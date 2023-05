Eurovision 2023: Ολοκληρώθηκε η πρώτη πρόβα του Victor Vernicos - Οι πρώτες φωτογραφίες

Με τους ήχους του "What They Say" του Βίκτωρα Βερνίκου πλημμύρισε η M&S Bank Arena του Λίβερπουλ το μεσημέρι της Τρίτης (02/05), καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της Ελλάδας για τον 67ο διαγωνισμό της Eurovision 2023.

Ο 16χρονος καλλιτέχνης ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή για την τεχνική πρόβα του τραγουδιού του ενόψει του Β' Ημιτελικού, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, και σύμφωνα με όσα αναφέρει το ogaegreece.com, όλα πήγανε πολύ καλά.

ADVERTISING

Αν και ο 16χρονος βρίσκεται πρώτη φορά σε μία τόσο μεγάλη σκηνή και μάλιστα εντελώς μόνος, αυτό δεν φαίνεται να τον αγχώνει, ενώ η δύναμη, η ενέργεια αλλά και ολογράμματα του Victor συνθέτους το σκηνικό.

Η χαρακτηριστική κίνηση του Βίκτωρα είναι ένα “άλμα” το οποίο σίγουρα θα κάνει τους θεατές που το βλέπουν να αναπηδήσουν μαζί του. Τα vibes και οι επιρροές από τον Ed Sheeran είναι έκδηλα στην εμφάνιση του.

Υπενθυμίζεται ότι η σκηνική εμφάνιση του Βίκτωρα έχει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου, ενώ την ενδυματολογική επιμέλεια έχει κάνει ο Γιώργος Σεγρεδάκης, ο οποίος κράτησε εν γένει το στυλ που είχε ο Βίκτωρ στο video clip του τραγουδιού.

Έτσι, επί σκηνής ο Βίκτωρ φοράει μια μπεζ βερμούδα, με ίδιου χρώματος τζάκετ και μαύρα μποτάκια.

Eurovision 2023: Φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας

Η πρώτη πρόβα του Victor Vernicos στη Eurovision 2023 Sarah Louise Bennett / EBU SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Η πρώτη πρόβα του Victor Vernicos στη Eurovision 2023 Sarah Louise Bennett / EBU SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Η πρώτη πρόβα του Victor Vernicos στη Eurovision 2023 Sarah Louise Bennett / EBU SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Η πρώτη πρόβα του Victor Vernicos στη Eurovision 2023 Corinne Cumming / EBU CORINNE CUMMING / EBU

Η πρώτη πρόβα του Victor Vernicos στη Eurovision 2023 Sarah Louise Bennett / EBU SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις