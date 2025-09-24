Dua Lipa: Η συνέχεια του σίριαλ με μάνατζερ και Kneecap – Όσα δεν θα μάθουμε ποτέ

Το ρεζουμέ είναι ότι η Dua Lipa δεν έκανε τίποτα απολύτως, ο μάνατζερ αποσύρθηκε μόνος του στις αρχές της χρονιάς και οι πηγές του αρχικού δημοσιεύματος δεν ήξεραν τι έλεγαν. Η ανάρτηση της ποπ σταρ.

Τι κι αν αναπαράχθηκε από τα media σε όλο τον πλανήτη περίπου, το αρχικό ρεπορτάζ ότι η Dua Lipa διέκοψε τη συνεργασία της με τον μάνατζέρ της λόγω μιας υπογραφής σε επιστολή για να κοπεί η εμφάνιση των φιλοπαλαιστινιακών Kneecap στο Glastonbury ήταν… κακόβουλη φήμη! Ή τελικά η βροχή δημοσιευμάτων που ακολούθησε έκανε περισσότερο κακό παρά καλό στην ποπ σταρ… κανείς από μας δεν θα το μάθει ποτέ.

Το ρεζουμέ είναι ότι η Dua Lipa δεν έκανε τίποτα απολύτως, ο μάνατζερ αποσύρθηκε με φυσικότητα στις αρχές της χρονιάς και οι πηγές του αρχικού δημοσιεύματος δεν ήξεραν τι έλεγαν. Η επιστολή υπήρχε, αλλά το ότι ο μάνατζερ της Dua Lipa – που τελικά μας λένε ότι “είχε συμβουλευτικό ρόλο” στην καριέρα της αυτό το διάστημα – είχε βάλει την υπογραφή του, δεν θεωρήθηκε κίνηση κομβικής σημασίας.

Ένας εκπρόσωπος του πρακτορείου WME χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς των ταμπλόιντ «κατηγορηματικά ψευδείς», ενώ η Dual Lipa σε ένα λιτό επεξηγηματικό… στόρι στο Instagram πρόσθεσε ότι το να εκμεταλλεύεται κανείς μια παγκόσμια τραγωδία για να πουλήσει εφημερίδες είναι κάτι που βρίσκει βαθιά προβληματικό. Πάντως δεν ακούσαμε να πέσουνε μηνύσεις. Το ΝΜΕ έκανε “τα πικρά γλυκά” και η ζωή συνεχίζεται.

Dua Lipa – Δεν απομάκρυνε τον μάνατζερ, λέει

Η Daily Mail μετέδωσε το Σαββατοκύριακο ότι η τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο στη βορειοαμερικανική φάση της παγκόσμιας περιοδείας της ‘Radical Optimism’, απομάκρυνε τον ατζέντη της στη William Morris Endeavour (WME), Ντέιβιντ Λέβι.

Πηγή υποστήριξε ότι η τραγουδίστρια «φρόντισε μέσω των ανθρώπων της ώστε ο Ντέιβιντ Λέβι να μην ασχολείται πλέον με τη μουσική της», προσθέτοντας ότι «τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της φρικτής μεταχείρισης των Παλαιστινίων».

Μετά από την πλημμυρίδα δημοσιευμάτων – και ενώ η είδηση έγινε κεντρικό θέμα σε πολλά site – η Dua Lipa πόσταρε στο Instagram σε ένα story τις σκέψεις της.

«Δεν εγκρίνω τις πράξεις του David Levy ή άλλων στελεχών της μουσικής βιομηχανίας απέναντι σε έναν καλλιτέχνη που εκφράζει την αλήθεια του», δήλωσε η Lipa. «Δεν μπορώ, επίσης, να αγνοήσω τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε ο Τύπος. Όχι μόνο η ιστορία ήταν εντελώς ψευδής, αλλά και η γλώσσα που χρησιμοποίησε η Daily Mail ήταν σκόπιμα εμπρηστική, φτιαγμένη αποκλειστικά για clickbait, με ξεκάθαρη πρόθεση να τροφοδοτήσει τη διαδικτυακή διχόνοια. Είναι πάντα Free Palestine, αλλά το να εκμεταλλεύεται κανείς μια παγκόσμια τραγωδία για να πουλήσει εφημερίδες είναι κάτι που βρίσκω βαθιά προβληματικό».

Εκπρόσωπος του πρακτορείου ταλέντων WME μιλώντας στο NME, ανέφερε:

«Οι αναφορές που υποστηρίζουν ότι η Dua Lipa ή η ομάδα της απέλυσε έναν από τους ατζέντες μας λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Ο David Levy είχε συμβολή στην πρώιμη καριέρα της Dua (2016–2019) και, όπως συνηθίζεται, αναφέρεται τόσο εσωτερικά όσο και σε κλαδικά έντυπα ως μέλος της ομάδας της. Όταν μετακόμισε από το Λονδίνο το 2019, ανέλαβε συμβουλευτικό ρόλο και από τότε δεν συμμετέχει στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα της Dua. Ο Levy αποσύρθηκε πλήρως από το συγκεκριμένο project, όπως και από άλλα, νωρίτερα φέτος».

Η επίμαχη επιστολή ήταν ένα email που στάλθηκε στους διοργανωτές του Glastonbury, μεταξύ των οποίων και στον συνιδρυτή Michael Eavis, πριν από το φετινό φεστιβάλ. Αν και προοριζόταν για εμπιστευτική χρήση, διέρρευσε από εργαζόμενο του Glastonbury.

Η εκστρατεία για την απομάκρυνση των Kneecap, γνωστών για τις έντονες φιλοπαλαιστινιακές τους θέσεις, από το line-up δεν είχε τελικά αποτέλεσμα. Ο DJ Toddla T ήταν από τους πιο έντονους επικριτές της επιστολής, γράφοντας στο Instagram ότι «επικεφαλής της ήταν ένας μουσικός ατζέντης με τεράστια συστημική ισχύ και την υπέγραψαν 30 άτομα από τη μουσική βιομηχανία». [Πάλι καλά που δεν μας είπαν ότι δεν υπήρξε καν και η … επιστολή κατά των Kneecap!]

H Dua Lipa στο Madison Square Garden

Σε ένα παράλληλο pop σύμπαν… it’s business as usual!

H Dua Lipa έκλεισε τη σειρά εμφανίσεών της στο Madison Square Garden με μια ξεχωριστή στιγμή: ανέβασε στη σκηνή τον Lenny Kravitz και μαζί ερμήνευσαν το «It Ain’t Over ’Til It’s Over» σε ντουέτο.

H pop star εμφανίστηκε στο Madison Square Garden για τέσσερις νύχτες, στο πλαίσιο της περιοδείας Radical Optimism. Κάθε βράδυ, η ποπ σταρ συνέχισε την παράδοσή της να τιμά τοπικούς θρύλους, με κάποιες διασκευές στο σετ της. Στην περίπτωση της Νέας Υόρκης, μάλιστα, έτυχε αυτοί οι θρύλοι να βρίσκονται «στη γειτονιά» και να ανέβουν στη σκηνή μαζί της. Την Κυριακή, ο Lenny Kravitz έκανε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση για να ερμηνεύσει το «It Ain’t Over ’Til It’s Over».

Τις δύο πρώτες βραδιές στο MSG, η Lipa διασκεύασε τα «No One» της Alicia Keys και «One Way or Another» των Blondie, αντίστοιχα. Ωστόσο, το κοινό στις δύο τελευταίες συναυλίες της στο εμβληματικό στάδιο στάθηκε ιδιαίτερα τυχερό. Το Σάββατο, ο “τοπικός θρύλος” που κάλεσε στη σκηνή ήταν ο Nile Rodgers, με τον οποίο τραγούδησε το «Le Freak».

Η περιοδεία Radical Optimism συνεχίζει… έστω κι αν η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να συντονιστούμε στη δόνηση της “ριζοσπαστικής αισιοδοξίας” της Dua Lipa.