Έρχονται οι Fun Lovin’ Criminals: 5 πράγματα που δεν ήξερες και τι σημαίνει “Scooby Snacks”

“Ήμασταν τρεις τύποι στη Νέα Υόρκη, που χαιρόμασταν τρελά την κάθε στιγμή” λένε οι Fun Lovin’ Criminals και έρχονται live Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μετουσίωσαν το πολιτισμικό blend της Νέας Υόρκης και κυκλοφόρησαν μια σειρά από groundbreaking για την εποχή τους άλμπουμ, που στην αρχή ούτε και οι ίδιοι δεν πίστευαν ότι θα έχουν επιτυχία. Οι Fun Lovin’ Criminals ξεκίνησαν από τα mega-clubs της Νέας Υόρκης, παίζοντας μουσική για την πλάκα τους, αλλά ήταν το κοινό της Ευρώπης που τους έβαλε στα charts.

Δημιουργήθηκαν το 1993 από τον Huey Morgan, τον Brian “Fast” Leiser και τον Steve Borgovini και έγιναν παγκοσμίως διάσημοι με την επιτυχία τους “Scooby Snacks” – από το άλμπουμ “Come Find Yourself” του 1996. Το συγκρότημα απέκτησε μεγάλο κοινό διεθνώς, κυρίως στη βορειοδυτική Ευρώπη, μετά την κυκλοφορία των δύο πρώτων τους άλμπουμ, δηλαδή περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Πολύ ενεργοί στην σκηνή της νυχτερινής ζωής της Νέας Υόρκης, ουσιαστικά έπαιζαν μουσική στο κλαμπ που δούλευαν σέρβις, όταν υπήρχε κενό ανάμεσα στα live με γνωστές μπάντες. Σε ένα τέτοιο stand-in gig τους “πήρε είδηση” η δισκογραφική ΕΜΙ και τους πρότεινε τον πρώτο τους δίσκο.

Underdogs στη Νέα Υόρκη των 90s

“Η Νέα Υόρκη ήταν ο καμβάς μας. Μαζεύαμε ιστορίες μέσα από τα κλαμπ και τις λέγαμε με τον δικό μας τρόπο. Κάναμε τα πάντα γρήγορα γιατί δεν φανταζόμασταν ότι θα έχουμε μέλλον. Ξαφνικά αρχίσαμε περιοδείες. Βγάλαμε δίσκο και πήγαν όλα καλά […] Ήμασταν τρεις τύποι στη Νέα Υόρκη, που χαιρόμασταν τρελά την κάθε στιγμή… είδα τι συνέβαινε καθαρά και είπα ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίζουμε να παίζουμε μουσική που θα μας βάλει στα σπίτια του κόσμου. Από εκεί που προέρχομαι (Πουέρτο Ρίκο)οι προσδοκίες για τη ζωή μου δεν ήταν και τόσο μεγάλες. Το να βρεθώ σε μία μπάντα που θα βγάλει δίσκους θα κάνει επιτυχίες θα ταξιδέψει στον κόσμο και θα περνάω και καλά… ήταν δώρο από το θεό” έχει πει σε συνέντευξή του ο πρώην frontman Huey Morgan.

Fast forward, το 2021 ήταν η χρονιά που ανακοίνωσαν ότι η μπάντα θα συνεχίσει χωρίς ένα από τα ιδρυτικά της μέλη, τον πολυσχιδή Morgan, ενώ στην παρέα προστέθηκε ο κιθαρίστας Naim Cortazzi.

Οι Fun Lovin’ Criminals, που γιορτάζουν φέτος τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ “100% Colombian” (που περιλαμβάνει κάποιες από τις πιο γνωστές επιτυχίες τους όπως τα: Big Night Out, Love Unlimited και Korean Bodega) κάνουν μία παγκόσμια περιοδεία με δύο στάσεις στη χώρα μας.

Στις 10 και 11 Νοέμβρη, το θρυλικό αμερικάνικο συγκρότημα θα βρεθεί στις σκηνές των Principal Club της Θεσσαλονίκης και στο Gazarte Ground Stage της Αθήνας αντίστοιχα, για ένα show βασισμένο στο καλύτερο album τους αλλά και με ένα best of setlist, για ένα back to the 90’s roots party, όπως μόνο εκείνοι ξέρουν.

Ο τραγουδιστής και πολυοργανίστας Brian “Fast” Leiser δήλωσε για τη βραδιά: “Είναι τιμή μας να παίξουμε live όλα τα τραγούδια μέσα από αυτό το άλμπουμ στους θαυμαστές μας. Αυτό το άλμπουμ έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε στο κοινό μας αξέχαστα live φέρνοντας μια φρέσκια ενέργεια επί σκηνής“.

O ντράμερ Frank Benbini επίσης είπε: “Για παραπάνω από δύο δεκαετίες παίζω τραγούδια μέσα από αυτό το άλμπουμ ζωντανά. Αλλά ποτέ δεν το έχω παίξει ολόκληρο live. Πραγματικά, θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, τόσο για το κοινό αλλά και για εμάς.”

Τέλος, ο κιθαρίστας Naim Cortazzi πρόσθεσε: “Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μια αξέχαστη εμπειρία για το κοινό μας και να γιορτάσουμε τη μουσική που μας ένωσε όλους μαζί.”

5 πράγματα για τους Fun Lovin’ Criminals που ίσως δεν ήξερες και τι σημαίνει “Scooby Snacks”

1. Pulp Fiction και “Scooby Snacks”

Είναι περισσότερο γνωστοί για την επιτυχία τους “Scooby Snacks”, η οποία περιλαμβάνει δείγματα από ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο. Ο Brian Leiser πειραματιζόταν με ήχους και samples στο διαμέρισμά του στο Μπρούκλιν και στο background έπαιζαν ταινίες. Πήρε δείγμα από τον ήχο της κιθάρας από το τραγούδι “Movement of Fear” (1984) των post-punk Βρετανών Tones on Tail και ενώ έφτιαχνε το τραγούδι στην τηλεόραση έπαιζε το Pulp Fiction και το Reservoir Dogs. Τελικά κράτησε και τα αποσπάσματα του Ταραντίνο. Μια μεγάλη επιτυχία που παιζόταν κατά κόρον και στα ελληνικά κλαμπς στα 90ς.

2. Βραδιές χιπ-χοπ και βάλιουμ

Ο Leiser δούλευε σε ένα κλαμπ που ονομαζόταν The Limelight, όπου γνώρισε τον συμπαίκτη του στο συγκρότημα Huey Morgan, ο οποίος δούλευε στη μπάρα. Ο ιδιοκτήτης του Limelight είχε ένα άλλο κλαμπ που ονομαζόταν The Tunnel, γνωστό για τους καβγάδες του στα live της Κυριακής, που ήταν βραδιά χιπ-χοπ. Συγκεκριμένα σε ντοκιμαντέρ του BBC για την ιστορία των Fun Lovin τo 1997 ο Huey Morgan είχε πει: “Όταν δούλευα στο Tunnel στις χιπ χοπ βραδιές είμασταν πολύ αγχωμένοι γιατί οι θαμώνες έβγαζαν όπλα, πυροβολούσαν και τσακώνονταν, ήταν τρελό. Είχαμε έναν σεκιούριτι που ο πατέρας του δούλευε σε φαρμακείο και μας έφερνε βάλιουμ.

Σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τους θαμώνες του κλαμπ, έβαζε τις κάψουλες βάλιουμ σε ένα μεγάλο δοχείο, περνούσε ανάμεσα από τους θαμώνες, το κράδαινε και φώναζε: “Scooby Snacks???” (εννοώντας “θέλει κανείς;”). Ο Leiser έχει πει σε συνέντευξή του: “Από εκεί πήρα την ιδέα για το ρεφρέν: τι θα γινόταν αν αυτός ο τύπος και μερικοί από τους πολέμαρχους φίλους του λήστευαν τράπεζες, όλοι “φτιαγμένοι” από αυτά τα σνακ Σκούμπι;” (τα αρχικά scooby snacks είναι οι λιχουδιές του Scooby-Doo).

3. “Απλά θέλαμε να βγάλουμε μερικά δολάρια”

Η μπάντα ουσιαστικά καταγράφει την ατμόσφαιρα και την κουλτούρα των mega clubs της Νέας Υόρκης των 80ς και 90s. Στο ίδιο ντοκιμαντέρ του ΒΒC η πόλη περιγράφεται ως επικίνδυνη με τα τα νυχτερινά κλαμπ να είναι στο κέντρο της πολιτιστικής δράσης της πόλης. Ο Huey Morgan αναφέρει: “Δούλευα στο Limelight και βλέπαμε πολλά συγκροτήματα από το εξωτερικό. Εκεί είδαμε “τι δουλεύει” και τι όχι στο κοινό που βρίσκεται από κάτω. Δεν σκεφτήκαμε καν ότι θα ηχογραφήσουμε μουσική, απλά θέλαμε να βγάλουμε μερικά δολάρια. Επειδή ήδη ήμασταν στο μισθολόγιο του Limelight δεν χρειαζόταν καν να μας πληρώσουν έξτρα. Απλά ανεβαίναμε στη σκηνή παίζαμε μουσική και μετά κατεβαίναμε και μαζεύαμε τα ποτήρια στο μπαρ.”

4. Love Unlimited και ο Barry White “σώζει”

Το “100% Colombian”, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1998 από τη Virgin Records, είχε έναν πολύ πιο σκληρό ήχο που μετριάστηκε από τρία αισιόδοξα τραγούδια και αρκετά downtempo κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του “Love Unlimited”, ένα tribute στον Barry White.Το “Korean Bodega“, ένα από τα προαναφερθέντα αισιόδοξα τραγούδια, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία από το άλμπουμ, φτάνοντας στο Νο. 15, το δεύτερο υψηλότερο single τους μέχρι στιγμής μετά την επανακυκλοφορία του “Scooby Snacks”.

5. Ο Huey στο BBC

Στις 12 Νοεμβρίου 2021, επιβεβαιώθηκε στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook, ότι ο frontman Huey Morgan είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα. Η ανακοίνωση έγινε αφού το συγκρότημα είχε ακυρώσει την προγραμματισμένη περιοδεία του στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον Οκτώβριο του 2021.

Ο Leiser δήλωσε αργότερα στην εφημερίδα The Star τον Αύγουστο του 2022, ότι ο Morgan δεν θα έπαιζε ζωντανά πολλά τραγούδια από τον παλιό κατάλογο του συγκροτήματος και ότι η μπάντα είχε “περάσει σχεδόν 10 χρόνια παίζοντας το ίδιο σετ στους οπαδούς της“, πριν αποκαλύψει ότι “βαρεθήκαμε, και κάποιοι οπαδοί μας βαρέθηκαν επίσης”.

Ο Brian “Fast” Leiser είναι πλέον το μοναδικό ιδρυτικό μέλος που έχει απομείνει στο συγκρότημα. Ο Huey έχει μια πολυετή καριέρα ως παρουσιαστής στο BBC και συνεχίζει να κάνει DJ gigs.