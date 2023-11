Πέθανε ο Shane MacGowan – Θρύλος της ιρλανδικής μουσικής και frontman των The Pogues

Τον θάνατο του Shane MacGowan των Pogues σε ηλικία 65 ετών, επιβεβαίωσε η σύζυγός του με ανάρτηση στα social media.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο γνωστός μουσικός Shane MacGowan, τραγουδοποιός των Pogues και θρύλος της ιρλανδικής μουσικής. Πρόκειται για έναν από τους πιο εμβληματικούς ηγέτες συγκροτημάτων όλων των εποχών και δημιουργός του κλασικού χριστουγεννιάτικου “Fairytale of New York“.

Ο MacGowan αναζωογόνησε το ροκ με τη δύναμη της ιρλανδικής παραδοσιακής μουσικής. Τον θανατό του επιβεβαίωσε η οικογένειά του. Η σύζυγός του Victoria Mary Clarke, έγραψε στο Instagram: “Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό, γι’ αυτό θα το πω απλά. Ο Shane που θα είναι πάντα το φως που κρατάω μπροστά μου και το μέτρο των ονείρων μου και ο έρωτας της ζωής μου και η πιο όμορφη ψυχή και ο πιο όμορφος άγγελος και ο ήλιος και το φεγγάρι και η αρχή και το τέλος όλων όσων αγαπώ έχει φύγει για να είναι με τον Ιησού και τη Μαρία και την όμορφη μητέρα του Therese“.

Ο γνωστός μουσικός – που αντιμετώπιζε θέματα εθισμού στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά -έφυγε από τη ζωή μετά από παραμονή στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα. Γενικά τα τελευταία χρόνια είχε πολλά προβλήματα υγείας, όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του το BBC.

Γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 1957 στο Κεντ από Ιρλανδούς μετανάστες γονείς και ήταν γνωστός για τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και την ικανότητά του να γράφει συναρπαστικούς ποιητικούς στίχους.

Στα 17 του χρόνια, ο MacGowan νοσηλεύτηκε για να απαλλαγεί από τον εθισμό του στα Βάλιουμ. Η εμπειρία αυτή άφησε ανεξίτηλο σημάδι, και μετά από αυτό, έπιανε διάφορες δουλειές σε όλο το Λονδίνο, συχνάζοντας στην περιοχή του Soho. Μέχρι το 1976, είχε αποκτήσει καλή σχέση με την ανερχόμενη πανκ σκηνή και ήταν ένα εξέχον πρόσωπο στα live δρώμενα. Φωτογραφήθηκε καλυμμένος με αίμα σε μια συναυλία των The Clash στο Λονδίνο, η οποία έγινε πασίγνωστη λόγω του τίτλου “Κανιβαλισμός σε συναυλία των Clash“.

Η μουσική των Pogues συνδυάζει το πανκ με την παραδοσιακή ιρλανδική μουσική και έγινε δημοφιλής κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990. Μετά τους Pogues δημιούργησε μια νέα μπάντα, τους Shane MacGowan and The Popes, ηχογραφώντας δύο στούντιο άλμπουμ.

Το 2006, ψηφίστηκε 50ος στη λίστα με τους “Ήρωες της Ροκ” του NME. Έχει εμφανιστεί πολλές φορές μαζί με τους Libertines και τον τραγουδιστή των Babyshambles, Pete Doherty. Υπήρξε φίλος με τον Johnny Depp, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο βίντεο κλιπ για το “That Woman’s Got Me Drinking” και τον Joe Strummer, ο οποίος αναφέρθηκε στον MacGowan ως “ένας από τους καλύτερους συγγραφείς του αιώνα” σε μια συνέντευξη που περιλαμβάνεται στην έκδοση του βιντεογραφήματος “Live at the Town And Country Club” από το 1988. Ο Strummer κατά καιρούς συνόδευε τον MacGowan και τους The Pogues στη σκηνή (και αντικατέστησε για λίγο τον MacGowan ως τραγουδιστή μετά την εκδίωξή του από το συγκρότημα). Συνεργάστηκε επίσης με τον Nick Cave.