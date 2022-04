Σύμπτωση ή κλοπή; Αθώος ο Ed Sheeran στη δίκη για το "Shape of You"

Από αλλού ξεκίνησε και αλλού κατέληξε η δικαστική διαμάχη του γνωστού τραγουδιστή Ed Sheeran (Εντ Σίραν) και των δυο μουσικών, που τον κατηγορούν ότι βασίστηκε πάνω σε δικό τους κομμάτι για να γράψει τη μεγάλη επιτυχία “Shape of You”.

Το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο ÷ ("Divide") έφτασε το 2017 στο νούμερο 1 στα charts 44 χωρών, μεταξύ αυτών στα αμερικανικά Billboard Hot 100, στα βρετανικά, στα καναδικά και στα αυστραλιανά. Το άλμπουμ κέρδισε βραβείο Grammy και στις 21 Σεπτεμβρίου του 2017, το "Shape of You" έγινε το κομμάτι με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify, φτάνοντας τα 1,3 δισεκατομμύρια.

Το «Shape of You» αποδίδει στον Sheeran και τους συνεργάτες περίπου 5 εκατ. λίρες τον χρόνο, εκτός από το ποσοστό του 10% των πληρωμών που έχουν παγώσει λόγω της αντιδικίας.

Ο καλλιτέχνης ήρθε στη δύσκολη, από πολλές απόψεις, θέση να αποδείξει ότι το τραγούδι που έχει προσθέσει πολλά μηδενικά στον τραπεζικό του λογαριασμό… είναι περίπου "κόπι πέιστ".

Ο Sheeran κέρδισε τη δικαστική μάχη και χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να μιλήσει για το κύμα… αδικαιολόγητων αξιώσεων πνευματικών δικαιωμάτων που - όπως είπε - έρχεται σαν... λαίλαπα και απειλεί τη μουσική βιομηχανία.

Στη δίκη μουρμούριζε τραγούδια

Ο Ed Sheeran και οι συνδημιουργοί του "Shape of You", ο John McDaid των Snow Patrol και ο παραγωγός Steve McCutcheon, κατηγορήθηκαν ότι "έκλεψαν" μέρη του τραγουδιού "Oh Why" ( 2015) των τραγουδοποιών Sami Chokri και Ross O’Donoghue.



Ο καλλιτέχνης στην δίκη που κράτησε 11 ημέρες αντέκρουσε τους ισχυρισμούς ότι "συνηθίζει να αντιγράφει έργα άλλων καλλιτεχνών χωρίς να τους αποδίδει τα δέοντα εύσημα".

"Έχω ήδη χτίσει μια πολυετή και πολύ επιτυχημένη καριέρα γράφοντας πρωτότυπα τραγούδια τόσο για μένα όσο και για ένα ευρύ φάσμα άλλων κορυφαίων καλλιτεχνών" είπε ο Σίραν στην κατάθεσή του. "Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό αν είχα τη συνήθεια να αντιγράφω από άλλους".

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης ο Sheeran σημειώνει ότι πάντα προσπαθούσε να είναι απόλυτα δίκαιος αναφέροντας το όνομα του οποιουδήποτε συνεισφέρει σε κάθε τραγούδι που γράφει.

Στη δίκη χρησιμοποιήθηκε σαν στοιχείο εναντίον του το γεγονός ότι είχε δεχθεί συμβιβασμό σε άλλη υπόθεση που αφορούσε το τραγούδι του «Photograph» του 2015, για το οποίο δύο μουσικοί είπαν ότι είναι η ίδια σύνθεση με το τραγούδι τους «Amazing». Ο Sheeran είχε συμφωνήσει να παραδώσει το 35% των εσόδων από τις πωλήσεις, αναγνώρισε τους μουσικούς ως συνδημιουργούς και κατέβαλε πάνω από πέντε εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ερωτηθείς γιατί το έκανε αυτό αντί να δεχθεί τη διεξαγωγή δίκης για αυτό που περιέγραψε ως «ενόχληση», ο Σίραν είπε: «Ακολούθησα τη συμβουλή των δικηγόρων μου».

Ο ποπ σταρ σύμφωνα με τη Guardian έφτασε σε σημείο να μουρμουρίσει μουσικές κλίμακες από το "No Diggity" των Blackstreet και το "Feeling Good" της Nina Simone για να αποδείξει στο δικαστήριο πόσο κοινή είναι η μελωδία του "Shape of You".

Η απόφαση

Ο δικαστής αποφάνθηκε ότι ο καλλιτέχνης «ούτε σκόπιμα ούτε υποσυνείδητα» αντέγραψε το "Oh Why". Ο δικαστής είπε ότι ενώ υπάρχουν «ομοιότητες» στα δύο τραγούδια, υπάρχουν και σημαντικές διαφορές.

Ο Chokri εμφανίστηκε αρκετά συναισθηματικός στη δίκη τόνισε ότι ένιωσε «θύμα κλοπής» από έναν καλλιτέχνη τον οποίο σεβόταν, και ότι θα ήθελε η υπόθεση να μην είχε φτάσει ποτέ στο δικαστήριο.

Τελικά ο δικαστής διαφώνησε. Για να αποδειχθεί η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ο Chokri έπρεπε να αποδείξει ότι ο Sheeran είχε ακούσει το τραγούδι του - διαφορετικά οι ομοιότητες είναι απλώς σύμπτωση.

Sheeran: "Δεν είμαστε εταιρείες. Είμαστε άνθρωποι"

Σε κοινή δήλωση μετά την απόφαση, οι Ed Sheeran, John McDaid και Steve McCutcheon είπαν ότι η ψυχική τους υγεία και η δημιουργικότητά τους επλήγησαν ως αποτέλεσμα της υπόθεσης, όπως και τα πορτοφόλια τους.

«Υπήρξε πολλή συζήτηση σε όλη αυτή την υπόθεση για το κόστος» είπαν. «Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο από ένα απλό οικονομικό κόστος. Υπάρχει κόστος όσον αφορά τη δημιουργικότητα. Όταν εμπλεκόμαστε σε αγωγές, δεν κάνουμε μουσική ή δεν εμφανιζόμαστε σε συναυλίες» επισημαίνουν.

«Υπάρχει κόστος για την ψυχική μας υγεία. Το άγχος που προκαλεί όλο αυτό σε όλες τις πλευρές είναι τεράστιο. Επηρεάζει τόσες πτυχές της καθημερινότητάς μας και τις ζωές των οικογενειών και των φίλων μας» υπογράμμισαν.

60.000 τραγούδια την ημέρα στο Spotify - Όλα πρωτότυπα;

Σε βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram που κοινοποιήθηκε στους 37,7 εκατομμύρια ακολούθους του μετά την απόφαση, ο Sheeran καταδίκασε την κουλτούρα αδικαιολόγητων αξιώσεων πνευματικών δικαιωμάτων που έχει γίνει... μόδα!

Καλλιτέχνες όπως η Dua Lipa (για το “Levitating”), η Katy Perry για το “Dark Horse”), η Taylor Swift (για το “Shake It Off”) - και πολλοί άλλοι παλαιότεροι -έχουν επίσης αντιμετωπίσει καταγγελίες ότι αντέγραψαν κομμάτια. Η Olivia Rodrigo μάλιστα ήρθε σε θέση να προσθέσει δύο μέλη του συγκροτήματος Paramore στα credits του “Good 4 U”, όταν φανς της βρήκαν ομοιότητες με το κομμάτι “Misery Business”. Κατηγορήθηκε, επίσης, ότι αντέγραψε μία μελωδία από το “Pump It Up” του Elvis Costello στο κομμάτι “Brutal”.

Ο Sheeran τοποθετήθηκε λέγοντας: “Αν και είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα αισθάνομαι ότι τέτοιου είδους αξιώσεις γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες και έχουν γίνει ένα είδος 'κουλτούρας' πίσω από την οποία υπάρχει η ιδέα ότι μετά την καταγγελία, ο συμβιβασμός με τον καλλιτέχνη θα είναι πιο φτηνός από το να φτάσει η υπόθεση στη δικαστική αίθουσα. Ακόμα και αν δεν υπάρχει υπόβαθρο σε αυτή την αξίωση! Αυτό είναι επιζήμιο για τη βιομηχανία της μουσικής. Υπάρχουν συγκεκριμένες νότες του και λίγες συγχορδίες που χρησιμοποιούνται στην ποπ μουσική.

Και θα συμβούν συμπτώσεις όταν κυκλοφορούν 60.000 τραγούδια την ημέρα στο Spotify, δηλαδή 22 εκατομμύρια νέα τραγούδια τον χρόνο, και υπάρχουν μόνο 12 νότες που είναι διαθέσιμες. Δεν θέλω να αφαιρέσω τίποτα από τον πόνο και την δυσκολία που έζησαν και οι δύο πλευρές αυτής της υπόθεσης. Απλά θέλω να πω ότι δεν είμαι μία απρόσωπη εταιρεία. Είμαι ένας άνθρωπος, πατέρας, σύζυγος και γιος. Οι μηνύσεις δεν είναι μία ευχάριστη εμπειρία και ελπίζω στο μέλλον αυτού του είδους οι αξιώσεις να αποφεύγονται. Πρέπει να τελειώσει όλο αυτό και να γυρίσουμε στο να γράφουμε μουσική και όχι στο να αποδείξουμε ότι μπορούμε να γράψουμε" είπε ο Sheeran.

Η ψυχολογία του Sheeran έχει επιβαρυνθεί τελευταία και λόγω του θανάτου του πολύ στενού του φίλου Jamal Edwards. Ο Βρετανός σταρ του YouTube και ιδρυτής του SBTV, που βοήθησε τον τραγουδιστή στην αρχή της καριέρας του, πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 31 ετών, τον περασμένο Φεβρουάριο.





