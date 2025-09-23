Η Dua Lipa απέλυσε τον μάνατζέρ της – Το παρασκήνιο με τους Kneecap και την Παλαιστίνη

Η Dua Lipa τερμάτισε τη συνεργασία με τον μάνατζέρ της, γιατί έβαλε την υπογραφή του σε επιστολή που ζητούσε να αποκλειστούν οι Kneecap από το φεστιβάλ Glastonbury.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mail on Sunday, την αναπαραγωγή του οποίου διαβάσαμε στο AlJazeera.com, η Βρετανίδα ποπ σταρ Dua Lipa απέλυσε τον μάνατζέρ της αφού εκείνος υπέγραψε επιστολή που ζητούσε να αποκλειστεί το φιλοπαλαιστινιακό συγκρότημα Kneecap από το φεστιβάλ Glastonbury.

Ίσως όλα να ήταν διαφορετικά αν γίνονταν πίσω από… “κλειστές πόρτες” ωστόσο η επιστολή διέρρευσε και υπήρξαν αντιδράσεις στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο, ενώ οι Kneecap τελικά εμφανίστηκαν στην προγραμματισμένη τους ώρα και ξεσήκωσαν το φεστιβάλ.

O David Levy, μάνατζερ της Dua Lipa από το πρακτορείο ταλέντων WME (William Morris Endeavour), έβαλε την υπογραφή του και – σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα επικαλούμενο πηγή από τη μουσική βιομηχανία – η απόφαση να απολυθεί ήταν της ίδιας της ποπ σταρ, καθώς οι απόψεις τους είναι φανερό ότι «δεν συμβαδίζουν».

«Τον βλέπει ως υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της φρικτής μεταχείρισης των Παλαιστινίων, κάτι που έγινε πολύ σαφές μέσω της επιστολής που υπέγραψε και έστειλε στον Michael Eavis», δήλωσε η ανώνυμη πηγή στη Mail.

Μία πηγή από τη μουσική βιομηχανία δήλωσε στο Middle East Eye ότι ο Levy, που ήταν επίσης μάνατζερ των Massive Attack πριν το φιλοπαλαιστινιακό συγκρότημα του Μπρίστολ διακόψει τη συνεργασία μαζί του, «ήταν το κύριο πρόσωπο που ηγούνταν της προσπάθειας να ακυρωθούν οι Kneecap στο Glastonbury».

Photo by Drew Gurian/Invision/AP

Τον Μάιο, ο Liam Og O hAnnaidh, που συμμετέχει με το καλλιτεχνικό όνομα Mo Chara στους Kneecap, κατηγορήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρομοκρατική πράξη, επειδή φέρεται ότι έδειξε σημαία της Χεζμπολάχ σε εμφάνισή του τον Νοέμβριο. Η εκδίκαση της υπόθεσης του Chara αναβλήθηκε για το τέλος αυτού του μήνα.

Η Dua Lipa υπήρξε εδώ και καιρό ένθερμη υποστηρίκτρια της παλαιστινιακής πλευράς. Τον Μάιο του 2024, καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «ισραηλινή γενοκτονία» στη Γάζα, σε ανάρτηση στο Instagram προς τους 88 εκατομμύρια ακολούθους της. Ωστόσο, έχει επίσης καταδικάσει τη Χαμάς, δηλώνοντας: «Νιώθω πολύ άσχημα για κάθε χαμένη ισραηλινή ζωή και για τα όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου».

Τον Μάιο, η Dua Lipa ήταν ανάμεσα σε εκατοντάδες καλλιτέχνες που απηύθυναν έκκληση προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Keir Starmer να τερματίσει τις πωλήσεις όπλων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ισραήλ.

Kneecap Joanna Chan/AP Photo

Ο Βρετανός μουσικός ατζέντης David Levy έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με καλλιτέχνες όπως οι Dua Lipa, Massive Attack, Björk, Fatboy Slim, LCD Soundsystem και Calvin Harris κ.αλ. Ειδικότερα, ήταν υπεύθυνος για τις ευρωπαϊκές συναυλίες της Dua Lipa και για την εκπροσώπηση των Massive Attack πριν η μπάντα διακόψει τη συνεργασία μαζί του.

Όσο για τους Kneecap… συνάντησαν τους Massive Attack στην Wembley Arena (18/9) και αποθεώθηκαν.

«Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που κάνουμε είναι να γεμίζουμε ένα κενό που οι πολιτικοί δεν καλύπτουν. Ο λόγος που οι μουσικοί και οι καλλιτέχνες είναι πάντα αυτοί που ηγούνται αυτού του είδους των κινημάτων είναι γιατί οι πολιτικοί δεν το κάνουν» είπαν, μεταξύ άλλων, οι Kneecap από τη σκηνή.