8+1 συναυλίες που μας άνοιξαν την όρεξη για το 2023 

Έχουν ανακοινωθεί πριν από την αλλαγή του χρόνου και μας έφτιαξαν τη διάθεση. Αφού συγκεντρώσαμε τις 20 συναυλίες που θυμόμαστε πιο έντονα από το 2022, η σκέψη μας φυσικά πήγε στο τι έχουμε να περιμένουμε!

Αργά αλλά σταθερά ξεδιπλώνεται ο “κορμός” του συναυλιακού χάρτη της επόμενης χρονιάς, αναφορικά με τους ξένους καλλιτέχνες που αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα μας.

ADVERTISING

Προς το παρόν, εννέα συναυλίες μάς έχουν ανοίξει την όρεξη και αναμένουμε με ενδιαφέρον τη… συνέχεια, καθώς θα υπάρξουν κι άλλα ονόματα που θα ανακοινωθούν οσονούπω.

Nightwish - 7 Ιουνίου

Οι Nightwish TIMO ISOAHO

Οι Nightwish, η μπάντα-ορόσημο του συμφωνικού metal θα παρουσιάσει στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2023, ένα σετ με τραγούδια από ολόκληρη τη διαδρομή τους, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχουν δώσει ποτέ στη χώρα μας.

Ο ιθύνων νους των Nightwish, Tuomas Holopainen, ένας από τους πλέον ξεχωριστούς συνθέτες του σκληρού ήχου, δημιούργησε την κορυφαία φινλανδική μπάντα το 1996. Στο πλαίσιο της περιοδείας “Human. :II: Nature World Tour”, που είναι η όγδοη παγκόσμια του συγκροτήματος, οι Nightwish θα τραγουδήσουν στο ελληνικό κοινό μεταξύ άλλων τα: "The Greatest Show on Earth", "Ghost Love Score", "Nemo", "Storytime", "Noise", "Last Ride of the Day", "Élan" και "Dark Chest of Wonders".

Εισιτήρια εδώ.

Helloween - 17 Ιουνίου

Οι HELLOWEEN FOTO FABIO AUGUSTO

Η εμβληματική power metal μπάντα των Γερμανών Helloween έρχονται στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2023. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα που γέννησε η έκρηξη του metal στα 80s, οι Helloween ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας από το Αμβούργο. Με την κυκλοφορία του “Keeper of the Seven Keys: Part I” έβαλαν τη σφραγίδα τους στο ευρωπαϊκό power metal, ενώ με το δεύτερο μέρος του καθιερώθηκαν στη συνείδηση των απανταχού metalheads.

Η επιστροφή των Michael Kiske και Kai Hansen στο γκρουπ και η σταθερή παρουσία των Weikath και Grosskopf, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην πολύχρονη ιστορία του συγκροτήματος με την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου, το 2021. Αναμένουμε τα: “Ride The Sky”, “A Tale That Wasn’t Right”, “Eagle Fly Free”, “Power”, “I Want Out” και πολλά ακόμα στην πλατεία Νερού.

Εισιτήρια εδώ.

Robbie Williams - 1η Ιουλίου

O Ρόμπι Γουίλιαμς 2015/EAN PIERRE AMET/POOL VIA AP

Ο 48χρονος σταρ επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια στον τόπο του... εγκλήματος, τη Μαλακάσα και το Rockwave τον περιμένει. Με αφορμή τον εορτασμό των 25 χρόνων σόλο καριέρας στη μουσική, ο Ρόμπι Γουίλιαμς κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο το άλμπουμ με τίτλο “XXV”, το οποίο περιέχει ενορχηστρωμένες βερσιόν των μεγαλύτερων hits της καριέρας του.

Η κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, XXV, έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στη Βρετανία, καθώς και το ρεκόρ του Elvis Presley με τα περισσότερα νούμερο 1 άλμπουμ στα UK charts (13 ο Elvis, 14 ο Robbie)! Η επετειακή περιοδεία του, με αφορμή την κυκλοφορία του XXV και τα 25 χρόνια στη σκηνή ως solo καλλιτέχνης, τον φέρει ακούραστο στη χώρα μας. Γιατί όπως λέει και ο ίδιος: “Αυτό είναι το πεπρωμένο μου, αυτή είναι η μοίρα μου”, λέει “και δεν σκοπεύω να σταματήσω σύντομα”. Αναμένουμε ανακοινώσεις για τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν πριν από τον Ρόμπι στη Μαλακάσα.

Εισιτήρια εδώ.

Florence and the Machine - 2 Ιουλίου

Almost Acoustic Christmas Night Two στο The Gibson Ampitheater το 2011 KATY WINN/AP PHOTO

Μια από τις μεγάλες αγάπες του ελληνικού κοινού - συνώνυμη των sold-out - θα κάνει συναυλιακή στάση την επόμενη χρονιά στο EJEKT Festival. Η κοκκινομάλλα θεά Florence μαζί με τη μπάντα της θα μας τραγουδήσουν από κοντά τα "Free", "My Love", "Heaven Is Here" και "King" από το νέο άλμπουμ "Dance Fever", αλλά και πιο παλιές επιτυχίες τους στην Πλατεία Νερού.

Στο πλαίσιο της Dance Fever Tour, η "νύμφη" Florence Welch θα μας “υπνωτίσει” με τα “Dog Days Are Over”, “Shake It Out”, “You've Got The Love”, “Sweet Nothing”, “Hunger”, “What Kind Of Man”, “My Love”. Παντοτινή θαυμάστρια της Φρίντα Κάλο και της Στίβι Νικς των "Fleetwood Mac" (θυμίζει κάτι από εκείνη στη σκηνή), η Flo θα τραγουδήσει και θα χορέψει για όλα όσα χάσαμε εν μέσω lockdown.

Εισιτήρια εδώ.

Deep Purple, Saxon - 7 Ιουλίου

Deep Purple PROMO MATERIAL

Άλλη μία must see συναυλία βρίσκεται στη λίστα μας για το 2023. Οι θρυλικοί Deep Purple και οι Saxon θα εμφανιστούν στη χώρα μας στο πλαίσιο του Rockwave Festival την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023. Οι Deep Purple είναι δίχως αμφιβολία ένα συγκρότημα - θρύλος. Είναι το… βαθύ μωβ με το οποίο ντύθηκαν τα όνειρα και οι πόθοι μιας ανήσυχης γενιάς. Οι “ιδρυτές” της hard rock/ heavy metal μουσικής επιστρέφουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδείας!

Τον Ιούλιο του 2022, ο Steve Morse ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει οριστικά την μπάντα, μετά από 28 χρόνια. Τη θέση του στις κιθάρες πήρε και επίσημα τον Σεπτέμβριο ο Simon McBride, των Sweet Savage. Σε όσους έχουν αναρωτηθεί μέχρι πότε θα “κάνουν παιχνίδι” οι βετεράνοι της ροκ, ο Gillan απαντά ότι καμία σκέψη για απόσυρση δεν περνά από το μυαλό τους. Οι Deep Purple μπήκαν πλέον στην Mk IX περίοδο και ο Ian Gillan προανήγγειλε το 23ο άλμπουμ τους για το 2023.

Saxon PROMO MATERIAL

Οι θρυλικοί SAXON φέρνουν στη Μαλακάσα το αυθεντικό, σκληρό, βρετανικό, καθαρόαιμο metal τους και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στη metal σκηνή, τον Peter "Biff" Byford. Όπως λέει και στην αυτοβιογραφία του με τίτλο "Never Surrender", ο 71χρονος Biff θα μας αποδείξει τι σημαίνει να μην παραδίνεσαι ποτέ πάνω στη σκηνή.

Εισιτήρια εδώ.

The Black Keys - 8 Ιουλίου 2023

The Black Keys ROCKWAVE

Οι Black Keys, παραμένουν παντοτινοί λάτρεις των καθαρόαιμων blues, της garage rock, των Stooges, της ηλεκτρικής κιθάρας των Link Wray και Glenn Schwartz. Ανεπιτήδευτοι, αυθόρμητοι, ορμητικοί, απρόβλεπτοι, εμπνευσμένοι, ανυπόμονοι και ενστικτώδεις.

Το ντουέτο των Dan Auerbach (κιθάρα, τραγούδι) και Patrick Carney (τύμπανα) άνοιξε την αυλαία του 20ου Rockwave Festival το 2015 στο κατάμεστο TerraVibe, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια δυνατή ροκ live εμφάνιση που συζητήθηκε. Τώρα, έφτασε η ώρα να τους απολαύσουμε και πάλι ζωντανά τις 8 Ιουλίου 2023.

Εξάλλου και οι ίδιοι ανυπομονούν: "Μετά από οκτώ χρόνια είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στην Ευρώπη και στην Βρετανία. Ανυπομονούμε να σας δούμε στα σόου μας και σε αυτά τα υπέροχα venues", δήλωσαν οι Auerbach και Carney.

Εισιτήρια εδώ.

Andrea Bocelli - 18 Ιουλίου

Ο Andrea Bocelli έχει τραγουδήσει για τέσσερις Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τρεις Πάπες, τη βρετανική βασιλική οικογένεια, πολλούς πρωθυπουργούς, αλλά και σε τελετές Ολυμπιακών Αγώνων. MARINARI STEFANO

Ο πιο δημοφιλής και αγαπητός τενόρος του πλανήτη, ο Αντρέα Μποτσέλι (Andrea Bocelli) έρχεται για πρώτη φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 18 Ιουλίου 2023, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο ευρύ κοινό να απολαύσει τη φωνή και το σκηνικό του ταμπεραμέντο.

Ο Andrea Bocelli παγκόσμια αναγνωρισμένος ως το απόλυτο σύμβολο της πλούσιας ιταλικής παράδοσης ερμηνευτών, έχει συνεισφέρει καταλυτικά ώστε η κλασική μουσική να σκαρφαλώσει και να καθιερωθεί στην κορυφή των παγκόσμιων μουσικών charts, με άλμπουμ όπως τα “Romanza”, ”Sacred Arias», “Sì” και “Believe”. Οικουμενικό είδωλο και λαμπερός εκπρόσωπος της κλασικής ιταλικής μουσικής, ο Αντρέα Μποτσέλι (Andrea Bocelli) έχει στο ενεργητικό του πάνω από 90 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας μας συγκίνησε βαθιά όταν ερμήνευσε μια υποβλητική προσευχή στο άδειο κι έρημο Ντουόμο του Μιλάνου. Αναμένουμε η φωνή του να πλημμυρίσει το Ολυμπιακό Στάδιο.

Εισιτήρια εδώ.

Arctic Monkeys, The Hives, Willie J Healey - 19 Ιουλίου

Arctic Monkeys RELEASE

Το Release Athens 2023 θα υποδεχθεί τους Arctic Monkeys, την Τετάρτη 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού! Το μεγαλύτερο rock συγκρότημα των ημερών μας, με τις αμέτρητες επιτυχίες και τις σπουδαίες live εμφανίσεις, έρχεται στην Αθήνα και τα εισιτήρια που βγήκαν στην προπώληση εξαντλήθηκαν σε χρόνο dt.

Έχουν περάσει 20 χρόνια από την ημέρα που τέσσερις παιδικοί φίλοι από το High Green του Sheffield αποφάσισαν να φτιάξουν μια μπάντα που πολύ γρήγορα έμελλε να… κατακτήσει τον κόσμο. Οι Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, παρέα με τον Nick O’Malley από το 2006 έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το ελληνικό κοινό αναμένει με ενθουσιασμό. Μαζί με τους Arctic Monkeys θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι εκρηκτικοί The Hives, και o ξεχωριστός Willie J Healey.

Πληροφορίες εδώ.

Imagine Dragons - 6 Σεπτεμβρίου

Imagine Dragons HIGH PRIORITY PROMOTIONS

“Thunder” στα μήκη και στα πλάτη με τους Imagine Dragons για πρώτη φορά να έρχονται στη χώρα μας. Το συγκρότημα από τη Νεβάδα αποτελείται από τον 35χρονο τραγουδιστή Νταν Ρέινολντς, τον κιθαρίστα Γουέιν Σέρμον, τον μπασίστα Μπεν ΜακΚι και τον ντράμερ Ντάνιελ Πλάσμαν. Η μπάντα απογειώθηκε μετά από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους "Night Visions" (2012) και τα single τους "It's Time", "Radioactive", ενώ αγαπήθηκαν και αργότερα με τα "Believer" και "Thunder" που έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Παράλληλα, έχουν συγκεντρώσει τεράστια χρηματικά ποσά, μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις και μέσα από το Ίδρυμα Tyler Robinson, που δραστηριοποιείται στη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου. Ακόμη, ο frontman Νταν Ρέινολντς είναι ο ιδρυτής του LOVELOUD Foundation και του ομώνυμου φεστιβάλ με σκοπό τη υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας.

Εισιτήρια εδώ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις