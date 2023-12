Shane MacGowan: Αυτή είναι η αιτία του θανάτου του

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του Shane MacGowan καθώς θαυμαστές και φίλοι θρηνούν τον χαμό του frontman των The Pogues, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Παγκόσμια θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του γνωστού μουσικού Shane MacGowan, τραγουδοποιού των Pogues και θρύλου της ιρλανδικής μουσικής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Θαυμαστές του MacGowan και φίλοι του συγκροτήματος θρηνούν τον θάνατο ενός από τους πιο εμβληματικούς ηγέτες συγκροτημάτων όλων των εποχών και δημιουργό του κλασικού χριστουγεννιάτικου “Fairytale of New York“ και του “The Old Main Drag”, ενώ τις τελευταίες ώρες αποκαλύφθηκε η αιτία του θανάτου του.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, η Ιρλανδή δημοσιογράφος και συγγραφέας Victoria Mary Clarke, η οποία ανέφερε σε δήλωσή της στις 30 Νοεμβρίου: “Ο Shane θα είναι πάντα το φως που κρατάω μπροστά μου και το μέτρο των ονείρων μου και ο έρωτας της ζωής μου”.

Σύμφωνα με τους New York Times ο MacGowan πέθανε από πνευμονία.

Ο MacGowan αντιμετώπιζε για πολλά χρόνια προβλήματα με την υγεία του, συμπεριλαμβανομένων τακτικών περιόδων πνευμονίας λόγω των οποίων νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι θα έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο πριν από τα 66α γενέθλιά του την ημέρα των Χριστουγέννων.

Μάλιστα, σε ανάρτησή το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, η σύζυγός του ανέβασε στο Twitter μια εικόνα του με ένα κασκόλ και ένα καπέλο, ευχαριστώντας το νοσηλευτικό προσωπικό για την υποστήριξή του.

Σύμφωνα με τον Independent, πέρυσι, ο MacGowan αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα σε ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Είχε λάβει φροντίδα στο νοσοκομείο St Vincent’s στο Δουβλίνο μετά τη διάγνωσή του πέρυσι.