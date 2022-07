Ed Sheeran VS Dua Lipa: Καλοκαιράκι με βίντεο κλιπ που σπάνε ρεκόρ

Η εμπορική επιτυχία ενός τραγουδιού είναι πολυπαραγοντικό ζήτημα! Σίγουρα όμως στη σύγχρονη εποχή ένα κομμάτι αποκτά πολλά περισσότερα kudos όταν συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ. Το “παράλληλο σύμπαν” που πλάθει ένα μουσικό κλιπ για ένα τραγούδι είναι τόσο σημαντικό, που κάποιες φορές θυμόμαστε το βίντεο και χάνουμε το… τραγούδι!

Ένα κακό βίντεο μπορεί να “ρουφήξει τη ζωή” ενός τραγουδιού, και ένα καλό βίντεο μπορεί να κάνει ένα ποπ κομμάτι, μεγάλη επιτυχία. Η επανάσταση στη μουσική βιομηχανία - αναφορικά με τη σημασία των βιντεοκλίπ - έγινε (και) με το λανσάρισμα του μουσικού καναλιού MTV, την 1η Αυγούστου του 1981.

Το MTV βγήκε στον αέρα για πρώτη φορά με τον John Lack να αναφωνεί: “Κυρίες και κύριοι, rock and roll”. Το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε ήταν από τους The Buggles για το κομμάτι “Video Killed the Radio Star”. “And the rest is history”, που λένε.

Ας θυμηθούμε κάποια pop music videos που έχουν σπάσει ρεκόρ στο YouTube και θα μας κρατήσουν συντροφιά και αυτό το καλοκαίρι!

Νικητής στη μάχη των views είναι ο Ed Sheeran με 5 εκατομμύρια για το “Shape of You” (και 30 εκατ. likes).

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο ÷ ("Divide") έφτασε το 2017 στο νούμερο 1 στα charts 44 χωρών, μεταξύ αυτών στα αμερικανικά Billboard Hot 100, στα βρετανικά, στα καναδικά και στα αυστραλιανά. Το άλμπουμ κέρδισε βραβείο Grammy και στις 21 Σεπτεμβρίου του 2017, το "Shape of You" έγινε το κομμάτι με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify, φτάνοντας τα 1,3 δισεκατομμύρια. Ο καλλιτέχνης κέρδισε πρόσφατα πολύμηνη δικαστική μάχη για να αποδείξει ότι το τραγούδι που έχει προσθέσει πολλά μηδενικά στον τραπεζικό του λογαριασμό δεν είναι... κλεμμένο!

Ακολουθούν, τo “Thinking Out Loud” με 3 εκατομμύρια views και το “Perfect” με άλλες τόσες θεάσεις στο YouTube.

Και κάπου εκεί εμφανίζεται και η pop queen Dua Lipa με το “New Rules”, το οποίο όχι μόνο συγκέντρωσε έναν γιγάντιο αριθμό από views, αλλά μας έχει αποδείξει πως μιλάμε για μία ποπ θεά που ήρθε για να μείνει στη μουσική βιομηχανία.

Δικό μας αγαπημένο το "Cold Heart", στο οποίο συνάντησε μουσικά τον σπουδαίο Elton John.

Κάπως έτσι μπαίνει στο κάδρο ο Charlie Puth, ο οποίος με το “We Don’t Talk Anymore” και τη συνεργασία του με τον Wiz Khalifa στο “See You Again” ανέβηκε δυναμικά στο "παιχνίδι" του Youtube.

Το “Rockabye” του Clean Bandit (feat. Sean Paul & Anne-Marie) έχει ακουστεί κυριολεκτικά σε όλα τα club από το 2016. Ήρθε και έκανε αίσθηση ηχητικά και μετά προφανέστατα ο κόσμος το τσέκαρε και στο Youtube. Δικαιολογημένα τα 2 δισ. views.

Last but not least, οι Twenty One Pilots σε άλλο μουσικό ύφος κατάφεραν να κάνουν το “Stress Out” έναν άτυπο “ύμνο” των millennials. “Να γυρνούσαμε τον χρόνο πίσω, στις παλιές καλές ημέρες, όταν η μαμά μας μας τραγουδούσε για να κοιμηθούμε, αλλά τώρα είμαστε στρεσαρισμένοι”. Με 2,5 δισ. θεάσεις στο YouTube!





