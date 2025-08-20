Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν η πόλη και οι ημερομηνίες του διαγωνισμού

Η αναμονή των eurofans έλαβε τέλος, καθώς η EBU και ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF ανακοίνωσαν την πόλη που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό το 2026.

Η Βιέννη είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, όπως ανακοινώθηκε από την EBU και τον αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF.

Η πρωτεύουσα της Αυστρίας επικράτησε στην τελική φάση της διαδικασίας επιλογής, αφήνοντας πίσω την υποψηφιότητα του Ίνσμπρουκ.

Σημειώνεται πως, αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η Αυστρία θα υποδεχτεί τον διαγωνισμό.

Ο χώρος διεξαγωγής: Wiener Stadthalle

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Wiener Stadthalle, έναν πολυχώρο με χωρητικότητα άνω των 16.000 θεατών.

Αποτελεί έναν γνώριμο χώρο για τους fans, καθώς φιλοξένησε και τη Eurovision του 2015 με απόλυτη επιτυχία.

Οι Ημερομηνίες της Eurovision 2026

Εκτός της πόλης που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, έγιναν γνωστές και οι ημερομηνίες διεξαγωγής: