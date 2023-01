Eurovision 2023: Ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν θα σκηνοθετήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision χωρίς τον Φωκά Ευαγγελινό. Ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών τόσο για την χώρα μας, όσο και για πολλές άλλες χώρες, δεν θα αναλάβει την φετινή μας συμμετοχή στον διαγωνισμό μουσικής.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2019 που ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν θα είναι ο σκηνοθέτης της ελληνικής συμμετοχής.

Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Αργυρίου από το eurovisionfun, μιλώντας στο Open, άγνωστο παραμένει αν ο Φωκάς Ευαγγελινός θα αναλάβει τη σκηνοθεσία κάποιας άλλης χώρας.

Μένει να δούμε πλέον ποιος σκηνοθέτης θα αναλάβει τον Victor Vernicos και το What They Say, όπως και την υπόλοιπη ομάδα που θα τον πλαισιώσει.

Δείτε παρακάτω το σχετικό ρεπορτάζ:

