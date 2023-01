Έρχονται στο Rockwave: 7 ονόματα της ροκ σκηνής πλαισιώνουν Deep Purple και Saxon

Κιθαριστικοί "ήρωες" της νεότερης γενιάς έρχονται στο Rockwave Festival της 7ης Ιουλίου να πλαισιώσουν τους Deep Purple και τους Saxon, τα “all time classic” είδωλα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Asking Alexandria, As I Lay Dying, Bokassa έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ανεβαίνουν στη σκηνή του TerraVibe μαζί με τέσσερις ακόμη μπάντες του σκληρού ήχου, τους Mystic Prophecy, τους Rock 'n' Roll Children (DIO Greek Tribute Band), τους Lazy Man's Load και τους Spektrvm.

Θυμίζουμε ότι την 1η Ιουλίου 2023 στο Rockwave μαζί με τον Robbie Williams και τους James Bay και Jonathan Jeremiah θα εμφανιστούν οι MIKA και Leon of Athens. Ενώ, το Σάββατο 8 Ιουλίου μαζί με τους The Black Keys θα ακούσουμε τους: Puscifer, Ville Valo, Kishi Bashi και Frenzee.

Νέα ονόματα, λοιπόν, προστέθηκαν στις πολυαναμενόμενες συναυλίες του 2023 και μένουμε συντονισμένοι για όσα ακολουθήσουν. Γνωρίστε αναλυτικά τα συγκροτήματα που αναμένουμε στη Μαλακάσα στις 7 Ιουλίου!

ASKING ALEXANDRIA

Asking Alexandria DANNY WORSNOP

Μια απ' τις αγαπημένες μπάντες της γενιάς των 00s, οι Asking Alexandria, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 7 Ιουλίου στο Rockwave Festival.

Πνευματικό παιδί του κιθαρίστα Ben Bruce, οι Βρετανοί Asking Alexandria δημιουργήθηκαν στα τέλη των 2000s κατακτώντας αμέσως τη metalcore σκηνή και καταφέρνοντας να δημιουργήσουν τον δικό τους μουσικό κόσμο. Από το πρώτο άλμπουμ τους, Stand Up and Scream, κομμάτια όπως το Final Episode (Let's Change The Channel) και Not The American Average είχαν τεράστια επιτυχία, κατάφεραν να γίνουν χρυσά στην Αμερική και αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι των εφηβικών προφίλ στην εποχή του MySpace και του MSN.

Τα Reckless & Relentless (2011), From Death to Destiny (2013) και The Black (2016) album κέρδισαν συνεχόμενες τοπ 10 θέσεις στο Billboard Top 2000 και σήμερα συνεχίζουν να συναρπάζουν, διατηρώντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams και προβολές.

Με μια νέα δισκογραφική εταιρία να τους στηρίζει (το 2021 υπέγραψαν με την Better Noise Music) και επανερχόμενοι στην αρχική τους σύνθεση πλέον - Ben Bruce (κιθάρα, δεύτερα φωνητικά), Danny Worsnop (κύρια φωνητικά), James Cassells (τύμπανα), Cameron Liddell (κιθάρα) και Sam Bettley (μπάσο) - το κουιντέτο είναι αποφασισμένο να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του. Τους πρώτους μήνες του 2021, για πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία, βρέθηκαν όλοι μαζί σε ένα στούντιο στο Franklin του Tennessee, για να γράψουν και να ηχογραφήσουν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους, επιστρέφοντας στις ρίζες τους και στους μουσικούς ήρωες τους. Led Zeppelin, Metallica, AC/DC, Queen τους ενέπνευσαν στο νέο μουσικό τους ταξίδι. Το See What's On The Inside κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 21 και περιέχει μερικά από τα πιο δυνατά τραγούδια των ΑΑ των τελευταίων τεσσάρων χρόνων. Είναι η εμφατική δήλωση των Asking Alexandria ότι είναι εδώ για να μείνουν, αποφασισμένοι περισσότερο από ποτέ, να ακουστούν δυνατά.

Έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με κορυφαίες μπάντες όπως οι Guns 'N' Roses, Green Day, Alice in Chains, Slipknot, Avenged Sevenfold, το ελληνικό κοινό περιμένει εδώ και χρόνια τους Asking Alexandria με ανυπομονησία και είναι έτοιμο να τους υποδεχτεί στην πρώτη τους εμφάνισή στην Ελλάδα, στο Rockwave Festival.

AS I LAY DYING

As I Lay Dying ROCKWAVE 2023

Η metalcore μπάντα από το San Diego της Αμερικής προστίθεται στo line up του Rockwave Festival, την Παρασκευή 7 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την 1η εμφάνιση των AS I LAY DYING στην Ελλάδα.

"Οι φλόγες τροφοδοτούν την αναγέννηση και το μέλλον ανθεί από τις στάχτες". Αυτό φαίνεται να είναι το μότο που συνδέεται με την καλλιτεχνική και, συνάμα ταραχώδη, πορεία των As I Lay Dying από την ίδρυσή τους το 2000 έως την τωρινή τους σύνθεση.

Αν και θεωρούνται ένα κατεξοχήν metalcore συγκρότημα, η μουσική τους αντλεί πολλά στοιχεία και από το μελωδικό death metal και ο ήχος τους θεωρείται μείγμα από heavy metal και hardcore. Ένα από τα highlight της μέταλ μουσικής στην αλλαγή του αιώνα, αναγεννιέται εσχάτως για να μεταφέρει την φλόγα του metal στο πιστό κοινό του.

Από την ίδρυσή τους, οι As I Lay Dying πούλησαν πάνω από 1 εκατομμύριο άλμπουμ παγκοσμίως, κέρδισαν υποψηφιότητα για το βραβείο GRAMMY το 2008 στην κατηγορία "Καλύτερη Metal Performance", βρέθηκαν στις 10 πρώτες θέσεις του Billboard Top 200 με δύο κυκλοφορίες, συγκέντρωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια streams, και τιμήθηκαν με το βραβείο "Ultimate Metal God" στα Μουσικά Βραβεία του MTV2 το 2007.

MYSTIC PROPHECY

Mystic Prophecy ROCKWAVE 2023

Feel the Steel!!! To πυρακτωμένο ατσάλι των Mystic Prophecy θα χτυπήσει για πρώτη φορά την σκηνή του Rockwave. Οι power metallers, του δικού μας R.D.Liapakis, είναι μια ευρωπαϊκή σταθερά για το heavy metal, με μια συνεπή δισκογραφία που αριθμεί ήδη 11 studio album από το 2001 και το ιστορικό ντεμπούτο, Vengeance. O Gus G (ex-Ozzy, Firewind, Dream Evil) εκκίνησε την τεράστια καριέρα του από τους Mystic Prophecy, μιας και έπαιξε τις κιθάρες των τριών πρώτων album και έπειτα ο Markus Pohl που ήρθε στην θέση του, πλέον είναι το μακροβιότερο μέλος μαζί με τον Liapakis. Με τις hard rock μελωδίες που λατρεύουν να βάζουν σε τραγούδια που τραγουδιούνται με τις γροθιές υψωμένες, οι Mystic Prophecy υπόσχονται μια μοναδική εμφάνιση που θα ξανανιώσει ακόμα και τον Dracula (η τελευταία μεγάλη επιτυχία τους).

ROCK 'n' ROLL CHILDREN

(DIO Greek Tribute Band)

ROCK 'n' ROLL CHILDREN PAPAMICHAIL MARIA

Έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως ως μία από τις κορυφαίες tribute bands στον μεγάλο, στον ανυπέρβλητο Ronnie James Dio. Δημιουργήθηκαν το 2010, λίγες ώρες μετά το θάνατο του, με μοναδικό σκοπό να τιμούν τη μνήμη, τη μουσική αλλά και το φιλανθρωπικό του έργο. Να θυμίζουν μέσα από τα live τους τους ύμνους που έχει ερμηνεύσει η θρυλική φωνή της μέταλ σκηνής.

Οι πέντε καταξιωμένοι μουσικοί της μπάντας, για πάνω από 12 χρόνια μεταλαμπαδεύουν το φως της μουσικής αυτής σε ολόκληρη την Ελλάδα, με κάθε εμφάνιση τους να είναι μία αλησμόνητη εμπειρία. Ζωντανεύουν με μοναδικό τρόπο τη μαγεία της τεράστιας καριέρας του Ronnie James Dio, τόσο από την προσωπική του καριέρα όσο και από τους Black Sabbath και τους Rainbow, μέσα από τραγούδια που έχουν γράψει την ιστορία της ροκ μουσικής.

BOKASSA

BOKASSA ROCKWAVE 2023

Punk, hardcore, metal και rock. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά του molotov rocktail του Νορβηγικού τρίου, Bokassa. Kυκλοφόρησαν το πρώτο του EP, War on Everything, τον Οκτώβριο του 2015. Το εκρηκτικό ντεμπούτο τους, Divide & Conquer, χαιρετίστηκε θερμά από τους κριτικούς σε όλο τον κόσμο και μπήκε σε αρκετές από τις λίστες «Best of» του 2017 ενώ το Metal Hammer UK τους απέδωσε, επιπλέον τα εύσημα για τη δημιουργία του δικού τους είδους, του stonerpunk, μία μείξη από sludge/ stoner στοιχεία με hardcore punk και metal.

Το «αγαπημένο ανερχόμενο συγκρότημα» κατά τα λεγόμενα του Lars Ulrich, του θρυλικού drummer των Metallica, έχει βρεθεί στα stages των μεγαλύτερων φεστιβάλ και έχει περιοδεύσει σε όλη την Ευρώπη και τη Νορβηγία ανοίγοντας σπουδαίους καλλιτέχνες όπως τους Judas Priest, Mastodon, Baroness και φυσικά τους Metallica. Το 2019 ο ίδιος ο Lars τους διάλεξε ως opening act στο ευρωπαϊκό σκέλος της Worldwired περιοδείας τους (μαζί με τους Σουηδούς Ghost), ενός tour που έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο επιτυχημένα των ηγεμόνων του heavy metal.

Το επόμενο άλμπουμ τους, Crimson Riders κυκλοφόρησε το 2019 και το 2020 κυκλοφόρησαν ψηφιακά το EP, Live At The BBC, μία ζωντανή ηχογράφηση από την εμφάνισή τους στο θρυλικό Vaida Vale στούντιο του BBC Radio 1. Το άλμπουμ βρέθηκε υποψήφιο στα Νορβηγικά Grammy στην κατηγορία "Breakthrough of the year" ενώ το 2021 τους απονεμήθηκε από την ένωση Νορβηγών μουσικών, GramArt το βραβείο "Bendiksenprisen". Το τρίτο και πιο πρόσφατο άλμπουμ των Bokassa, Molotov Rocktail κυκλοφόρησε το 2021 από τη Napalm records και χαρακτηρίστηκε από τους κριτικούς ως «το πιο fun stoner άλμπουμ μετά το "Powertrip" των Monster Magnet.

LAZY MAN'S LOAD

Lazy Man's Load ROCKWAVE 2023

Οι Lazy Man's Load (aka LML) ιδρύθηκαν στις αρχές του 2017 και χωρίς να χάσουν χρόνο, το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, με τον απόλυτα δικαιολογημένο τίτλο, Start Breathing. Ακολούθησε το Persian Mistress του 2020 και αφού είχαν γράψει τα πρώτα τους χιλιόμετρα πάνω στη σκηνή, το καλοκαίρι του 2021 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο album, All Hat No Cattle, ενώ ήδη έχουν έτοιμα τα τραγούδια για το δεύτερο άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Το heavy metal τους βαρύ και ασήκωτο, θυμίζει Black Sabbath, Metallica, Trouble με επιρροές από heavy rock και southern metal, με τον ήχο τους να είναι γεμάτος και καθαρός. Κυρίαρχοι πάνω στη σκηνή, με πολλές εμφανίσεις μετά το πέρας της πανδημίας, είναι σίγουρο πως μόλις ανέβουν στη σκηνή του TerraVibe θα απογειώσουν το κοινό σαν άξιοι συνεχιστές της παράδοσης του ελληνικού heavy rock.

SPEKTRVM

Spektrvm ROCKWAVE 2023

Φρέσκος αέρας μοντέρνου metal θα φυσήξει στο Rockwave Festival, στις 7 Ιουλίου, όπου το Terravibe θα υποδεχτεί μια από τις νέες δυνάμεις της εγχώριας σκηνής. Οι Spektrvm, εδρεύουν στο Πέραμα Αττικής και υπάρχουν από το 2016. Μετά από κάποιες αλλαγές στην σύνθεση τους, πέρσι κυκλοφόρησαν το Blood For Heaven ντεμπούτο album, μια από τις πιο ποιοτικές, ελληνικές metal κυκλοφορίες της χρονιάς. Σύγχρονο μέταλ με prog επιρροές στην μουσική τους και στίχους που αντλούν έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα (spectrum) προβληματισμών σε σχέση με την πολιτική, τη θρησκεία, την κοινωνία.

Πληροφορίες

Γενική Είσοδος: Φάση 1: 49,50 ευρώ / Φάση 2: 55 ευρώ / Φάση 3: 60 ευρώ / Golden Standing: 93,50 ευρώ /VIP (A & B): 93,50 ευρώ.

Τα εισιτήρια ROCKWAVE FESTIVAL 2020 & 2021 | DEEP PURPLE εξακολουθούν να ισχύουν για τη νέα εμφάνιση των Deep Purple στο Rockwave Festival 2023! Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήρια τους, χωρίς να απαιτείται μετατροπή τους, κατευθείαν στην είσοδο του χώρου.

ROCKWAVE FESTIVAL 2023, rockwavefestival.gr

1 Ιουλίου - ROBBIE WILLIAMS/ JAMES BAY / MIKA / JONATHAN JEREMIAH / LEON OF ATHENS

7 Ιουλίου Deep Purple, Saxon, Asking Alexandria, As I Lay Dying, Mystic Prophecy, Rock 'n' Roll Children (DIO Greek Tribute Band), Bokassa, Lazy Man's Load, Spektrvm

8 Ιουλίου - THE BLACK KEYS, PUSCIFER, VILLE VALO, KISHI BASHI, FRENZEE

- THE BLACK KEYS, PUSCIFER, VILLE VALO, KISHI BASHI, FRENZEE / viva.gr & hunteragency.gr, Τηλεφωνικά: 11876, Σε όλα τα Viva Spots, (Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's). Δίκτυο Public.



