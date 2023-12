Ένας επικήδειος για τον Shane που “ήταν κατεστραμμένος” αλλά αγαπήθηκε γι αυτό

Ο Nick Cave έπαιξε πιάνο και τραγούδησε το “A Rainy Night in Soho” των Pogues στην κηδεία του φίλου του, Shane MacGowan.

Υπήρξαν φίλοι και όπως ήταν φυσικό ο Nick Cave δεν θα μπορούσε να λείπει από την κηδεία του frontman των The Pogues, Shane MacGowan, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου στην ιρλανδική πόλη Nenagh, στην κομητεία Tipperary, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Irish Times.

Στην τελετή ο Cave έπαιξε πιάνο και τραγούδησε την μπαλάντα “A Rainy Night in Soho” των Pogues του 1986. Ο Cave συνοδευόταν από μια πλήρη μπάντα που περιλάμβανε ακορντεόν και βιολί.

Ο MacGowan πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 65 ετών μετά από μακρά ασθένεια. Ακολούθησε ένα κύμα αφιερωμάτων από γνωστούς μουσικούς, όπως οι: Billy Bragg, Tom Waits, Bruce Springsteen και άλλοι που μίλησαν για το εκτόπισμα του μουσικού θρύλου της ιρλανδικής μουσικής.

Ο Cave, ο οποίος γνώριζε τον MacGowan για δεκαετίες, έγραψε για την καλοσύνη και τη μουσική του ευφυΐα σε ένα πρόσφατο μέρος του The Red Hand Files. “Ένας όμορφος και κατεστραμμένος άνθρωπος, ο οποίος ενσάρκωνε ένα είδος αγνότητας και αθωότητας και γενναιοδωρίας και πνευματικής ευφυΐας που δεν μοιάζει με κανένα άλλο“.

Kατά τη διάρκεια της κηδείας του MacGowan, ο Glen Hansard και η Lisa O’Neill ερμήνευσαν το “Fairytale of New York”, το γλυκόπικρο κλασικό τραγούδι των Pogues που ηχογραφήθηκε με την αείμνηστη τραγουδοποιό Kirsty MacColl.

O Nick Cave μετά την είδηση του θανάτου του MacGowan θυμήθηκε τις μοναδικές στιγμές τους λέγοντας ότι ο τραγουδιστής ήταν “ένας αληθινός φίλος και ο μεγαλύτερος τραγουδοποιός της γενιάς του“, προσθέτοντας ότι είναι “μια πολύ θλιβερή μέρα“. Η σχέση τους χάνεται στον χρόνο. Πίσω στο 1992, οι δύο τους μοιράστηκαν μια διασκευή του “What a Wonderful World” του Louis Armstrong και συνέχισαν να εμφανίζονται μαζί πολλές φορές κατά τη διάρκεια των ετών.

Σε συνέντευξή του στους Irish Times με αφορμή τα 60ά γενέθλια του MacGowan, ο Cave είχε μιλήσει για την πρώτη τους συνάντηση με τον frontman των Pogues. “Ένας Θεός ξέρει πότε ακριβώς πρωτογνώρισα τον Σέιν“, είπε. “Θα θυμάται εκείνος. Έχει εκπληκτική μνήμη. Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί. Πολλές νύχτες όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι ήμασταν οι μόνοι δύο άνθρωποι που μπορούσαμε να ανεχτούμε ο ένας τον άλλον“. “Ήταν ένας εκπληκτικός άνθρωπος, γενναιόδωρα καλός προς όλους τους ανθρώπους”.

Στο The Red Hand File αφιερωμένο στον Shane, ο Cave αναφέρθηκε και στη φιλία του frontman των Pogues με τη Sinéad O’Connor: “Η Sinéad είπε κάποτε για τον Shane: “Είναι ένας άγγελος. Ένας πραγματικός άγγελος”. Αν αυτό ισχύει ή όχι, ποιος μπορεί να το πει; Αλλά ο Shane ήταν ευλογημένος με ένα ασυνήθιστο πνεύμα καλοσύνης και μια βαθιά αίσθηση του τι είναι αληθινό, η οποία ενισχύθηκε παραδόξως μέσα στη συντριβή του, την ανθρωπιά του. Μπορούμε να πούμε γι’ αυτόν με βεβαιότητα, “ήταν αγαπητός στη γη”, και η Sinéad επίσης – πραγματικά αγαπητή και λείπει πολύ, και οι δύο.”

Μια βροχερή βραδιά στο Σόχο

Το “A Rainy Night in Soho” που ερμήνευσε ο Cave είναι ένα τραγούδι των The Pogues που κυκλοφόρησε το 1986, αρχικά στο EP “Poguetry in Motion”. Ο τραγουδοποιός Shane MacGowan και ο παραγωγός Elvis Costello συγκρούστηκαν για την τελική μίξη του τραγουδιού, με τον MacGowan να προτιμά μια μίξη με κορνέτα, και τον Costello να προτιμά μια έκδοση με όμποε. Σύμφωνα με τον κιθαρίστα Philip Chevron υπάρχουν “περίπου 13 εκδόσεις… με διαφορετικές επεξεργασίες των δύο ηχογραφήσεων”.

Το βιντεοκλίπ δείχνει τον Shane MacGowan με κοντό μούσι, γυαλιά και δερμάτινο μπουφάν να τραγουδάει σε ένα μικρόφωνο σε στιλ δεκαετίας του ’50. Το ασπρόμαυρο υλικό έχει στιγμιότυπα από την παιδική ηλικία του πρωταγωνιστή και καρέ από το νυχτερινό Λονδίνο (Soho). Τέλος, ο Shane χορεύει βαλς με την κοπέλα του μπροστά σε μια φλεγόμενη φωτιά. Το τραγούδι έχει διασκευαστεί από τον Bono και τον Johnny Depp, μάλιστα οι U2 το ερμήνευσαν στη “Σφαίρα” στο Λας Βέγκας προς τιμήν του.