσική με τα λόγια του;

“Προσπάθησα να είμαι ένας καλός αναγνώστης του απίστευτου έργου του Σέρχιο. Έμεινα πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που τελικά η μουσική και οι λέξεις ενώθηκαν σε ένα οργανικό σύνολο. Πάνω απ’ όλα, με συγκίνησε η απλότητα των πάντων και προσπάθησα να δουλέψω ώστε να μη χαλάσω αυτό το πιο σημαντικό σημείο πρόσβασης για οτιδήποτε άλλο” απαντά.

Ποιον ρόλο μπορεί να έχει μια σύγχρονη όπερα δωματίου όπως η Κασσάνδρα στη σχέση της με το κοινό του 21ου αιώνα;

“Η «Κασσάνδρα» είναι μια αντανάκλαση ενός κόσμου που μας περιβάλλει, άλλοτε δυσοίωνου, άλλοτε όμορφου, πάντα εκπληκτικού στην ποικιλομορφία του. Ελπίζω να βοηθήσει το κοινό να δει και να συνδεθεί συναισθηματικά με την πραγματικότητα” λέει ο Πάβλο Ορτίς.

Ανδρέας Σιμόπουλος

Και καταλήγει: “Η «Κασσάνδρα» είναι κάτι πολύ αγαπητό για μένα. Ένα δώρο, κάτι που είχα την τεράστια τύχη να μου δοθεί η ευκαιρία να δουλέψω πάνω του”.